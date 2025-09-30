เปิดสินค้ายอดฮิตของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่คนมาเลเซียเข้าไทยแล้วต้องซื้อกิน เนื่องจากอร่อยกว่าประเทศตัวเอง คาดไม่ถึงว่าจะเป็นสิ่งนี้ได้
ภาพจาก KHUNNINE / Shutterstock.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mafeefee Assalihee
ภาพจาก KHUNNINE / Shutterstock.com
หนึ่งในร้านสะดวกซื้อที่ไม่ว่าคนไทยหรือคนชาติไหนเวลามาที่ไทยก็ต้องเข้า นั่นคือ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่แต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป อย่างคนญี่ปุ่นที่เคยมาไทย ก็ต่างตื่นตาตื่นใจกับสเลอปี้ เนื่องจากประเทศเขาไม่มี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mafeefee Assalihee
ล่าสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Mafeefee Assalihee ของนายมูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ นักวิชาการชื่อดัง มีการโพสต์เล่าว่า เมื่อก่อนนั้น เวลาจะข้ามฝั่งไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อไปเยี่ยมญาติ มักจะซื้อข้าวหอมมะลิกับผลไม้ไทยไปฝาก
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป สิ่งที่คนมาเลเซียต้องการมากที่สุดคือ เบอร์เกอร์เซเว่น กลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์อาหารไทยไปเรียบร้อย เนื่องจากอร่อยและราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mafeefee Assalihee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mafeefee Assalihee
ด้านชาวเน็ตเสริมเพิ่มเติมว่า เซเว่น อีเลฟเว่นใน อ.หาดใหญ่ มีแผงเบอร์เกอร์ใหญ่มาก ทั้งเชลฟ์แทบเป็นเบอร์เกอร์ล้วน เนื่องจากคนมาเลชอบทาน