เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ ปี 2568 มีที่ไหนบ้าง

เปิดลิสต์ 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดในต่างประเทศหลังเกษียณ สำหรับปี 2568 ของนิตยสาร Forbes มีที่ไหนบ้างไปดูกัน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เว็บไซต์ Forbes นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินในสหรัฐอเมริกา ได้เผยรายงานการจัดอันดับสถานที่ที่ดีที่สุดในต่างประเทศหลังเกษียณอายุของปี 2568 สำหรับชาวอเมริกันจำนวนมาก ที่กำลังพิจารณาย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังการเกษียณอายุ
จากจำนวน 24 ประเทศยอดนิยมทั่วโลก มีทั้งหมด 96 เมืองหรือสถานที่แนะนำ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย, สิ่งอำนวยความสะดวก, ระบบสาธารณสุข, ภาษา, ปัญหาอาชญากรรม, ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความเป็นมิตรต่อผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ
ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 24 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ โดย Forbes ระบุว่า "สภาพแวดล้อมแบบเอเชียเขตร้อน พร้อมการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม" ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่น่าดึงดูด ค่าครองชีพต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาถึงครึ่งหนึ่ง มีระบบสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมและราคาถูก ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย อัตราการเกิดอาชญากรรม และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอยู่ในระดับต่ำ
โดย 4 เมืองในประเทศไทยที่ติดอันดับ ได้แก่
1. เชียงใหม่
เมืองใหญ่ทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ บรรยากาศสงบ ค่าครองชีพไม่สูง การเดินทางสะดวก และมีโรงพยาบาลคุณภาพดี
2. กรุงเทพมหานคร
เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย และโอกาสในการใช้ชีวิต ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา และความบันเทิง มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม รวมถึงโรงพยาบาลและบริการสุขภาพระดับสากล เหมาะสำหรับทั้งการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจ
3. ภูเก็ต
จุดหมายปลายทางระดับโลก โดดเด่นทั้งธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสนามบินนานาชาติ โรงพยาบาลทันสมัย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมสะดวกสบาย อีกทั้งยังชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ เหมาะทั้งสำหรับการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตระยะยาว
4. เกาะสมุย
จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่หลงใหลในทะเลและธรรมชาติอันเงียบสงบ ค่าครองชีพไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับหาดทรายขาว อาหารท้องถิ่นสดใหม่ และที่พักหลากหลายสไตล์ในราคาที่เหมาะสม
