ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติและการศึกษา
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือ แต๋ม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 61 ปี มีบุตร 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะต่อยอดด้วยปริญญาโท MBA สาขาการเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Northrop รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ยังผ่านการอบรบหลักสูตรด้านวิชาการและผู้บริหารระดับสูง เช่น Director Certification Program รุ่น 89/2007, Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม รวมถึงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เส้นทางอาชีพและผลงานเด่น
สำหรับประวัติในเส้นทางอาชีพนั้น ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เริ่มต้นเส้นทางการทำงานกับ IBM ประเทศไทย และก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกขององค์กร ก่อนจะก้าวไกลไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ IBM สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 2554 เธอเข้ารับตำแหน่ง CEO บริษัท ไทยคม พลิกสถานการณ์จากการขาดทุนต่อเนื่องให้กลับมามีกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก
ในปี 2559 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง Group CEO ของ กลุ่มดุสิตธานี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเปิดโอกาสให้คนนอกตระกูลมาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จากผลงานเหล่านี้ทำให้เธอถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำหญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายองค์กร
ก่อนหน้านี้ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งในเครือดุสิตธานี และบริษัทในเครือหลายแห่ง อาทิ ดุสิต เอสเตท, ดุสิต เรียล ฟู้ดส์, ดุสิต ฟู้ดส์, ดุสิต กาสโทร, Dusit Overseas Co., Ltd. รวมถึงบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญกับธนาคารกสิกรไทย ในหลายคณะกรรมการ อาทิ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน, กรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ก้าวสู่เวทีการเมือง
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ขึ้นแท่นนักการเมืองที่ถูกจับตามอง
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดดเด่นทันทีหลังเข้ารับตำแหน่ง โควตาคนนอก ด้วยสไตล์การตอบอภิปรายในสภาที่มั่นใจและชัดเจน จนได้รับเสียงชื่นชมว่า “ตอบดีกว่า สส. หลายคน”
ภายใต้กรอบ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เดินหน้าผลักดันหลายมาตรการสำคัญ เช่น การเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ (ART) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568, การปรับปรุงระบบถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ, การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าปลอมแปลง, มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ผ่านมหกรรมธงฟ้า และการร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อควบคุมราคายา