เปิดรับสมัครทำงานมาเก๊า เงินเดือนเกือบแสน เงื่อนไขอายุ-ส่วนสูงต้องเป๊ะ เช็กคุณสมบัติที่นี่

          กรมการจัดหางานประกาศ รับสมัครทำงานมาเก๊า เปิดตำแหน่งกับบริษัทชื่อดัง Wynn Macau Ltd. เสิร์ฟค่าจ้างแรงเกือบแสนต่อเดือน ใครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รีบยื่นใบสมัครด่วน 
เปิดรับสมัครทำงานมาเก๊า เงินเดือนเกือบแสน เช็กคุณสมบัติที่นี่
ภาพจาก Yindee / Shutterstock

          การเปิดรับสมัครทำงานมาเก๊า กำลังเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียล หลังกรมการจัดหางานโพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กกรมการจัดหางาน เปิดโอกาสแรงงานไทยร่วมงานกับ Wynn Macau Ltd. ตำแหน่ง "ผู้นำทีมบริการระดับ Elite" จำนวน 12 อัตรา โดยเสนอค่าจ้างประมาณ 96,868 บาทต่อเดือน ถือเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่หลายคนมองว่าคุ้มสุด ๆ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

เปิดรับสมัครทำงานมาเก๊า เงินเดือนเกือบแสน เช็กคุณสมบัติที่นี่
ภาพจาก เฟซบุ๊กกรมการจัดหางาน


          ด้านคุณสมบัติผู้สมัครทำงานมาเก๊า มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยต้องมีอายุระหว่าง 21-35 ปี หากเป็นเพศหญิงต้องสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนเพศชายต้องสูง 175 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้กระแสรับสมัครทำงานมาเก๊าถูกพูดถึง เพราะนอกจากทักษะการทำงานแล้ว เรื่องรูปร่างและบุคลิกภาพยังมีผลต่อการคัดเลือกด้วย

          ทั้งนี้ การรับสมัครทำงานมาเก๊า เปิดตั้งแต่วันที่ 8–14 ตุลาคม 2568 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th

          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง รวมถึงสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2

          สำหรับใครที่กำลังมองหางานต่างประเทศพร้อมค่าตอบแทนสูง บอกเลยว่าอย่าพลาดข่าวนี้ เพราะการรับสมัครทำงานมาเก๊าครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสทอง โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ หากมั่นใจว่าตัวเองพร้อมทั้งรูปร่าง บุคลิก และทักษะ รีบสมัครด่วน 

         

