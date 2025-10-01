ฉาว นศ. ไล่จีบป้าคนดูแลหอ แชะภาพบนเตียง-จูบปาก สวีตไม่แคร์มีครอบครัวแล้ว

ฉาว นศ. ไล่จีบป้าคนดูแลหอรุ่นแม่ แชะภาพบนเตียง-จูบปาก โชว์หวานกันในหอพัก มหาวิทยาลัยจีน คนมองไม่เหมาะสม ชี้ฝ่ายหญิงมีครอบครัวอยู่แล้ว
วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ 163.com รายงานว่า เรื่องอื้อฉาวระหว่างผู้จัดการหอพักวัย 55 ปี กับชายหนุ่มวัย 24 ปี นักศึกษาที่เรียนจบไปแล้ว กลายมาเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีน หลังมีคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของทั้งคู่ พร้อมปล่อยหลักฐานเป็นแชตคุยหวาน ภาพจูบปาก และภาพบนเตียง โดยไม่แคร์ว่าอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย
เรื่องดังกล่าวถูกจุดประเด็น เมื่อมีบุคคลไม่เผยชื่อ นำเรื่องมาโพสต์บนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเสิ่นหยางเจี้ยนจู เพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของ นายหวัง นักศึกษาชายวัย 24 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียนจบแล้ว มีรสนิยมชอบผู้หญิงอายุมากกว่า และมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับ "ป้าผู้จัดการหอพัก" วัย 55 ปี โดยก่อนหน้านั้นชายคนนี้ก็เคยไล่ตามตื้ออาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาก่อนแล้ว
ผู้โพสต์ยังเปิดภาพหลักฐานต่าง ๆ มาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตนด้วย ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก โดยพบว่าชายหญิงที่อายุห่างกัน 31 ปี ไม่เพียงเรียกกันว่า "ผัว-เมีย" แต่ยังแสดงความรักกันอย่างไม่เกรงสถานที่ ดังจะเห็นจากภาพถ่ายบนเตียงของหอพัก ที่ทั้งคู่นอนแนบชิดกัน รวมถึงภาพจูบปากที่ก็ถ่ายในพื้นที่หอพัก
ในข้อความแชต ทั้ง 2 ฝ่ายก็ดูคลั่งรักกันสุด ๆ ป้าผู้จัดการหอพักทำตัวเหมือนสาวน้อยตอนคุยกับชายหนุ่ม มีการบอกว่า "คิดถึงเธอนะ" และ "ฉันโชคดีที่ได้เจอเธอหลังอยู่มานานกว่า 50 ปี"
นายหวังเองก็ไม่แผ่ว มีการบอกเธอว่า "การมีอยู่ของคุณมอบทิศทางชีวิตแก่ผม" และสัญญาว่า "ผมจะมอบบ้านแก่คุณอย่างแน่นอน"
ไม่เพียงเท่านั้น พบว่านายหวังยังมีการสั่งซื้อยาคุมทางร้านออนไลน์ ในช่วงเวลาที่เริ่มพูดคุยแสดงความใกล้ชิดกัน บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์นี้มีความลึกซึ้งเกินกว่าการพูดคุยธรรมดา
แต่สิ่งที่อึ้งยิ่งกว่าคือ ป้าผู้จัดการหอพักรายนี้เองก็มีครอบครัวอยู่แล้ว โดยเธอยังใช้คำพูดแนว ๆ "แอบเจอกัน" กับชายหนุ่ม ที่อายุน้อยกว่าลูกของเธอด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตต่างขุดคุ้ยเรื่องของทั้งคู่มากขึ้น และกลายเป็นประเด็นถกเถียงจนมีคนพูดถึงหลายล้านโพสต์บนชุมชนออนไลน์ โดยมีทั้งฝ่ายที่รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น มองว่าไม่เพียงแค่เรื่องของรักต่างวัย แต่ป้าผู้จัดการหอพักยังถือเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย การมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม และส่อผิดศีลธรรมด้วย
ขณะที่บางส่วนมองว่าเรื่องนี้คงไม่ผิดอะไร หากทั้งคู่รักกันจริงและโสด (?) อีกทั้งพวกเขาก็โต ๆ กันแล้ว
นอกจากนี้มีการเปิดเผยว่า นายหวัง มีรสนิยมชื่นชอบผู้หญิงอายุมากกว่า ก่อนหน้านี้เคยไล่ตามจีบอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาแล้ว พร้อมประกาศว่า เป็นความรักมั่นคงไม่เอนไหว แต่เมื่อไม่สมหวัง ก็พักใจแล้วหันไปจีบป้าผู้จัดการหอพัก ที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันแทน
แหล่งข่าววงในเผยว่า นายหวังเปิดฉากรุกจีบป้าอย่างดุเดือด จัดเต็มทั้งดอกไม้ คำชม และคำพูดหวานหู ทำให้ป้าที่ขาดคนปลอบโยนจิตใจมานานยอมใจอ่อน ซึ่งเธอก็ดูรักเขามาก ถึงกับบอกเลยว่ายังไม่เคยมีรักแท้มาก่อนในครึ่งแรกของชีวิต แต่ตอนนี้ในที่สุดก็ได้พบ และยังสาบานว่า เมื่อตายไปจะไม่ขอดื่มซุปลบความจำ เพื่อจะรอเข้ามาหาเธอ
อย่างไรก็ตาม ต่อมามีคนเผยกับสื่อว่าหลังเรื่องของทั้งคู่ถูกเปิดโปง ป้าผู้จัดการหอพักได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว ส่วนนายหวังก็ไม่ได้โผล่เข้ามาในพื้นที่หอพักอีก โดยทางสถาบันได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว แต่ไม่มีการออกหมายแจ้งใด ๆ
