จีนสั่งประหาร 11 จีนเทา ตระกูลหมิง เจ้าพ่อใหญ่ศูนย์สแกมเมอร์เมียนมา หลังถูกปราบ

จีนสั่งประหาร 11 ตระกูลหมิง หนึ่งใน 4 ตระกูลมาเฟียจีนเทา ชายแดนเมียนมา เบื้องหลังกลุ่มสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ บ่อนพนัน หลังหมดยุครุ่งโรจน์ ถูกปรามปราม
วันที่ 30 กันยายน 2568 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ศาลจีนสั่งประหาร 11 จีนเทา ตัวการสำคัญเบื้องหลังตระกูลที่สร้างอาณาจักรหลอกลวงออนไลน์ และบ่อนพนันในเมียนมา รวมถึงการเสียชีวิตของเหล่าคนงานที่พยายามหนีจากนรกดังกล่าว
สมาชิกและผู้สมรู้ร่วมคิด 11 ราย ของแก๊งอาชญากรรมตระกูลหมิง ถูกศาลในเมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน) โดยตระกูลหมิง เป็น 1 ใน 4 มาเฟียตระกูลใหญ่ ซึ่งควบคุมสถานที่หลายร้อยแห่งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ การค้าประเวณี และผลิตยาเสพติด ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมา โดยสมาชิกของตระกูลเหล่านี้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลท้องถิ่น และกองกำลังที่หนุนฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมา
ตระกูลหมิง นำโดย หมิงเสว่ชาง มีส่วนเชื่อมโยงกับสถานที่อื้อฉาวซึ่งเรียกว่า คฤหาสน์เสือหมอบ (Crouching Tiger Villa) แห่งโก้กาง ที่แห่งนี้เป็นเขตปกครองตนเองบนพรมแดนระหว่างเมียนมา-จีน โดยในช่วงรุ่งเรือง แก๊งดังกล่าวมีแรงงานถึง 10,000 คน ที่ดำเนินธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมอื่น ๆ
เมืองเล่าก์ก่าย ซึ่งเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองพิเศษโก้กาง คือใจกลางอุตสาหกรรมฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของเมียนมา ซึ่งมีการใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์มาทำการหลอกลวงผู้คนทางออนไลน์ และใช้เงินเทาเหล่านี้เปลี่ยนเมืองชายแดนที่ยากจนให้กลายเป็นนครกาสิโนที่รุ่งเรือง
แม้จะถูกกดดันจากรัฐบาลจีน รัฐบาลเมียนมายังลากยาวปฏิบัติการทลายศูนย์อาชญากรรมเหล่านี้ กระทั่งมีสื่อนานาชาติรายงานเรื่องการร้องเรียนจากครอบครัวของผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ไปทำงานมากขึ้น รัฐบาลจีนจึงเริ่มการปราบปรามกลุ่มอาชญากรจีนเทาในปี 2566 และออกหมายจับสมาชิกของตระกูลหมิง ในข้อหาฉ้อโกง ฆาตกรรม ค้ามนุษย์ โดยมีการตั้งรางวัลนำจับตั้งแต่ 14,000 - 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 454,000 - 2,274,000 บาท)
ภายใต้แก๊งตระกูลหมิงร่วมกับแก๊งอื่น ๆ นำมาซึ่งการเสียชีวิตของคนงาน 10 ราย ที่ไม่เชื่อฟังหรือพยายามจะหลบหนี
อนึ่ง นอกจาก 11 รายที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิต ยังมีจำเลยอีก 5 คน ที่ได้รับโทษประหารโดยรอลงอาญา 2 ปี และอีก 12 คน ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 - 24 ปี
ทั้งนี้ ภายหลังการปราบปรามของจีน ที่นำมาสู่การจับกุมตระกูลหมิงและกลุ่มอื่น ๆ ในโก้กาง เมื่อเดือนตุลาคม 2566 มีผู้ต้องสงสัยชาวจีนกว่า 53,000 คน รวมถึงเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ถูกส่งกลับจีน จากศูนย์ฉ้อโกงทางตอนเหนือของเมียนมา
ข้อมูลจาก CNN