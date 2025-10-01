เปิดจดหมายลาตายเจ้าหนี้ เครียดถูกลูกหนี้แสบหลอกกู้ 3 แสนแล้วหนี อ่านแล้วขนลุก

เจ้าหนี้สาววัย 39 ปี เครียดหนักหลังถูกลูกหนี้แสบโกงเงินกู้กว่า 3 แสนบาท หนีหายไม่คืนทั้งต้นทั้งดอก เขียนจดหมายสาปแช่งก่อนตัดสินใจจบชีวิต
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุสลดใจเกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ ชื่อว่า นางสาวจอย (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี หลังเธอนั้นตัดสินใจจบชีวิตจากความเครียด เกิดจากเรื่องที่ปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ ตอนแรกยืมไม่เยอะและคืนตรงเวลา แต่จำนวนเงินเริ่มเพิ่มขึ้น พอยืมมากขึ้นลูกหนี้กลับหนีหาย ไม่คืนทั้งต้นและดอก แถมยังบอกอีกว่า ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา ถ้าฟ้องจะกลับไปแจ้งความเพราะว่าคิดดอกเบี้ยโหด โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
คุณสุมาลี อายุ 47 ปี พี่สาวของผู้เสียชีวิต เล่าว่า จอย เป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัว เป็นคนขยัน มักจะรับของมาขายตลอด ส่วนแฟนของน้องก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำจนสามารถซื้อบ้านได้หนึ่งหลัง ทั้งคู่มีลูกชายอายุ 10 ขวบ ตนเองมาอยู่ด้วยเพื่อช่วยดูแลหลานเวลาทั้งสองคนออกไปทำงาน แต่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
สาเหตุที่น้องเครียด ตนเพิ่งมาทราบเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า น้องไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ค้ารับทุเรียนไปขาย ด้วยความที่น้องสนิทกับคนง่ายและเชื่อใจคนง่าย จึงนำไปสู่การยืมเงินกัน ตอนแรกแม่ค้าคนนี้ยืมเงินน้องไม่เยอะ พอถึงวันคืนก็คืนตรงเวลา ส่วนเรื่องดอกเบี้ย ไม่ทราบว่าตกลงกันอย่างไร รู้แค่น้องเริ่มปล่อยเงินกู้ให้แม่ค้าคนนี้จากจำนวนเงินไม่มากแล้วค่อยเพิ่มขึ้น บางครั้งน้องไม่มีเงิน ก็ถึงขั้นไปยืมเพื่อน ยืมญาติ เอามารวมกัน บอกว่าจะเอาไปปล่อยกู้เพราะได้ดอกดี และลูกหนี้ก็จ่ายตรงเวลา ไม่งอแง จนกระทั่งช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา น้องเริ่มแสดงท่าทีไม่ดี เมื่อตนเค้นถามจึงทราบว่าน้องปล่อยกู้ให้แม่ค้าคนนี้ไปเกือบ 300,000 บาท และทางนั้นอ้างว่าเงินในบัญชีถูกอายัด
เมื่อวานนี้ ลูกหนี้คนดังกล่าวโทร. มาบอกว่าจะไม่คืนเงินแล้ว เพราะเห็นว่าน้องได้ดอกเบี้ยไปเยอะแล้ว ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา และยังขู่ว่าถ้าไปฟ้องจะไปแจ้งความกลับว่าน้องคิดดอกเบี้ยโหด ทำให้น้องเครียด ตนได้แต่ปลอบใจบอกน้องให้ใจเย็น ๆ จะพาพี่ชายไปคุยกับแม่ค้าคนนั้นให้เขาคืนแค่เงินต้นก็ได้ จากนั้นน้องส่งข้อความมา ฝากให้ดูแลลูกแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย ก่อนจะพบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว โดยมีแชตข้อความที่น้องส่งมาบอกว่า "เราเหนื่อย เราไม่ไหวแล้ว ทุกอย่างพังหมด ฝากดูแลหลานด้วย"
ด้าน นางสาวจิราภรณ์ อายุ 28 ปี หลานสาวของผู้เสียชีวิต เผยว่าน้าเคยทักมาขอยืมเงินตนเพื่อไปปล่อย โดยไม่รู้ว่าคนที่กู้คือน้าให้ใคร น้ายืนยันว่าคนนี้ให้ดอกเบี้ยดีและจ่ายตามเวลาที่ตกลงตลอด ต่อมาวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา น้าทักมาบอกว่าคนที่กู้เงินหนีไปแล้ว ตนก็สืบประวัติจนทราบว่าคน ๆ นี้สร้างเวรกรรมไว้เยอะ มีประวัติติดคุก เป็นมิจฉาชีพ โดยตอนแรกสร้างโปรไฟล์เป็นคนดี มีอาชีพ พอหลงเชื่อก็จะยืมเงินทีละน้อยแล้วเสนอให้ดอกสูง จากยืมหลักพันเป็นหลักหมื่น ไม่คิดว่าน้าจะกล้าปล่อยกู้จนเกือบ 300,000 บาท แถมเงินตัวเองก็ไม่มี ต้องไปยืมเพื่อน ยืมญาติมาปล่อยดอก พอโดนโกงน้าก็เครียดจนตัดสินใจฆ่าตัวตาย หลานสาวบอกว่า "ขอสาปแช่งพวกคนที่โกงคนให้ตกนรก ไม่สามารถหนีเวรกรรมที่ก่อได้ สักวันหนึ่งจะต้องรู้ว่านรกมีจริง"
ขณะเดียวกัน มีการเปิดเผยจดหมายของผู้ตายที่เขียนสั่งเสียไว้ โดยระบุว่า "ถึงพี่เคที่รัก น้องขอโทษที่ทำให้ลำบาก ทุกอย่างที่ทำให้พี่ต้องอับอาย น้องรักพี่นะ พี่ดูแลลูกดี ๆ น้องฝากดูแลลูกด้วย ฝากบอกเขาว่าน้องรักเขามาก รักที่สุด แต่ตอนนี้น้องอยู่ต่อแก้ปัญหาไม่ไหวกับสิ่งที่พี่เคยเตือนมาตลอด น้องรักพี่เค ขอโทษจริง ๆ หนี้สินทุกอย่างพี่เคไม่เคยรับรู้อะไรเลย ไม่ต้องจัดงานเปลืองเงิน เก็บเงินไว้เลี้ยงลูก น้องรักพี่กับลูก ลาก่อน"
และยังมีจดหมายอีกฉบับที่ผู้ตายเขียนถึงลูกหนี้ ระบุว่า "พวกมึงหลอกกูทุกอย่าง ทำให้ลำบาก ทำให้ไม่มีที่ยืน ขอให้พวกมึงไม่ตายดี ฉิบหาย ชีวิตวิบัติทุกชาติภพ ไปหลอกให้กูไปกู้ยืมเงินคนอื่น หลอกเอาความดีมาทำร้ายกูทุกอย่างจนไม่มีที่ยืน เขาทวงหนี้ทุกวันทุกคืน จะขอตามล้างผลาญทุกภพไป ขอให้ฉิบหายในเร็ววัน
