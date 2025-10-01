HILIGHT
ฉาว นศ. ไล่จีบป้าคนดูแลหอ แชะภาพบนเตียง-จูบปาก สวีตไม่แคร์มีครอบครัวแล้ว

 
           ฉาว นศ. ไล่จีบป้าคนดูแลหอรุ่นแม่ แชะภาพบนเตียง-จูบปาก โชว์หวานกันในหอพัก มหาวิทยาลัยจีน คนมองไม่เหมาะสม ชี้ฝ่ายหญิงมีครอบครัวอยู่แล้ว 

คลั่งรักรุ่นป้า ไล่ตื้อจนใจอ่อน
ภาพจาก 163.com

           วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ 163.com รายงานว่า เรื่องอื้อฉาวระหว่างผู้จัดการหอพักวัย 55 ปี กับชายหนุ่มวัย 24 ปี นักศึกษาที่เรียนจบไปแล้ว กลายมาเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีน หลังมีคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของทั้งคู่ พร้อมปล่อยหลักฐานเป็นแชตคุยหวาน ภาพจูบปาก และภาพบนเตียง โดยไม่แคร์ว่าอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย 

           เรื่องดังกล่าวถูกจุดประเด็น เมื่อมีบุคคลไม่เผยชื่อ นำเรื่องมาโพสต์บนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเสิ่นหยางเจี้ยนจู เพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของ นายหวัง นักศึกษาชายวัย 24 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียนจบแล้ว มีรสนิยมชอบผู้หญิงอายุมากกว่า และมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับ "ป้าผู้จัดการหอพัก" วัย 55 ปี โดยก่อนหน้านั้นชายคนนี้ก็เคยไล่ตามตื้ออาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาก่อนแล้ว 

           ผู้โพสต์ยังเปิดภาพหลักฐานต่าง ๆ มาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตนด้วย ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก โดยพบว่าชายหญิงที่อายุห่างกัน 31 ปี ไม่เพียงเรียกกันว่า "ผัว-เมีย" แต่ยังแสดงความรักกันอย่างไม่เกรงสถานที่ ดังจะเห็นจากภาพถ่ายบนเตียงของหอพัก ที่ทั้งคู่นอนแนบชิดกัน รวมถึงภาพจูบปากที่ก็ถ่ายในพื้นที่หอพัก 

           ในข้อความแชต ทั้ง 2 ฝ่ายก็ดูคลั่งรักกันสุด ๆ ป้าผู้จัดการหอพักทำตัวเหมือนสาวน้อยตอนคุยกับชายหนุ่ม มีการบอกว่า "คิดถึงเธอนะ" และ "ฉันโชคดีที่ได้เจอเธอหลังอยู่มานานกว่า 50 ปี"

คลั่งรักรุ่นป้า ไล่ตื้อจนใจอ่อน
ภาพจาก 163.com

           นายหวังเองก็ไม่แผ่ว มีการบอกเธอว่า "การมีอยู่ของคุณมอบทิศทางชีวิตแก่ผม" และสัญญาว่า "ผมจะมอบบ้านแก่คุณอย่างแน่นอน"

           ไม่เพียงเท่านั้น พบว่านายหวังยังมีการสั่งซื้อยาคุมทางร้านออนไลน์ ในช่วงเวลาที่เริ่มพูดคุยแสดงความใกล้ชิดกัน บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์นี้มีความลึกซึ้งเกินกว่าการพูดคุยธรรมดา 

           แต่สิ่งที่อึ้งยิ่งกว่าคือ ป้าผู้จัดการหอพักรายนี้เองก็มีครอบครัวอยู่แล้ว โดยเธอยังใช้คำพูดแนว ๆ "แอบเจอกัน" กับชายหนุ่ม ที่อายุน้อยกว่าลูกของเธอด้วย 
 
คลั่งรักรุ่นป้า ไล่ตื้อจนใจอ่อน
ภาพจาก 163.com

           อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการแฉเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน แต่หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังคงเงียบ ไม่ได้มีการตอบสนองใด ๆ ต่อเรื่องนี้ 

           สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตต่างขุดคุ้ยเรื่องของทั้งคู่มากขึ้น และกลายเป็นประเด็นถกเถียงจนมีคนพูดถึงหลายล้านโพสต์บนชุมชนออนไลน์ โดยมีทั้งฝ่ายที่รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น มองว่าไม่เพียงแค่เรื่องของรักต่างวัย แต่ป้าผู้จัดการหอพักยังถือเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย การมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม และส่อผิดศีลธรรมด้วย 

           ขณะที่บางส่วนมองว่าเรื่องนี้คงไม่ผิดอะไร หากทั้งคู่รักกันจริงและโสด (?) อีกทั้งพวกเขาก็โต ๆ กันแล้ว 

           นอกจากนี้มีการเปิดเผยว่า นายหวัง มีรสนิยมชื่นชอบผู้หญิงอายุมากกว่า ก่อนหน้านี้เคยไล่ตามจีบอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาแล้ว พร้อมประกาศว่า เป็นความรักมั่นคงไม่เอนไหว แต่เมื่อไม่สมหวัง ก็พักใจแล้วหันไปจีบป้าผู้จัดการหอพัก ที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันแทน 
  
           แหล่งข่าววงในเผยว่า นายหวังเปิดฉากรุกจีบป้าอย่างดุเดือด จัดเต็มทั้งดอกไม้ คำชม และคำพูดหวานหู ทำให้ป้าที่ขาดคนปลอบโยนจิตใจมานานยอมใจอ่อน ซึ่งเธอก็ดูรักเขามาก ถึงกับบอกเลยว่ายังไม่เคยมีรักแท้มาก่อนในครึ่งแรกของชีวิต แต่ตอนนี้ในที่สุดก็ได้พบ และยังสาบานว่า เมื่อตายไปจะไม่ขอดื่มซุปลบความจำ เพื่อจะรอเข้ามาหาเธอ  
  
           อย่างไรก็ตาม ต่อมามีคนเผยกับสื่อว่าหลังเรื่องของทั้งคู่ถูกเปิดโปง ป้าผู้จัดการหอพักได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว ส่วนนายหวังก็ไม่ได้โผล่เข้ามาในพื้นที่หอพักอีก โดยทางสถาบันได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว แต่ไม่มีการออกหมายแจ้งใด ๆ 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 163.com 

