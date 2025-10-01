หนุ่มปรึกษากลางดึก โน้ตบุ๊กค้างขึ้นจอดำ ดูเวลาแล้วรู้ทำอะไร ชาวเน็ตแห่ยอมใจเลย

หนุ่มโพสต์ถามกลางดึก โน้ตบุ๊กค้างขึ้นจอดำ แต่พอเล่าความจริงที่เกิดขึ้น ทำชาวเน็ตยอมใจในความซื่อสัตย์ พร้อมแห่แซวสนั่น
วันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม Extreme IT กลุ่มสำหรับคนรักการแต่งคอมพิวเตอร์ ปรึกษาปัญหากลางดึก เป็นภาพของโน้ตบุ๊กที่เครื่องนั้นกำลังเปิดอยู่ แต่ระบบไม่ตอบสนอง หน้าจอขึ้นเป็นสีดำ
อย่างไรก็ดี เจ้าของโพสต์ปรึกษาด้วยคำถามสุดพีคว่า "กำลังดูหนังโป๊อยู่ดี ๆ จอก็ดำแบบนี้เลยครับ เป็นที่อะไรเหรอครับ"
ปรากฏว่าโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น หลายคนต่างชื่นชมในความซื่อสัตย์ แจ้งอาการมาแบบนี้ เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแน่นอน โดยบางส่วนยังขอให้เจ้าของโพสต์ชี้เป้าเว็บที่เข้าไปดูหนังโป๊ด้วย เผื่อจะได้ไม่เผลอเข้าไปเพราะกลัวคอมพ์ฯ จะพังเช่นนี้ได้
ส่วนสาเหตุนั้น บางส่วนวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการ CPU มีความร้อนเกินไปจนเครื่องน็อก หน้าจอจึงขึ้นอาการแบบนี้ สามารถกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้เพื่อปิดและเปิดใหม่ โดยแนะนำให้ติดตั้งระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้