ถกสนั่น โพสต์ตามหานักแสดง MV ชาย-หญิง เล่นบทบาทสุดซี้ด แต่คนหลุดโฟกัสที่ค่าตัว

          แชร์เพียบ โพสต์ประกาศหานักแสดง MV ชาย-หญิง ขอหนุ่มผิวดำ เล่นบทเลิฟซีนสุดแซ่บ ด้านชาวเน็ตคาใจ ค่าตัวน้อยไปไหม ?!
          วันที่ 2 ตุลาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์โพสต์ประกาศตามหานักแสดงสำหรับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ โดยมองหานักแสดงนำชายเป็นคนผิวสี และหญิงเอเชียผิวขาว ซึ่งจำเป็นต้องเข้าฉากวาบหวิว แม้จะยังใส่เสื้อผ้าอยู่บางชิ้น พร้อมระบุค่าตอบแทน โดยมีข้อความว่า

          ประกาศตามหานักแสดงงาน MV วันถ่ายทำ : 14 ตุลาคม 2568 สถานที่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล พระเอกต้องเป็นคนผิวสี บทบาท : ชายหนุ่มที่พบหญิงสาวถูกใจในผับและมีสัมพันธ์กัน สามารถแสดงสมจริงในฉากแนวเซ็กส์ได้, จูบจริงแลกลิ้นได้, แสดงออกทางสีหน้าได้โดยไม่เขินอาย การแต่งกาย : ฉากที่โป๊ที่สุดคือถอดเสื้อ แต่ยังใส่กางเกงอยู่ (ฉากเซ็กส์เป็นการแสดงท่าทางและสีหน้า ไม่ได้มีจริง)

          ลักษณะ : ผิวดำ ลุคหล่อ เท่ ดูดี เพศ : ชาย อายุ 25-35 ปี หรือลุคที่เหมาะสม ค่าตอบแทน : 7,000 บาท (หัก 3%) จ่ายหลังจบงาน

          นางเอก ต้องเป็นผู้หญิงเอเชียผิวขาว บทบาท : หญิงสาวที่พบชายหนุ่มถูกใจในผับและมีสัมพันธ์กัน สามารถแสดงสมจริงในฉากแนวเซ็กส์ได้, จูบจริงแลกลิ้นได้, แสดงออกทางสีหน้าได้โดยไม่เขินอาย การแต่งกาย : ฉากที่โป๊ที่สุดคือถอดเสื้อ ใส่เพียงบรากับกางเกง (ฉากเซ็กส์เป็นการแสดงท่าทางและสีหน้า ไม่ได้มีจริง)

          - ลักษณะ : ผิวขาว หน้าเอเชีย ตาตี่ได้ เพศหญิง อายุ 25-35 ปี หรือลุคที่เหมาะสม ค่าตอบแทน : 7,000 บาท (หัก 3%) จ่ายหลังจบงาน

          - หมายเหตุ : หากใครสนใจแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกันได้ ผู้สนใจสามารถฝากคอมการ์ด, IG หรือ ID Line ไว้ได้

          ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าจากทั้งตัวคาแรกเตอร์ฝ่ายชายที่ต้องเป็นคนผิวสี รวมทั้งบทบาทที่ต้องแสดงฉากวาบหวิว เมื่อเทียบกับค่าตัว 7,000 บาท ดูจะไม่สอดคล้องกัน เช่นเดียวกับฝ่ายหญิง ถ้าต้องเข้าฉากเลิฟซีนค่อนข้างสมจริงเช่นนั้นก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าตัวเช่นกัน เป็นต้น

อัปเดตล่าสุด 2 ตุลาคม 2568 เวลา 11:03:17
