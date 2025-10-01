นาทีระทึก ! บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เรือกู้ภัยล่ม หลังเจอน้ำซัดแรง ขณะอพยพชาวบ้านน้ำท่วม

ระทึก ! เปิดนาที เรือกู้ภัย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ล่ม หลังเจอน้ำซัดแรง ขณะเข้าอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ นับถือใจกู้ภัย ยอมเสี่ยงภัยเข้าช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู
วันนี้ (1 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่า ทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เวฟ สาริน และ นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร นำเรือกู้ภัย รถกู้ภัยยกสูง และรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ใหม่ของ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีการช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัย เน้นกลุ่มเปราะบาง, ผู้ป่วย, เด็ก, ผู้หญิง และคนชรา ในพื้นที่ อ.ตรวน และ ต.บ้านแก่ง ตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ เคราะห์ดีที่ทุกคนปลอดภัยและมีการสวมเสื้อชูชีพ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียใด ๆ แต่เหตุการณ์นี้นับเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอันตรายของการปฏิบัติงาน ท่ามกลางน้ำที่ไหลแรงในพื้นที่
