หนุ่มสร้างบ้านสวย เชิญเจ้านายร่วมปาร์ตี้ โต๊ะจีนขึ้นบ้านใหม่ อึ้งแค่ 1 เดือน ถูกไล่ออก

หนุ่มฉลองบ้านใหม่ จัดเลี้ยงโต๊ะจีน 20 ชุด พร้อมเผชิญเจ้านายมางาน ใครจะคิด แค่เดือนเดียวกลับถูกไล่ออก รู้สาเหตุ เกิดจากบ้าน แต่สุดท้ายทำไมถึงโล่งใจ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 30 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า หลิว หมิง ชายหนุ่มวัย 33 ปี ออกมาเล่าเรื่องราวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในจีน ว่าด้วยเรื่องของบ้านสวยหลังใหม่ ที่เขากับภรรยาร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งเขาได้เชิญเจ้านายมาร่วมงานทำบุญบ้านใหม่ ที่จัดอย่างใหญ่โต เลี้ยงโต๊ะจีน 20 โต๊ะ แต่ใครจะคิดว่าหลังจากนั้นเพียง 1 เดือน เขากลับได้รับข่าวร้ายแบบฟ้าผ่า ถูกเจ้านายไล่ออกจากงาน ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะบ้านใหม่ของเขา
หลิว หมิง เล่าว่า ตนเป็นเป็นพนักงานบริษัท ภรรยาเองก็ทำงาน ทั้งคู่ช่วยกันเก็บเงินมาหลายปี และยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย จนสามารถสร้างบ้าน 2 ชั้นที่สวยงาม ในย่านชานเมือง ได้สำเร็จในปีที่ผ่านมา
เพื่อเฉลิมฉลอง หลิวและภรรยาจึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่อย่างยิ่งใหญ่ โดยจ้างร้านอาหารมาจัดโต๊ะจีน 20 โต๊ะ มีการเชิญญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงานมาร่วมแสดงความยินดี รวมถึงเจ้านายที่เพิ่งย้ายมาทำงานได้เพียงครึ่งปี ซึ่งหลิวไม่คิดว่าจะมาจริง แต่เจ้านายกลับปรากฏตัวและมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ความสุขแสนสั้น ถูกไล่ออกในเวลาไม่ถึง 1 เดือน
อย่างไรก็ตาม ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นาน ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากงานขึ้นบ้านใหม่ หลิวได้รับแจ้งว่าถูกไล่ออกจากงาน ทั้งที่เขาทำงานมาแล้ว 3 ปี ข่าวนี้เปรียบเสมือนฟ้าผ่าสำหรับเขา ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
- บ้านเพิ่งสร้างเสร็จ เขายังติดหนี้จำนวนหนึ่งกับญาติ
- เขาอยู่ในวัยกลางคน ยากที่จะหางานใหม่
- งานเดิมมีเงินเดือนและความมั่นคงดี เขาได้ทำในสิ่งที่ถนัด และมีเวลาดูแลครอบครัว
หลิวไม่เคยทำผิดพลาดร้ายแรง ไม่เคยขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน เขาจึงไปพบเจ้านายเพื่อขอคำอธิบาย แต่ได้รับคำตอบแบบทั่วไปว่า "บริษัทมีการปรับโครงสร้างทรัพยากรบุคคล และตัดตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมออกไป"
เหตุผลที่แท้จริง ถูกสงสัยว่าทุจริต
ต่อมาหลิวได้รับรู้ความจริงจากเพื่อนร่วมงานที่สนิทกัน ว่าหลังเจ้านายกลับมาจากงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ ก็แอบสืบสวนข้อมูลเงินเดือนของหลิว เพราะสงสัยว่าหลิวอาจทุจริตและยักยอกเงิน
เพื่อนเล่าว่า ไม่กี่วันหลังจากงานเลี้ยง เจ้านายมาขอสลิปเงินเดือนของหลิว และเรียกเพื่อนคนนี้เข้าไปพบในห้องส่วนตัว เพื่อสอบถามเรื่องเงินเดือนและโบนัสของหลิวอย่างละเอียด เหมือนต้องการหาช่องโหว่ เจ้านายอาจคิดว่า เงินเดือนของหลิวไม่สูงมากนัก แต่เขากลับมีบ้านหลังใหญ่โต จึงเกิดความสงสัย
ความจริงของบ้านหลังใหม่
หลิวอธิบายว่า ความจริงแล้วบ้านหลังนั้นสร้างบนที่ดินที่พ่อแม่ภรรยาให้มา ภรรยาก็ทำงานและมีเงินเก็บ ส่วนเขาเองก่อนมาทำงานที่บริษัทนี้ เคยทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีเงินเดือนสูง จึงมีเงินเก็บพอสมควร ต่อมาเมื่อมีครอบครัวจึงลาออกมาทำงานที่นี่เพื่อให้มีเวลากับลูกมากขึ้น ด้วยเงินเหล่านั้นและเงินกู้ยืมจากทั้ง 2 ครอบครัว จึงสามารถมีบ้านได้
บทสรุป โล่งใจที่รู้ความจริง
เมื่อรู้เหตุผลที่แท้จริง แทนที่จะโกรธ หลิวกลับรู้สึกโล่งอก เขาเข้าใจว่าด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ความสำเร็จของคน ๆ หนึ่ง ถูกเปลี่ยนเป็นความสงสัยในสายตาเจ้านาย การอยู่นาน ๆ จะนำมาแต่ความทุกข์ทรมาน
หลิวตระหนักว่ามีสถานที่ทำงานบางแห่งที่ "กฎเกณฑ์" ไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ แต่มีอยู่เพียงในความคิดของผู้บริหาร พวกเขาต้องการให้พนักงานขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ให้โดดเด่นเกินไป ต้องการความจงรักภักดีแต่ไม่ให้แสดงทรัพย์สินหรือความสำเร็จส่วนตัวมากเกินไป
ด้วยเหตุนี้ หลิวจึงตัดสินใจ "ก้าวต่อไป" อย่างรวดเร็ว ออกไปหางานใหม่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง เพราะในการทำงาน สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เงินเดือนหรือตำแหน่ง แต่ยังรวมถึงการได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใส ที่ซึ่งผลงานส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเหตุผลในการสงสัย
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha