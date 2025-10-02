ขั้นกว่าของการนอกใจ.. ชายเล่าเรื่องลับ แอบเล่นชู้ในบ้านภรรยา กับคนที่ใครก็คิดไม่ถึง

ชายเปิดอกเล่าประสบการณ์ลับ แอบเล่นชู้ในบ้านภรรยา กับคนที่ใครก็คิดไม่ถึง ยอมรับว่าอายและรู้สึกผิด แต่อีกฝ่ายบอกเป็นเรื่องธรรมดา
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวชวนอึ้งของชายรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเขาได้เปิดเผยสถานการณ์ที่น่าอับอาย โดยแอบมีชู้ หลังจากที่ภรรยาของเขาคลอดลูก และที่น่าตกใจก็คือ "ชู้รัก" ของเขาก็เป็นคนที่ใครก็คิดไม่ถึงอย่างแน่นอน
รายงานเผยว่า เรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทาง Kisah Rumah Tangga กลุ่มเฟซบุ๊กชุมชนของมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้าน โดยชายรายนี้เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ภรรยาของเขาเพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรก และได้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเธอ แต่ปรากฏว่าในระหว่างช่วงที่ภรรยากำลังดูแลลูกน้อย เขากลับทำเรื่องที่ไม่สมควรที่สุดในชีวิต กับบุคคลที่ไม่คาดคิดอย่างที่สุด
ชายรายนี้กล่าวว่า ในวันหนึ่งพ่อตาของเขา ได้เข้ามาขอให้เขาไปช่วยทำความสะอาดบ้านส่วนที่ให้เช่า ก่อนที่จะมีผู้เช่าคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ ในขณะที่เขาทำความสะอาด เขามีเหงื่อออกและรู้สึกร้อนจึงได้ถอดเสื้อ แต่แล้วพ่อตากลับเข้ามาประชิดตัว และเริ่มสัมผัสร่างกายของเขาในลักษณะยั่วอารมณ์ทางเพศ
เขายอมรับว่ารู้สึกตกใจมาก และพยายามที่จะปฏิเสธการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพ่อตา แต่ร่างกายของเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งนี้มานานถึง 5 เดือน หลังจากที่รู้ว่าภรรยาตั้งครรภ์
"ผมพยายามจะผลักเขาออกไป แต่ผมไม่ได้ทำมา 5 เดือนแล้ว ถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูด..." เขา กล่าว
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเขาจะกลัวและอับอายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกพึงพอใจในช่วงเวลานั้น เขาจึงนำปัญหานี้มาปรึกษาผู้คนบนโซเชียลมีเดีย ด้วยความหวังว่าจะวิธีให้เขาสามารถหลุดพ้นหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับเหตุการณ์นี้ซ้ำอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz