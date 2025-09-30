หนุ่ม ป.โท ตัดขาดพ่อแม่เศรษฐี เผยเหตุผลผันเป็นคนเร่ร่อน ใช้เงินเดือนละไม่ถึง 500

หนุ่มทิ้งชีวิตลูกเศรษฐี - จบ ป.โท ไปเป็นคนไร้บ้าน เร่ร่อนหาชีวิตแบบเรียบง่าย ใช้เงินเดือนละไม่ถึง 500 เผยเหตุผลที่เลือกทางนี้ แม้คนวิจารณ์สนั่น
ภาพจาก 大理青年
ภาพจาก 大理青年
วันที่ 29 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของหนุ่มจีนรายหนึ่ง ซึ่งตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังตัดสินใจตัดขาดกับครอบครัว ทิ้งชีวิตลูกเศรษฐีกลายมาเป็นคนเร่ร่อน ไร้บ้านพักอาศัยหรือแม้แต่การงานที่มั่นคง เอาตัวรอดด้วยเงินเพียงเดือนละ 100 หยวน (ราว 453 บาท) แม้จะมีการศึกษาสูงก็ตาม
จ้าวเตี้ยน วัย 32 ปี ใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ก่อนจะย้ายไปนิวซีแลนด์ตอนอายุ 10 ขวบ เขามีความสามารถด้านวิชาการอันโดดเด่น สามาถคว้าปริญญาตรีได้ 2 ใบ และปริญญาโทถึงด้านการเงิน 3 ใบ ขณะใช้ชีวิตอยู่ในซิดนีย์ นิวยอร์ก ปักกิ่ง และปารีส แม้จะได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากพ่อแม่ให้ประสบความสำเร็จ แต่เขาหลงใหลในการแสวงหาความรู้
เมื่อย้อนถึงวัยเด็กที่แสนทุกข์ใจ จ้าวเตี้ยนเผยว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับพ่อแม่ มักจะถูกพ่อคุมวินัยด้วยความรุนแรงเพราะถนัดมือซ้าย ส่วนแม่ก็ไม่เห็นใจความลำบากของเขา สำหรับเขาการศึกษาอันทรงเกียรติเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากเครื่องพันธนาการ
หลังใช้ชีวิตต่างแดนอยู่หลายปี เขาต้องต่อสู้กับความเหงา มักจะได้รับการปลอบโยนจากกลุ่มคนจีนที่อาศัยอยู่ต่างแดนเท่านั้น เข้าได้มีโอกาสทำงานในครัวขณะใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีส ทำให้ได้ค้นพบความสุขจากการทำงานอันเรียบง่าย
"การล้างจานก็นำความสุขมาได้ แล้วทำไมต้องรออาชีพในอุดมคติ" เขากล่าว
ในปี 2556 จ้าวเตี้ยนกลับไปจีน เริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในเทศกาลเบียร์ท้องถิ่นและในโรงแรม ปีที่แล้วเขาเดินทางมาถึงต้าลี่ มณฑลยูนนาน ที่ซึ่งเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตบนท้องถนน
กิจวัตรประจำวันของเขาคือ ตื่นนอน 7 โมงเช้า และเข้านอนเวลา 3 ทุ่ม บางครั้งจะไปอาบน้ำตามโฮสเทล เขาดำรงชีวิตด้วยการกินอาหารฟรีที่ร้านอาหารเจ และไปซักรีดตามโรงแรม โดยสามารถใชชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยเงินเพียงเดือนละ 100 หยวน (ราว 453 บาท) โดยมีเงินออมส่วนตัวประมาณ 2,500 หยวน (ราว 11,000 บาท)
เสื้อผ้าที่เขาใส่ก็เป็นของมือสอง และยังพกเครื่องอ่าน e-reader เพื่อใช้เวลาว่างในการอ่าน ท่องเที่ยว และทำโปรเจกต์ที่มีความหมาย เช่น การจัดชมรมหนังสือ และแบ่งปันวิดีโอให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาออนไลน์
ทั้งนี้ เขาตัดสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่นิวซีแลนด์แล้ว แต่ก็ยังโหยหาการมีความสัมพันธ์กับผู้คน โดยเขาเคยมีความรักมาแล้ว 9 ครั้ง และมีลูกสาววัย 10 ขวบ จากคู่รักคนก่อนในนิวยอร์ก ทั้งคู่ยังคงติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์
แม้ว่าจะเคยเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่จ้าวเตี้ยนเชื่อว่าคนหนุ่มสาวมากมายมักจะรู้สึกหลงทางและล่องลอย เนื่องสภาพสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เป็นพิษ เพื่อตอบสนองสิ่งนี้ เขาจึงทำโปรเจกต์เสนอประสบการณ์ในอาชีพเพื่อช่วยเด็ก ๆ ค้นหาความหลงใหลที่แท้จริงของตัวเอง
จ้าวเตี้ยนรู้สึกว่าการเลือกออกจากเส้นทางทั่ว ๆ ไป หันมาใช้ชีวิตด้วยเงินเพียงน้อยนิด ทำให้เขารู้สึกได้รับการเติมเต็มมากกว่า แม้ว่าทางเลือกของเขาจะนำมาซึ่งปฏิกิริยาหลากหลาย
บางคนแสดงความเห็นใจและเข้าอกเข้าใจ ขณะที่บางคนวิจารณ์เขาว่าทำตัวไล่ตามอุมการณ์เกินไปและขาดความรับผิดชอบ
คนหนึ่งแสดงความเห็นใจ "ผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะไปเร่ร่อน - พ่อแม่เผด็จการ สภาพแวดล้อมต่างแดนที่สับสน และความเหงาในวัยเด็ก จ้าวเตี้ยนแค่รักษาแผลทางอารมณ์ของตัวเอง ในแบบที่สมเหตุสมผลสำหรับเขา"
ในทางกลับกัน มีคนโต้แย้งว่า "เจ้าใช้ชีวิตตามอุดมการณ์เกินไป พ่อแม่ลงทุนกับเขาไปมากมายในการเลี้ยงดูเขา แต่เขากลับตัดขาดพวกท่าน เขายังละเลยความรับผิดชอบในฐานะพ่อคนด้วย"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP