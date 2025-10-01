ผู้กองแคท ยื่นใบลาออกจากราชการ ส่องโพสต์ล่าสุดถึงคำสั่ง หมายถึงอะไร ?

ผู้กองแคท ยื่นใบลาออกจากราชการ ให้เหตุผลจะไปประกอบอาชีพอื่น ส่องโพสต์ล่าสุด หมายถึงอะไร
ภาพจาก cat_atitiya
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น
ก่อนหน้านี้ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงเรื่องการถูกขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ รวมถึงมีการโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า "มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอ และไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้จะว่ายังไง"
อย่างไรก็ตาม เรื่องการเขียนใบลาออก กรมการปกครองยังไม่อนุมัติ
ภาพจาก cat_atitiya
ภาพจาก cat_atitiya
ภาพจาก cat_atitiya
ภาพจาก cat_atitiya
ภาพจาก cat_atitiya
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส