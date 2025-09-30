HILIGHT
ดราม่าไรเดอร์ขอระบาย อยากได้ระบบแจ้งน้ำหนักตัว เมื่อเจอลูกค้าน้ำหนักเยอะจนรถพัง


          ไรเดอร์โพสต์อยากให้แอปฯ ทำระบบให้ลูกค้าแจ้งน้ำหนักตัว แห่เล่าประสบการณ์กลุ้ม ขับลำบาก รถพัง แถมค่ารอบก็ได้นิดเดียว 

ไรเดอร์ระบาย รับคนอ้วน
          วันที่ 26 กันยายน 2568 ไรเดอร์รายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่มคนทำอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับ-ส่งลูกค้าผ่านแอปฯ โดยระบายปัญหาที่เจอกับลูกค้าน้ำหนักตัวเยอะกดเรียกรถ ซึ่งถ้ารับไปแล้วยกเลิกก็อาจจะเสียประวัติอีก จึงเสนอว่าทางแอปฯ ควรจะให้ลูกค้าแจ้งน้ำหนักตัวมาตั้งแต่แรก ให้ไรเดอร์ตัดสินใจเองว่าจะเลือกรับหรือไม่
          
          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า พี่ ๆ คิดว่า (ชื่อแอปฯ เรียกรถ) ควรให้ลูกค้าใส่น้ำหนักตัวเองในแอปฯ เพื่อแบ่งแยกราคาระหว่างคนน้ำหนักตามมาตรฐาน กับน้ำหนักเกินมาตรฐานไหมครับ"
          
          ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่าในกลุ่มไรเดอร์มีผู้แสดงความเห็นหลายมุมมอง บ้างมองว่า ไรเดอร์ควรจะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ถ้าเห็นลูกค้าน้ำหนักเยอะจริง ๆ คิดว่ารถตัวเองไม่ไหวก็แค่กดยกเลิก แล้วให้เหตุผลลูกค้าไปแบบสุภาพ ลูกค้าคงรู้ตัวอยู่แล้ว เชื่อว่าวันหนึ่งเจอเคสแบบนี้ไม่เกิน 3 รอบแน่นอน มองว่าเป็นแนวคิดที่จะให้คนเรียกรถแล้วใส่น้ำหนักของตัวเอง คงจะเป็นไปได้ยาก 
          
          นอกจากนี้ มีไรเดอร์บางส่วนสะท้อนปัญหาที่เจอลูกค้าน้ำหนักเยอะนั่งซ้อน เช่น รถยางแตก แถมไม่รับผิดชอบ บางคนเผยว่าไม่รับเช่นกัน เพราะโช้คกับยางเสียหายมาก ขณะที่ไรเดอร์รายหนึ่ง ใช้รถที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยซ้ำ ยังเจอปัญหา ลูกปืนแตก แล้วยิ่งคนขี่รถคันเล็ก ๆ จะรับไหวเหรอ ค่ารอบได้ 26 บาท คิดเอาเองว่าคุ้มไหม บ้างบอกว่าถ้าเจอน้ำหนัก 100+ ก็กดยกเลิกอย่างเดียว ยอมเสียคะแนน ดีกว่าเสียเงินซ่อมรถ
          
          ขณะที่ความเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์ ส่วนใหญ่ต่างเห็นใจไรเดอร์เหมือนกันถ้าเจอเคสแบบนี้ มองว่าไม่น่าจะคุ้มกับค่ารอบ โดยแนะนำลูกค้าว่าถ้าตัวเองน้ำหนักเยอะ ก็ควรจะเรียกรถยนต์มากกว่าเรียกมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

