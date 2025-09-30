HILIGHT
วันหยุดเดือนตุลาคม 2568 ได้หยุดยาวจุก ๆ กี่วันโดยที่ไม่ต้องลาพักร้อน พักผ่อนชิล ๆ

          วันหยุดเดือนตุลาคม 2568 ได้หยุดยาวจุก ๆ กี่วันโดยที่ไม่ต้องลาพักร้อน แถมแบ่งเป็น 2 ช่วง สมกับเป็นเดือนแห่งการหยุดยาว

วันหยุดเดือนตุลาคม 2568

          เดือนตุลาคมถือเป็นเดือนที่น่าจับตามองสำหรับคนทำงานที่รักการเดินทาง หรืออยากพักผ่อน เพราะมีวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 ถึง 2 ช่วง โดยเริ่มต้นด้วยวันหยุดวันนวมินทรมหาราชในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ทำให้ได้หยุดยาว 3 วันติดต่อกันแบบไม่ได้ลาพักร้อน ตั้งแต่ 11-13 ตุลาคม 2568

          จากนั้นก็จะมีหยุดยาววันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช สามารถลาพักร้อนเพิ่มเติมได้ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4-5 วันได้เลย ตั้งแต่วันที่ 18-23 ตุลาคม หรือ 23-26 ตุลาคม 2568
