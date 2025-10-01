HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มปรึกษากลางดึก โน้ตบุ๊กค้างขึ้นจอดำ ดูเวลาแล้วรู้ทำอะไร ชาวเน็ตแห่ยอมใจเลย

           หนุ่มโพสต์ถามกลางดึก โน้ตบุ๊กค้างขึ้นจอดำ แต่พอเล่าความจริงที่เกิดขึ้น ทำชาวเน็ตยอมใจในความซื่อสัตย์ พร้อมแห่แซวสนั่น

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

           วันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม Extreme IT กลุ่มสำหรับคนรักการแต่งคอมพิวเตอร์ ปรึกษาปัญหากลางดึก เป็นภาพของโน้ตบุ๊กที่เครื่องนั้นกำลังเปิดอยู่ แต่ระบบไม่ตอบสนอง หน้าจอขึ้นเป็นสีดำ 

           อย่างไรก็ดี เจ้าของโพสต์ปรึกษาด้วยคำถามสุดพีคว่า "กำลังดูหนังโป๊อยู่ดี ๆ จอก็ดำแบบนี้เลยครับ เป็นที่อะไรเหรอครับ"

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

           ปรากฏว่าโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น หลายคนต่างชื่นชมในความซื่อสัตย์ แจ้งอาการมาแบบนี้ เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแน่นอน โดยบางส่วนยังขอให้เจ้าของโพสต์ชี้เป้าเว็บที่เข้าไปดูหนังโป๊ด้วย เผื่อจะได้ไม่เผลอเข้าไปเพราะกลัวคอมพ์ฯ จะพังเช่นนี้ได้

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

           ส่วนสาเหตุนั้น บางส่วนวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการ CPU มีความร้อนเกินไปจนเครื่องน็อก หน้าจอจึงขึ้นอาการแบบนี้ สามารถกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้เพื่อปิดและเปิดใหม่ โดยแนะนำให้ติดตั้งระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก

หนุ่มโพสต์ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กค้างจอดำกลางดึก


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มปรึกษากลางดึก โน้ตบุ๊กค้างขึ้นจอดำ ดูเวลาแล้วรู้ทำอะไร ชาวเน็ตแห่ยอมใจเลย อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 เวลา 12:01:03
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย