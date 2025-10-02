HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ ปี 2568 มีที่ไหนบ้าง

 
          เปิดลิสต์ 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดในต่างประเทศหลังเกษียณ สำหรับปี 2568 ของนิตยสาร Forbes มีที่ไหนบ้างไปดูกัน 

เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ
ภาพจาก Supermop / Shutterstock.com

             เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เว็บไซต์ Forbes นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินในสหรัฐอเมริกา ได้เผยรายงานการจัดอันดับสถานที่ที่ดีที่สุดในต่างประเทศหลังเกษียณอายุของปี 2568 สำหรับชาวอเมริกันจำนวนมาก ที่กำลังพิจารณาย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังการเกษียณอายุ 

             จากจำนวน 24 ประเทศยอดนิยมทั่วโลก มีทั้งหมด 96 เมืองหรือสถานที่แนะนำ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย, สิ่งอำนวยความสะดวก, ระบบสาธารณสุข, ภาษา, ปัญหาอาชญากรรม, ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความเป็นมิตรต่อผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ  

             ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 24 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ โดย Forbes ระบุว่า "สภาพแวดล้อมแบบเอเชียเขตร้อน พร้อมการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม" ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่น่าดึงดูด ค่าครองชีพต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาถึงครึ่งหนึ่ง มีระบบสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมและราคาถูก ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย อัตราการเกิดอาชญากรรม และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอยู่ในระดับต่ำ 

เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ
ภาพจาก Supermop / Shutterstock.com


โดย 4 เมืองในประเทศไทยที่ติดอันดับ ได้แก่ 


1. เชียงใหม่

            เมืองใหญ่ทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ บรรยากาศสงบ ค่าครองชีพไม่สูง การเดินทางสะดวก และมีโรงพยาบาลคุณภาพดี  

เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ
ภาพจาก Supermop / Shutterstock.com

2. กรุงเทพมหานคร

            เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย และโอกาสในการใช้ชีวิต ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา และความบันเทิง มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม รวมถึงโรงพยาบาลและบริการสุขภาพระดับสากล เหมาะสำหรับทั้งการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจ

3. ภูเก็ต 

            จุดหมายปลายทางระดับโลก โดดเด่นทั้งธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสนามบินนานาชาติ โรงพยาบาลทันสมัย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมสะดวกสบาย อีกทั้งยังชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ เหมาะทั้งสำหรับการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตระยะยาว 

เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ
ภาพจาก Supermop / Shutterstock.com

4. เกาะสมุย 

            จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่หลงใหลในทะเลและธรรมชาติอันเงียบสงบ ค่าครองชีพไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับหาดทรายขาว อาหารท้องถิ่นสดใหม่ และที่พักหลากหลายสไตล์ในราคาที่เหมาะสม


ขอบคุณข้อมูลจาก Forbes


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 4 เมืองในไทย ติดอันดับสถานที่น่าอยู่ที่สุดหลังเกษียณ ปี 2568 มีที่ไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 13:56:07 2,403 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย