HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

เปิดประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดาวเด่นดวงใหม่ในรัฐบาลอนุทิน

          ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติคือใคร ? มาย้อนอ่านประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ จากบทบาทนักบริหารหญิงผู้มากประสบการณ์ ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          จากเส้นทางนักธุรกิจสู่เวทีการเมือง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ คือตัวอย่างของผู้นำหญิงที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในองค์กรระดับโลกและไทย เธอถูกจับตามองในฐานะมืออาชีพที่พร้อมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ปัจจุบัน ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหากย้อนดูเส้นทางชีวิต จะเห็นได้ว่า ศุภจี สุธรรมพันธุ์ มีรากฐานด้านการศึกษาและการทำงานที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่พาเธอก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักบริหารหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของไทย
ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ คือใคร ?

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติและการศึกษา

          ศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือ แต๋ม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 61 ปี มีบุตร 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะต่อยอดด้วยปริญญาโท MBA สาขาการเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Northrop รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


          นอกจากนี้ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ยังผ่านการอบรบหลักสูตรด้านวิชาการและผู้บริหารระดับสูง เช่น Director Certification Program รุ่น 89/2007, Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม รวมถึงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก DUSIT INTERNATIONAL

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เส้นทางอาชีพและผลงานเด่น

          สำหรับประวัติในเส้นทางอาชีพนั้น ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เริ่มต้นเส้นทางการทำงานกับ IBM ประเทศไทย และก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกขององค์กร ก่อนจะก้าวไกลไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ IBM สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 2554 เธอเข้ารับตำแหน่ง CEO บริษัท ไทยคม พลิกสถานการณ์จากการขาดทุนต่อเนื่องให้กลับมามีกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก

          ในปี 2559 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง Group CEO ของ กลุ่มดุสิตธานี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเปิดโอกาสให้คนนอกตระกูลมาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จากผลงานเหล่านี้ทำให้เธอถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำหญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายองค์กร

ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก DUSIT INTERNATIONAL

          ก่อนหน้านี้ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งในเครือดุสิตธานี และบริษัทในเครือหลายแห่ง อาทิ ดุสิต เอสเตท, ดุสิต เรียล ฟู้ดส์, ดุสิต ฟู้ดส์, ดุสิต กาสโทร, Dusit Overseas Co., Ltd. รวมถึงบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ 

          นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญกับธนาคารกสิกรไทย ในหลายคณะกรรมการ อาทิ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน, กรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก DUSIT INTERNATIONAL

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ก้าวสู่เวทีการเมือง

          ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการบริหารทำให้ชื่อของศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนทั้งไทยและระดับโลก จนกระทั่งในรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เธอก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้เธอเปลี่ยนจากนักบริหารภาคเอกชน มาสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยถูกจับตามองว่าจะสามารถใช้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมาผลักดันการค้าและการลงทุนของไทยได้อย่างไร
ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก รัฐบาลไทย

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ขึ้นแท่นนักการเมืองที่ถูกจับตามอง

          ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดดเด่นทันทีหลังเข้ารับตำแหน่ง โควตาคนนอก ด้วยสไตล์การตอบอภิปรายในสภาที่มั่นใจและชัดเจน จนได้รับเสียงชื่นชมว่า “ตอบดีกว่า สส. หลายคน”

          ภายใต้กรอบ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เดินหน้าผลักดันหลายมาตรการสำคัญ เช่น การเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ (ART) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568, การปรับปรุงระบบถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ, การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าปลอมแปลง, มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ผ่านมหกรรมธงฟ้า และการร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อควบคุมราคายา

          โดยรวมแล้วภาพลักษณ์ของศุภจี สุธรรมพันธุ์ ขณะนี้ถูกมองว่าเป็นดาวเด่นในวงการการเมืองไทย ไม่ใช่แค่เพราะตำแหน่งที่เธอได้รับ แต่เพราะการแสดงผลงานและการสื่อสารที่แข็งแรงตั้งแต่วันแรกของการบริหารงานในรัฐบาลชุดใหม่นั่นเอง
ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก DUSIT INTERNATIONAL

ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก DUSIT INTERNATIONAL

ประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก DUSIT INTERNATIONAL

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดาวเด่นดวงใหม่ในรัฐบาลอนุทิน อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 เวลา 18:47:13 1,148 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย