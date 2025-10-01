HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีระทึก ! บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือกู้ภัยล่ม หลังเจอน้ำซัดแรง ขณะอพยพชาวบ้านน้ำท่วม

 
            ระทึก ! เปิดนาที เรือกู้ภัย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ล่ม หลังเจอน้ำซัดแรง ขณะเข้าอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ นับถือใจกู้ภัย ยอมเสี่ยงภัยเข้าช่วย 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือล่มตอนช่วยชาวบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู  

            วันนี้ (1 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่า ทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เวฟ สาริน และ นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร นำเรือกู้ภัย รถกู้ภัยยกสูง และรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ใหม่ของ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีการช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัย เน้นกลุ่มเปราะบาง, ผู้ป่วย, เด็ก, ผู้หญิง และคนชรา ในพื้นที่ อ.ตรวน และ ต.บ้านแก่ง ตลอดทั้งวัน

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือล่มตอนช่วยชาวบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู  

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือล่มตอนช่วยชาวบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู  

            อย่างไรก็ตาม พบว่าในช่วงสายที่ผ่านมา ขณะเรือกู้ภัยของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เข้าไปช่วยอพยพผู้หญิง 2 รายออกมา ก็ได้เกิดเหตุการณ์ระทึก เรือถูกแรงน้ำซัดจนล่ม ชุดกู้ภัยต้องบอกให้ผู้ที่ช่วยเหลือเกาะเรือไว้แน่น ๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนร่วงลงน้ำและถูกกระแสน้ำซัดไป

            ทั้งนี้ เคราะห์ดีที่ทุกคนปลอดภัยและมีการสวมเสื้อชูชีพ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียใด ๆ แต่เหตุการณ์นี้นับเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอันตรายของการปฏิบัติงาน ท่ามกลางน้ำที่ไหลแรงในพื้นที่ 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือล่มตอนช่วยชาวบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู  

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือล่มตอนช่วยชาวบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นาทีระทึก ! บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือกู้ภัยล่ม หลังเจอน้ำซัดแรง ขณะอพยพชาวบ้านน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 17:11:24
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย