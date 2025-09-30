HILIGHT
แอ้ม สโรชา ชักเกร็งหมดสติ จากอาการป่วยมะเร็ง ครอบครัวเผยความประสงค์บั้นปลาย

          แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ ชักเกร็ง-หมดสติ จากอาการข้างเคียงโรคมะเร็ง ด้านครอบครัวแจ้งความประสงค์ ขอหมดอายุขัยที่บ้าน

แอ้ม สโรชา ชักเกร็งหมดสติ หลังป่วยมะเร็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์

          วันที่ 29 กันยายน 2568 ที่เฟซบุ๊กของ น.ส.สโรชา พรอุดมศักดิ์ หรือ แอ้ม ผู้ประกาศข่าวหญิงชื่อดัง มีการโพสต์ข้อความระบุว่า 

          ด่วน ! เรียนทุกท่านทราบ

          ช่วงบ่ายวันนี้คุณแอ้มได้ล้มป่วยจากอาการข้างเคียงโรคมะเร็งที่ตอนนี้กระจายไปหลายจุดของร่างกาย มีอาการชักเกร็งและหมดสติไป ปัจจุบันคุณแอ้มนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นความประสงค์ของคุณแอ้มว่า หากจะหมดอายุขัย จะขอนอนอยู่ที่บ้านและจากไปท่ามกลางความรัก ความอบอุ่นจากคุณพ่อและญาติพี่น้อง

แอ้ม สโรชา ชักเกร็งหมดสติ หลังป่วยมะเร็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์

          ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์และญาติ ๆ ขอความกรุณาจากทุกท่านที่รักและห่วงใยแอ้ม ช่วยกันอธิษฐาน ภาวนาให้แอ้ม หากหมดอายุขัยจริง ๆ ให้แอ้มได้จากไปอย่างสงบ ไม่ทุกข์ทรมานกับโรคภัยอีกต่อไป แต่หากยังไม่ถึงวาระ ขอให้ฟื้นตื่นมาดังปาฏิหาริย์ ร่างกายไม่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตใด ๆ ตามที่แอ้มได้ขอไว้ ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า และจะแจ้งข่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

แอ้ม สโรชา ชักเกร็งหมดสติ หลังป่วยมะเร็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์

          ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างก็มีผู้คนเข้ามาส่งกำลังใจให้ แอ้ม สโรชา เป็นจำนวนมาก พร้อมขอให้เธอหายป่วย และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ว

          แอ้ม สโรชา ปัจจุบันอายุ 47 เติบโตจากการเรียนด้านสื่อสารมวลชนที่สหรัฐอเมริกา ก่อนจะกลับมาเริ่มต้นงานสื่อที่ News Line ช่อง 11 ก่อนจะย้ายไปทำงานที่ เนชั่นทีวีหรือ UBC 8 ของเครือเนชั่น รวมทั้งเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษที่ Channel News Asia ประเทศสิงคโปร์

          ชื่อของ แอ้ม สโรชา กลายเป็นที่จดจำในวงกว้างเมื่อร่วมจัดรายการ เมืองไทยรายสัปดาห์ คู่กับนายสนธิ ลิ้มทองกุล รวมถึงการทำรายการข่าว News Talk ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในเครือเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ส่วนเรื่องของสุขภาพนั้น เธอออกมาเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในปี 2561  

โพสต์เมื่อ 30 กันยายน 2568 เวลา 09:31:18
