น้องคะน้า คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ตัวท็อป ประกาศอำลาวงการ แฟน ๆ ใจสลาย

 
             แฟน ๆ ใจสลาย "น้องคะน้า" คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ตัวท็อป ประกาศลาวงการ เผยปล่อยผลงานทิ้งทวนวันไหน รอชมกันได้  



Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

             วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานข่าวที่สร้างความช็อกแก่แฟนหนัง AV จำนวนมาก เมื่อ "น้องคะน้า" คานะ โมโมโนงิ (Kana Momonogi) นางเอก AV ชื่อดังของญี่ปุ่น ประกาศแขวนเต้าเตรียมลาวงการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ปิดฉากเส้นทาง 10 ปี ในวงการสยิว 

             ด้วยลุคสวยหวาน สัดส่วนสะบึมขยี้ใจ และผลงานการแสดงที่ผ่านมา คานะ โมโมโนงิ ถือเป็นหนึ่งในนางเอก AV ที่ได้รับความรักจากแฟน ๆ มากมายตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี 2015 แต่ล่าสุดเธอเพิ่งจะโพสต์อินสตาแกรม ประกาศข่าวลาวงการ พร้อมเปิดตัวโปรเจกต์สุดท้าย ที่จะปล่อยให้ได้ชมกันในวันที่ 7 ตุลาคม 

             "ผลงานที่จะปล่อยในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้ว ฉันจะเกษียณตัวเองจากการเป็นนักแสดง AVค่ะ" คานะ โมโมโนงิ ระบุ 

Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

             อย่างไรก็ตาม แม้จะเลิกเป็นนางเอก AV คานะ โมโมโนงิ ให้สัญญาว่าเธอจะยังคงทำงานหนักต่อไปในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ทุก ๆ คนได้เจอเธออีกครั้ง ซึ่งหากทุกคนยังให้การสนับสนุนเธอเหมือนเดิมเมื่อได้เจอกันอีกครั้ง เธอคงจะมีความสุขมาก ๆ 

Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

             งานนี้เรียกว่าแม้จะไม่ได้มีผลงานใหม่ ๆ ให้ได้ชมอีก แต่ คานะ โมโมโนงิ ก็ยังคงไม่หายไปไหน และเธอก็ยังคงทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อจากนี้ แต่ข่าวลาวงการที่มาอย่างกะทันหัน ทำให้แฟน ๆ ถึงกับใจสลาย แห่เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเธอ เช่น 

             - เทพธิดาของผม

             - ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักใน 10 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่มอบผลงานอำลาวงการให้เรา โปรดแสดงรอยยิ้มสดใสที่สุดของคุณที่อีเวนต์ด้วย

             - คุณนางฟ้า ผมจะสนับสนุนคุณเสมอ

Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

Kana Momonogi น้องคะน้า นางเอก AV
ภาพจาก Instagram kana_momonogi



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 


โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2568 เวลา 17:07:46
