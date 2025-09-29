HILIGHT
เปิด 5 ข้อที่ควรระวังในการซื้อของออนไลน์ เจอแบบนี้เสี่ยงเป็นมิจฉาชีพแน่

          เปิด 5 ข้อที่ควรระวังในการซื้อของออนไลน์ เจอแบบนี้เสี่ยงเป็นมิจฉาชีพแน่ ไล่ตั้งแต่ราคายันพฤติกรรม หลังช่วงนี้คนเจอเยอะ
ข้อที่ควรระวังในการซื้อของออนไลน์

          ปัจจุบันการช็อปปิ้งออนไลน์ หรือ ซื้อของออนไลน์ เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว ใคร ๆ ก็ล้วนต้องเคยสั่งกันทั้งนั้น และยิ่งเข้าถึงง่าย ภัยร้ายก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องมิจฉาชีพ
ข้อที่ควรระวังในการซื้อของออนไลน์

          วันที่ 29 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง มีการโพสต์เตือนภัย 5 ข้อที่ควรระวังจากมิจฉาชีพ ถ้าเข้าข่ายตามลิสต์ที่กล่าวมาถึงว่าค่อนข้างอันตราย มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

พฤติกรรมที่ควรระวังของมิจฉาชีพ

  • ราคาถูกผิดปกติ : สินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจนไม่น่าเป็นไปได้
  • เร่งรัดให้รีบโอนเงิน : มักอ้างว่ามีลูกค้าสนใจเยอะ หรือเป็นโปรโมชันเฉพาะวันนี้
  • รีวิวปลอม : ใช้รูปภาพและข้อความรีวิวที่ดูดีเกินจริง แต่ตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นลูกค้าจริง
  • ปิดบังข้อมูล : ไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนตัว ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ หรือไม่ยอมวิดีโอคอลเพื่อดูสินค้าจริง
  • ไม่มีหน้าร้าน : อ้างว่าขายออนไลน์อย่างเดียว ไม่มีหน้าร้านให้ตรวจสอบ

วิธีซื้อของออนไลน์ให้ปลอดภัย

          ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้า ดูจากรีวิวจากหลายแหล่ง จำนวนผู้ติดตาม และระยะเวลาการเปิดร้าน โดยผู้ที่จำหน่ายสินค้าปลอมจะมีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี หรือปรับสูงสุด 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า)

