ไวรัล แย่งที่นั่งบนรถไฟฟ้า คนแก่โดนคู่กรณีถีบหงาย ถกสนั่นใครผิด - แฉวีรกรรมป้า

 
            ไวรัลชวนถก เคสนี้ใครผิด ? มนุษย์ป้าหาเรื่องสาวสอง แย่งที่นั่ง Priority Seat ในรถไฟฟ้า ก่อนถูกยันจนหงาย คนชี้ที่นั่งว่าง ๆ มากมาย แฉวีรกรรมมนุษย์ป้า คนท้องยังไม่เว้น 

คนแก่โดนยัน ทำไมคนไม่เห็นใจ ?
ภาพจาก Threads @queen7_910 
           
            เป็นคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์ฝั่งไต้หวันขณะนี้ กรณีมีผู้เปิดคลิปของมนุษย์ป้าในรถไฟฟ้า ที่เจอของจริงสวนจนหงาย หลังเข้าไปหาเรื่องกับผู้โดยสารอีกรายซึ่งเป็นสาว LGBTQ จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพฤติกรรมของฝ่ายหญิงสูงวัย 

            จากคลิปที่ถูกโพสต์บน Threads @queen7_910 พร้อมข้อความ "ฉันไม่รู้แล้วว่าใครถูก ใครผิด" เผยให้เห็นภาพจากรถไฟฟ้า Taipei Metro สายสีแดง ในกรุงไทเป ไต้หวัน หญิงสูงวัยรายหนึ่งซึ่งถือสัมภาระมาพะรุงพะรัง เดินมายืนอยู่ตรงหน้าผู้โดยสารอีกคน ซึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่ง Priority Seat สำหรับเด็ก ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และผู้พิการ 

คนแก่โดนยัน ทำไมคนไม่เห็นใจ ?
ภาพจาก Threads @queen7_910 

            แม้ขณะนั้นจะมีที่ว่างจุดอื่นอีกหลายที่ แต่หญิงสูงวัยกลับยืนกรานที่จะให้ผู้โดยสารรายนี้ยอมยกเก้าอี้ให้ โดยบอกว่าตัวเองถือของมาเยอะมาก ต้องการเอาของมาวางบนเก้าอี้ แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายเมินเฉย ไม่มีท่าทีจะลุกให้ หญิงสูงวัยจึงใช้กระเป๋าเหวี่ยงใส่ขาของผู้โดยสารรายนี้ ลักษณะคล้ายจะไล่ที่ 

            ฝ่ายคู่กรณีเห็นดังนั้นจึงหันมาฝากถุงที่ถืออยู่ไว้กับคนข้าง ๆ ก่อนจะมองหน้าป้า และลุกขึ้นใช้เท้ายันป้ารายนี้ จนลงไปนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามทันที 

            สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และทำให้ฝ่ายหญิงสูงวัยโวยวายด่าทอด้วยความไม่พอใจ บอกจะเรียกตำรวจ รวมถึงใช้คำพูดเหยียดเพศ ยืนยันว่าอีกฝ่ายต้องสละเก้าอี้ให้เพราะเป็น "ผู้ชาย"
 
            ข้อมูลจากสื่อไต้หวัน เผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ซึ่งต่อมาทางบริษัท Taipei Metro ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่า ที่นั่ง Priority Seat ถูกจัดไว้ตามกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้พิการ มีไว้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ และขอให้สาธารณชนแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน  

คนแก่โดนยัน ทำไมคนไม่เห็นใจ ?
ภาพจาก Threads @queen7_910 

            อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนออกมาแฉวีรกรรมของฝ่ายหญิงสูงวัย เพราะจำได้ว่ามนุษย์ป้ารายนี้เคยก่อเรื่องบนรถไฟฟ้ามาแล้วหลายครั้ง ทั้งล้อเลียนคนอื่น หาเรื่องเด็กสาว รวมถึงไล่คนตั้งครรภ์ที่นั่งอยู่ตรง Priority Seat 

            ชาวเน็ตรายหนึ่งเผยว่า "ตอนนั้นฉันตั้งครรภ์ 30 สัปดาห์ และนั่งอยู่ตรง Priority Seat แต่ป้าคนนี้ใช้ร่มสะกิดเข่าฉัน บอกให้ฉันยกที่นั่งให้"

            บางคนมองว่ามนุษย์ป้าเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าอีกฝ่ายเป็น LGBTQ ทำให้สงสัยว่าเจ้าตัวน่าจะจงใจเข้าไปหาเรื่องเพราะคิดว่าเป็นเด็กสาว เหมือนกับที่เคยหาเรื่องคนอื่น ๆ ที่สำคัญคือแม้อีกฝ่ายจะนั่งอยู่ตรง Priority Seat แต่ก็เห็นได้ชัดว่ายังมีที่นั่งว่างอีกมากมาย รวมถึงที่นั่งว่างซึ่งถูกคู่กรณีใช้เท้ายันไปให้ 

            ทั้งนี้ แม้หลายคนจะสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมองว่าหญิงสูงวัยใช่จะน่าเห็นใจเสมอไป แต่การใช้ความรุนแรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่สภาพร่างกายมีความเปราะบางกว่า 
 
คนแก่โดนยัน ทำไมคนไม่เห็นใจ ?
ภาพจาก Threads @queen7_910 

คนแก่โดนยัน ทำไมคนไม่เห็นใจ ?
ภาพจาก Threads @queen7_910 

คนแก่โดนยัน ทำไมคนไม่เห็นใจ ?
ภาพจาก Threads @queen7_910 



ขอบคุณข้อมูลจาก i-cable.com


ไวรัล แย่งที่นั่งบนรถไฟฟ้า คนแก่โดนคู่กรณีถีบหงาย ถกสนั่นใครผิด - แฉวีรกรรมป้า อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 เวลา 11:36:34
