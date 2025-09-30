2 วงดนตรีหน้าใหม่ระเบิดพลังสร้างสรรค์ คว้าแชมป์ THE POWER BAND 2025 SEASON 5

คิง เพาเวอร์ ปิดฉาก THE POWER BAND 2025 SEASON 5 เวทีประกวดวงดนตรีคุณภาพระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ได้ 2 วงดนตรีหน้าใหม่คว้าแชมป์ พร้อมก้าวสู่เส้นทางศิลปิน
จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดวงดนตรีคุณภาพสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จับมือกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ 8 ค่ายเพลงชั้นนำ ได้แก่ Muzik Move, Small Room, LOVEIS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, XOXO Entertainment, YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand เพื่อส่งมอบความเป็นไปได้พร้อมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพให้กับคนดนตรีรุ่นใหม่ทั้งรุ่นมัธยมศึกษาและรุ่นบุคคลทั่วไป ได้เข้าสู่วงการดนตรีของประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ
สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นได้รวมสุดยอดคนดนตรีจาก 5 สนามแข่งขันทั่วประเทศ จำนวน 29 วง แบ่งเป็น 2 รุ่นด้วยกัน ดังนี้
- รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) จำนวน 17 วง ได้แก่ วง FUSION ISLAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ, วง MOOMA สังกัดอิสระ จ.นครราชสีมา, วง SISSWEET โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี, วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร, วง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ, วง Super Natural วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ.สุโขทัย, วง Triamudomsuksa โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ, วง Destiny สถาบันดนตรี JP Music จ.นนทบุรี, วง OZONE โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต จ.ภูเก็ต, วง Penmanship โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ, วง The Humble โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา, วง Kids Do Band (วงคิดดู) สังกัดอิสระ กรุงเทพฯ, วง NOW AND DEE โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม, วง SOUL SYNC สังกัดอิสระ กรุงเทพฯ, วง The Elemyst สังกัดอิสระ กรุงเทพฯ, วง Woodstock โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ และวง Z1NITH สังกัดอิสระ กรุงเทพฯ
- รุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) จำนวน 12 วง ได้แก่ วง Long Black กรุงเทพฯ, วง PUPPY LOVE กรุงเทพฯ, วง SUNTOY จ.มหาสารคาม, วง Revenge For Loseboy จ.ลำปาง, วง SANDY จ.อุดรธานี, วง A Pocket กรุงเทพฯ, วง Bob Off-White กรุงเทพฯ, วง COCAIN กรุงเทพฯ, วง Dr.Jull จ.นครปฐม, วง Satellite kiss กรุงเทพฯ, วง Someway จ.นนทบุรี และวง The JAE’s กรุงเทพฯ
ก่อนเริ่มประกาศผลรางวัล นายธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส เพราะมองว่าการได้รับโอกาสที่ดีจะเป็นบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ทำใหตลอดระยะเวลา 5 ปี คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพคนไทยทางด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ THE POWER BAND ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนไทยทั่วประเทศมากขึ้นทุกปี มีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว 1,148 วง สะท้อนถึงความสำเร็จของ THE POWER BAND ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในแวดวงดนตรี เปรียบเสมือนเวทีแห่งโอกาสที่ให้คนดนตรีได้แสดงศักยภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และช่วยสานฝันให้เป็นจริง
นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีที่ฉายแววโดดเด่นจากเวที THE POWER BAND ถูกดึงตัวไปปั้นเป็นศิลปินมืออาชีพ ได้แก่วง Kryptonyte และวง PINGPING PUNPUN (ปิ๊งปิ๊ง ปันปัน) ทั้งนี้ ยังมีเมล็ดพันธุ์ทางดนตรีอีกจำนวนมากที่ได้ต่อยอดจากเวทีนี้สู่การทำงานจริงในอุตสาหกรรมดนตรี เช่น นักดนตรีแบ็กอัพ นักแต่งเพลง เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องราวความสำเร็จของผู้เข้าประกวดจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ต่อไป”
ทางด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในปีนี้ กล่าวว่า “ความสามารถของศิลปินไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ซึ่งถือเป็นโอกาสให้กับศิลปินไทยในรุ่นต่อไปได้กล้าฝันและพัฒนาไปสู่ระดับโลก ดังนั้น เด็กไทยจึงต้องการพื้นที่แสดงความสามารถทางดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัด เวที THE POWER BAND จึงเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่สร้างโอกาสสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นทุก ๆ ปี ทางผู้จัดก็เห็นถึงความสามารถของเด็กที่พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ THE POWER BAND MUSIC CAMP แคมป์ดนตรีที่สร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับเด็ก ๆ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีมิวสิกกูรูระดับประเทศ รวมไปถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง มาถ่ายทอดความรู้และข้อมูลทางดนตรีเชิงลึก ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางดนตรีที่จะเป็นจุดพลิกโฉมอุตสาหกรรมเพลงของไทยอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต”
สำหรับบรรยากาศในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้น ทำเอาคณะกรรมการหนักใจเลยทีเดียว เพราะวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบทุกวงต่างโชว์ของ งัดความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ทำผลงานออกมาได้น่าประทับใจ ดุเดือดยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา และผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งตามรุ่นได้ดังนี้
รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class)
- รางวัลชนะเลิศ : วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วง Super Natural วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ.สุโขทัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
- รางวัลชมเชย : วง FUSION ISLAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
- รางวัลชมเชย : วง OZONE Band โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class: Road to Artist)
- รางวัลชนะเลิศ : วง Dr.Jull จ.นครปฐม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วง Bob Off-White กรุงเทพฯ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วง COCAIN กรุงเทพฯ
- รางวัลชมเชย : วง Satellite kiss กรุงเทพฯ
- รางวัลชมเชย : วง PUPPY LOVE กรุงเทพฯ
สามารถติดตามผลการประกาศรางวัลรอบชิงชนะเลิศของเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ได้ที่ช่องทาง Facebook และ Instagram King Power Thai Power พลังคนไทย
ขอแสดงความยินดีกับทุกวงดนตรีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ได้โชว์ศักยภาพและเชื่อมั่นในความเป็นไปได้จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการปิดฉากการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ ส่วนใครที่พลาดรางวัลไปไม่ต้องเสียใจ เพราะถือว่าได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ที่หาจากไหนไม่ได้ ปีหน้าค่อยมาแก้มือกับ THE POWER BAND ที่จัดโดย คิง เพาเวอร์ กันใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นอีกเมื่อไหร่นั้นเราจะมาอัปเดตให้ติดตามกันอย่างแน่นอน