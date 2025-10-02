ฮือฮา วงอะไรดำ ๆ อยู่ในท่อ เพจดังแซวเทียบงูยักษ์ ดึงขึ้นมาถึงกับอึ้ง ลงไปได้ไงก่อน ?

ฮือฮา วงอะไรดำ ๆ ใหญ่เบิ้มในท่อระบายน้ำ จนท. ดึงขึ้นมามีแต่คนอึ้ง มันลงไปได้ยังไงก่อน คอมเมนต์สนั่น เหมือนโดนวางงาน แห่ถามหาผู้รับเหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หลัง กทม. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในหลายพื้นที่ หลังเกิดเหตุน้ำท่วมขังหลายจุด ล่าสุด (1 ตุลาคม 2568) ก็ได้เกิดภาพชวนอึ้ง หลังเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ภาพของที่พบอยู่ในท่อระบายน้ำ พร้อมข้อความ "เดี๋ยวนะ เหมือนเห็นอะไรเป็น วง ๆ สีดำ ๆ อยู่ข้างใน !!"
พร้อมระบุว่า เป็นภาพที่บันทึกได้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ บริเวณซอยราชวิถี 21 เมื่อวันที่ 30 กันยายน เพื่อตรวจสอบท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีการอุดตัน เป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ประกอบกับช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง
จากการตรวจสอบ พบมีกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะอื่น ๆ อุดตันอยู่ในท่อระบายน้ำ ซึ่งสิ่งที่ชวนอึ้งที่สุดก็คือ "ยางรถยนต์" ที่มาเป็นวง ๆ ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงนำขยะและสิ่งของเหล่านั้นออกเป็นที่เรียบร้อย ทำให้จุดดังกล่าวระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ส่วนคนที่สงสัยว่าเกิดจากการลอกท่อ แล้วเชือกขาดเลยไม่ได้นำยางขึ้นหรือไม่นั้น ทางสำนักงานเขตบางพลัด ระบุว่า เชือกดังกล่าวไม่ได้ติดกับยางตั้งแต่แรก แต่เจ้าหน้าหน้าที่มุดลงไปผูก ตอนลงไปดึงยางขึ้นมา
ขณะที่บางคนมองว่า มันแปลกมาก เพราะรอบก่อนก็เจอกระสอบทราย รอบนี้เจอยางรถยนต์ ลักษณะเหมือนจะถูกวางงาน หรือไม่ก็ผู้รับเหมามักง่ายกันมาก ทั้งนี้ อยากให้มีการติดตามหาผู้รับผิดชอบมาลงโทษด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร