HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปิด inwiptv เว็บดูบอลเถื่อน รายได้ 200 ล้าน ประมวลภาพงานหลังบ้านโอ้โหมาก

 
          เปิดภาพเบื้องหลังการจับ inwiptv เว็บไซต์ดูบอลเถื่อน ดูหนังเถื่อนเข้าไม่ได้ สร้างรายได้ปีละ 200 ล้าน เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันพันล้าน เนื่องจากถูกปิด

เว็บพนันพันล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

          วันที่ 30 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจุดดักรับสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ในจังหวัดนนทบุรี 4 จุด และกรุงเทพมหานคร 2 จุด ตามหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

          จากการตรวจค้นพบและยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, กล่องถอดรหัสสัญญาณทรูวิชั่นส์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, ฮาร์ดดิสก์, บัญชีม้า และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในจุดดังกล่าวถูกใช้เป็นศูนย์ดักรับและแปลงสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส่งต่อไปยังเว็บไซต์ inwiptv พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งออฟฟิศและทีมแอดมินของเว็บพนันออนไลน์หลายแห่ง โดยยังพบสัญญาณเครือข่ายอื่น ๆ ของผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เป็นผู้เสียหาย (เพิ่มเติม) เช่น บริษัท MONO Netflix สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และบริษัทอื่น ๆ เป็นต้น  

เว็บพนันพันล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

          สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการร้องทุกข์ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) พบว่า เว็บไซต์ inwiptv ลักลอบดักรับและแปลงสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และงานภาพยนตร์ของบริษัท วอร์เนอร์ บราเธอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยมีสมาชิกกว่า 100,000 ราย สร้างรายได้ปีละกว่า 200 ล้านบาท และเชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

          กลุ่มเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทพ IPTV และ FW Esports จัดทำระบบสมาชิกหลายระดับ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ให้บริการทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่ออนาจาร และที่สำคัญคือ แบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่า ไฮโล รูเล็ต หรือทายผลกีฬา ซึ่งเป็นช่องทางชักจูงผู้ชมให้เข้าสู่การพนันอย่างเป็นระบบ

เว็บพนันพันล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เว็บพนันพันล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เว็บพนันพันล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปิด inwiptv เว็บดูบอลเถื่อน รายได้ 200 ล้าน ประมวลภาพงานหลังบ้านโอ้โหมาก อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 เวลา 09:54:12 6,785 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย