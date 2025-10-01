ไวรัล แย่งที่นั่งบนรถไฟฟ้า คนแก่โดนคู่กรณีถีบหงาย ถกสนั่นใครผิด - แฉวีรกรรมป้า

ไวรัลชวนถก เคสนี้ใครผิด ? มนุษย์ป้าหาเรื่องสาวสอง แย่งที่นั่ง Priority Seat ในรถไฟฟ้า ก่อนถูกยันจนหงาย คนชี้ที่นั่งว่าง ๆ มากมาย แฉวีรกรรมมนุษย์ป้า คนท้องยังไม่เว้น
ภาพจาก Threads @queen7_910
เป็นคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์ฝั่งไต้หวันขณะนี้ กรณีมีผู้เปิดคลิปของมนุษย์ป้าในรถไฟฟ้า ที่เจอของจริงสวนจนหงาย หลังเข้าไปหาเรื่องกับผู้โดยสารอีกรายซึ่งเป็นสาว LGBTQ จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพฤติกรรมของฝ่ายหญิงสูงวัย
จากคลิปที่ถูกโพสต์บน Threads @queen7_910 พร้อมข้อความ "ฉันไม่รู้แล้วว่าใครถูก ใครผิด" เผยให้เห็นภาพจากรถไฟฟ้า Taipei Metro สายสีแดง ในกรุงไทเป ไต้หวัน หญิงสูงวัยรายหนึ่งซึ่งถือสัมภาระมาพะรุงพะรัง เดินมายืนอยู่ตรงหน้าผู้โดยสารอีกคน ซึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่ง Priority Seat สำหรับเด็ก ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และผู้พิการ
ฝ่ายคู่กรณีเห็นดังนั้นจึงหันมาฝากถุงที่ถืออยู่ไว้กับคนข้าง ๆ ก่อนจะมองหน้าป้า และลุกขึ้นใช้เท้ายันป้ารายนี้ จนลงไปนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามทันที
สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และทำให้ฝ่ายหญิงสูงวัยโวยวายด่าทอด้วยความไม่พอใจ บอกจะเรียกตำรวจ รวมถึงใช้คำพูดเหยียดเพศ ยืนยันว่าอีกฝ่ายต้องสละเก้าอี้ให้เพราะเป็น "ผู้ชาย"
ข้อมูลจากสื่อไต้หวัน เผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ซึ่งต่อมาทางบริษัท Taipei Metro ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่า ที่นั่ง Priority Seat ถูกจัดไว้ตามกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้พิการ มีไว้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ และขอให้สาธารณชนแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน
ชาวเน็ตรายหนึ่งเผยว่า "ตอนนั้นฉันตั้งครรภ์ 30 สัปดาห์ และนั่งอยู่ตรง Priority Seat แต่ป้าคนนี้ใช้ร่มสะกิดเข่าฉัน บอกให้ฉันยกที่นั่งให้"
บางคนมองว่ามนุษย์ป้าเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าอีกฝ่ายเป็น LGBTQ ทำให้สงสัยว่าเจ้าตัวน่าจะจงใจเข้าไปหาเรื่องเพราะคิดว่าเป็นเด็กสาว เหมือนกับที่เคยหาเรื่องคนอื่น ๆ ที่สำคัญคือแม้อีกฝ่ายจะนั่งอยู่ตรง Priority Seat แต่ก็เห็นได้ชัดว่ายังมีที่นั่งว่างอีกมากมาย รวมถึงที่นั่งว่างซึ่งถูกคู่กรณีใช้เท้ายันไปให้
ทั้งนี้ แม้หลายคนจะสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมองว่าหญิงสูงวัยใช่จะน่าเห็นใจเสมอไป แต่การใช้ความรุนแรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่สภาพร่างกายมีความเปราะบางกว่า
ขอบคุณข้อมูลจาก i-cable.com