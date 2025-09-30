HILIGHT
เผยเหตุ รร. ตึกถล่มอินโดฯ ขณะ นร. ละหมาด เจ็บนับร้อย มีเสียชีวิต - ระงับกู้ภัยชั่วคราว


          เกิดเหตุตึกถล่มในโรงเรียนประจำที่อินโดนีเซีย ขณะนักเรียนกำลังละหมาด เสียชีวิตแล้ว 3 ราย บาดเจ็บนับร้อย-สูญหายหลายสิบ ล่าสุดระงับภารกิจกู้ภัยชั่วคราว

ตึกถล่ม โรงเรียนอินโดนีเซีย
ภาพจาก JUNI KRISWANTO / AFP

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุอาคารเรียนพังถล่ม ในโรงเรียนประจำอิสลามแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย บาดเจ็บอีกนับร้อยราย โดยรักษาตัวอยู่ใน รพ. 99 ราย บางรายบาดเจ็บสาหัส และมีผู้สูญหายอีก 38 ราย ที่เชื่อว่ายังติดอยู่ในซากตึก
          
          - จนท. กู้ภัย เผยว่า ขณะเกิดเหตุตึกถล่ม เป็นช่วงที่นักเรียนและบุคลากรใน รร. กำลังทำพิธีละหมาด ทำให้มีผู้สูญหาย ติดอยู่ใต้อาคารเรียนหลายสิบราย
          
          - อาคารที่เกิดเหตุเดิมเป็นตึก 2 ชั้น อยู่ระหว่างก่อสร้างต่อเติมเพิ่มเป็น 4 ชั้น แต่อาคารมีรากฐานไม่มั่นคง ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมได้ ก่อนจะถล่มลงมา
          
          - ล่าสุด (30 กันยายน) หลังจากผ่านไปกว่า 24 ชม. หลังเกิดเหตุตึกถล่ม ภารกิจกู้ภัยเพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายภายใต้ซากตึกได้ถูกระงับชั่วคราว เนื่องจากอาคารยังไม่มั่นคง และเสี่ยงจะพังถล่มลงมาอีก
          
          - โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ ระบุว่ากำลังเตรียมการสำหรับ "ปฏิบัติการพิเศษ" เนื่องจากลักษณะของอาคารที่ถล่มลงมา ทำให้ภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC

