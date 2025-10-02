HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขั้นกว่าของการนอกใจ.. ชายเล่าเรื่องลับ แอบเล่นชู้ในบ้านภรรยา กับคนที่ใครก็คิดไม่ถึง

 
            ชายเปิดอกเล่าประสบการณ์ลับ แอบเล่นชู้ในบ้านภรรยา กับคนที่ใครก็คิดไม่ถึง ยอมรับว่าอายและรู้สึกผิด แต่อีกฝ่ายบอกเป็นเรื่องธรรมดา 


สามีนอกใจ

             วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวชวนอึ้งของชายรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเขาได้เปิดเผยสถานการณ์ที่น่าอับอาย โดยแอบมีชู้ หลังจากที่ภรรยาของเขาคลอดลูก และที่น่าตกใจก็คือ "ชู้รัก" ของเขาก็เป็นคนที่ใครก็คิดไม่ถึงอย่างแน่นอน 

             รายงานเผยว่า เรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทาง Kisah Rumah Tangga กลุ่มเฟซบุ๊กชุมชนของมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้าน โดยชายรายนี้เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ภรรยาของเขาเพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรก และได้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเธอ แต่ปรากฏว่าในระหว่างช่วงที่ภรรยากำลังดูแลลูกน้อย เขากลับทำเรื่องที่ไม่สมควรที่สุดในชีวิต กับบุคคลที่ไม่คาดคิดอย่างที่สุด  

             ชายรายนี้กล่าวว่า ในวันหนึ่งพ่อตาของเขา ได้เข้ามาขอให้เขาไปช่วยทำความสะอาดบ้านส่วนที่ให้เช่า ก่อนที่จะมีผู้เช่าคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ ในขณะที่เขาทำความสะอาด เขามีเหงื่อออกและรู้สึกร้อนจึงได้ถอดเสื้อ แต่แล้วพ่อตากลับเข้ามาประชิดตัว และเริ่มสัมผัสร่างกายของเขาในลักษณะยั่วอารมณ์ทางเพศ 

             เขายอมรับว่ารู้สึกตกใจมาก และพยายามที่จะปฏิเสธการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพ่อตา แต่ร่างกายของเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งนี้มานานถึง 5 เดือน หลังจากที่รู้ว่าภรรยาตั้งครรภ์ 

             "ผมพยายามจะผลักเขาออกไป แต่ผมไม่ได้ทำมา 5 เดือนแล้ว ถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูด..." เขา กล่าว 



             ในที่สุดสามีรายนี้ก็แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อตาของตัวเอง โดยในขณะที่เขานำเรื่องนี้มาเปิดเผย เขาได้ทำสิ่งนั้นไปแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่พ่อตาของเขาเป็นคนสอนวิธีให้ เขาทั้งมีความสุขและรู้สึกผิด ทว่าเมื่อถามพ่อตา กลับได้รับคำตอบว่า "อย่ารู้สึกผิดไป นี่มันเรื่องธรรมดา"  

             อย่างไรก็ดี แม้ว่าเขาจะกลัวและอับอายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกพึงพอใจในช่วงเวลานั้น เขาจึงนำปัญหานี้มาปรึกษาผู้คนบนโซเชียลมีเดีย ด้วยความหวังว่าจะวิธีให้เขาสามารถหลุดพ้นหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับเหตุการณ์นี้ซ้ำอีก 



ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขั้นกว่าของการนอกใจ.. ชายเล่าเรื่องลับ แอบเล่นชู้ในบ้านภรรยา กับคนที่ใครก็คิดไม่ถึง โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 11:35:35 4,381 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย