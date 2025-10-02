HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฮือฮา วงอะไรดำ ๆ อยู่ในท่อ เพจดังแซวเทียบงูยักษ์ ดึงขึ้นมาถึงกับอึ้ง ลงไปได้ไงก่อน ?

 
            ฮือฮา วงอะไรดำ ๆ ใหญ่เบิ้มในท่อระบายน้ำ จนท. ดึงขึ้นมามีแต่คนอึ้ง มันลงไปได้ยังไงก่อน คอมเมนต์สนั่น เหมือนโดนวางงาน แห่ถามหาผู้รับเหมา 

ลอกท่อระบายน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

            หลัง กทม. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในหลายพื้นที่ หลังเกิดเหตุน้ำท่วมขังหลายจุด ล่าสุด (1 ตุลาคม 2568) ก็ได้เกิดภาพชวนอึ้ง หลังเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ภาพของที่พบอยู่ในท่อระบายน้ำ พร้อมข้อความ "เดี๋ยวนะ เหมือนเห็นอะไรเป็น วง ๆ สีดำ ๆ อยู่ข้างใน !!"

ลอกท่อระบายน้ำ

            พร้อมระบุว่า เป็นภาพที่บันทึกได้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ บริเวณซอยราชวิถี 21 เมื่อวันที่ 30 กันยายน เพื่อตรวจสอบท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีการอุดตัน เป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ประกอบกับช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง 
            จากการตรวจสอบ พบมีกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะอื่น ๆ อุดตันอยู่ในท่อระบายน้ำ ซึ่งสิ่งที่ชวนอึ้งที่สุดก็คือ "ยางรถยนต์" ที่มาเป็นวง ๆ ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงนำขยะและสิ่งของเหล่านั้นออกเป็นที่เรียบร้อย ทำให้จุดดังกล่าวระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ลอกท่อระบายน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ลอกท่อระบายน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

            ทั้งนี้ เมื่อภาพเผยแพร่ไปก็เรียกเสียงฮือฮา บางเพจถึงกับน้ำภาพไปแซวว่าเหมือนงูยักษ์ที่ขดตัวอยู่ในท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ต่างตกใจ ว่ายางรถยนต์ไปอยู่ในท่อได้ยังไงก่อน อยากรู้ตัวผู้รับผิดชอบ 

            ส่วนคนที่สงสัยว่าเกิดจากการลอกท่อ แล้วเชือกขาดเลยไม่ได้นำยางขึ้นหรือไม่นั้น ทางสำนักงานเขตบางพลัด ระบุว่า เชือกดังกล่าวไม่ได้ติดกับยางตั้งแต่แรก แต่เจ้าหน้าหน้าที่มุดลงไปผูก ตอนลงไปดึงยางขึ้นมา

            ขณะที่บางคนมองว่า มันแปลกมาก เพราะรอบก่อนก็เจอกระสอบทราย รอบนี้เจอยางรถยนต์ ลักษณะเหมือนจะถูกวางงาน หรือไม่ก็ผู้รับเหมามักง่ายกันมาก ทั้งนี้ อยากให้มีการติดตามหาผู้รับผิดชอบมาลงโทษด้วย  

ลอกท่อระบายน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ลอกท่อระบายน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



ลอกท่อระบายน้ำ

ลอกท่อระบายน้ำ

ลอกท่อระบายน้ำ

ลอกท่อระบายน้ำ

ลอกท่อระบายน้ำ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฮือฮา วงอะไรดำ ๆ อยู่ในท่อ เพจดังแซวเทียบงูยักษ์ ดึงขึ้นมาถึงกับอึ้ง ลงไปได้ไงก่อน ? โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 08:55:59 12,782 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย