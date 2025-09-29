น้องคะน้า คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ตัวท็อป ประกาศอำลาวงการ แฟน ๆ ใจสลาย

แฟน ๆ ใจสลาย "น้องคะน้า" คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ตัวท็อป ประกาศลาวงการ เผยปล่อยผลงานทิ้งทวนวันไหน รอชมกันได้
ภาพจาก Instagram kana_momonogi
วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานข่าวที่สร้างความช็อกแก่แฟนหนัง AV จำนวนมาก เมื่อ "น้องคะน้า" คานะ โมโมโนงิ (Kana Momonogi) นางเอก AV ชื่อดังของญี่ปุ่น ประกาศแขวนเต้าเตรียมลาวงการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ปิดฉากเส้นทาง 10 ปี ในวงการสยิว
ด้วยลุคสวยหวาน สัดส่วนสะบึมขยี้ใจ และผลงานการแสดงที่ผ่านมา คานะ โมโมโนงิ ถือเป็นหนึ่งในนางเอก AV ที่ได้รับความรักจากแฟน ๆ มากมายตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี 2015 แต่ล่าสุดเธอเพิ่งจะโพสต์อินสตาแกรม ประกาศข่าวลาวงการ พร้อมเปิดตัวโปรเจกต์สุดท้าย ที่จะปล่อยให้ได้ชมกันในวันที่ 7 ตุลาคม
"ผลงานที่จะปล่อยในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้ว ฉันจะเกษียณตัวเองจากการเป็นนักแสดง AVค่ะ" คานะ โมโมโนงิ ระบุ
ภาพจาก Instagram kana_momonogiอย่างไรก็ตาม แม้จะเลิกเป็นนางเอก AV คานะ โมโมโนงิ ให้สัญญาว่าเธอจะยังคงทำงานหนักต่อไปในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ทุก ๆ คนได้เจอเธออีกครั้ง ซึ่งหากทุกคนยังให้การสนับสนุนเธอเหมือนเดิมเมื่อได้เจอกันอีกครั้ง เธอคงจะมีความสุขมาก ๆ
ภาพจาก Instagram kana_momonogi
- เทพธิดาของผม
- ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักใน 10 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่มอบผลงานอำลาวงการให้เรา โปรดแสดงรอยยิ้มสดใสที่สุดของคุณที่อีเวนต์ด้วย
- คุณนางฟ้า ผมจะสนับสนุนคุณเสมอ
ภาพจาก Instagram kana_momonogi
ภาพจาก Instagram kana_momonogi
ภาพจาก Instagram kana_momonogi
ภาพจาก Instagram kana_momonogi
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday