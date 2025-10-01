ปิด inwiptv เว็บดูบอลเถื่อน รายได้ 200 ล้าน ประมวลภาพงานหลังบ้านโอ้โหมาก

เปิดภาพเบื้องหลังการจับ inwiptv เว็บไซต์ดูบอลเถื่อน ดูหนังเถื่อนเข้าไม่ได้ สร้างรายได้ปีละ 200 ล้าน เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันพันล้าน เนื่องจากถูกปิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วันที่ 30 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจุดดักรับสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ในจังหวัดนนทบุรี 4 จุด และกรุงเทพมหานคร 2 จุด ตามหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
จากการตรวจค้นพบและยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, กล่องถอดรหัสสัญญาณทรูวิชั่นส์, จานรับสัญญาณดาวเทียม, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, ฮาร์ดดิสก์, บัญชีม้า และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในจุดดังกล่าวถูกใช้เป็นศูนย์ดักรับและแปลงสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส่งต่อไปยังเว็บไซต์ inwiptv พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งออฟฟิศและทีมแอดมินของเว็บพนันออนไลน์หลายแห่ง โดยยังพบสัญญาณเครือข่ายอื่น ๆ ของผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เป็นผู้เสียหาย (เพิ่มเติม) เช่น บริษัท MONO Netflix สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และบริษัทอื่น ๆ เป็นต้น
กลุ่มเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทพ IPTV และ FW Esports จัดทำระบบสมาชิกหลายระดับ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ให้บริการทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่ออนาจาร และที่สำคัญคือ แบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่า ไฮโล รูเล็ต หรือทายผลกีฬา ซึ่งเป็นช่องทางชักจูงผู้ชมให้เข้าสู่การพนันอย่างเป็นระบบ
