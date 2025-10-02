HILIGHT
เจ้าของรถกลุ้ม ถูกตำรวจยึดรถไปเก็บที่โรงพัก ผ่านไปวันเดียว เห็นสภาพแล้วพูดไม่ออก

 
           เจ้าของรถกลุ้ม โดนตำรวจยึดมอเตอร์ไซค์ไปเก็บที่โรงพัก ผ่านไปวันเดียว ถูกถอดอะไหล่ออกเหลือแต่ซาก 

รถมอเตอร์ไซค์ถูกยึด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

           วันที่ 1 ตุลาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า มีผู้เสียหายรายหนึ่ง ร้องเรียนว่ารถจักรยานยนต์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ตรวจยึดเนื่องจากท่อเสียงดัง ถูกเก็บรักษาไว้ในสถานีตำรวจ แต่เมื่อไปติดต่อขอรับคืนกลับพบว่ารถถูกถอดชิ้นส่วนสำคัญจนเหลือเพียงโครงเท่านั้น

           ผู้เสียหายเล่าว่า หลังการตรวจยึด ตนพยายามนำเอกสารมาชำระค่าปรับและขอรับรถคืน แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ารถยังไม่เข้าระบบ จึงไม่สามารถให้รับคืนได้ และเมื่อขอดูสภาพรถ เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ตรวจสอบ ต่อมาจึงพบว่ารถที่อยู่ในสภาพปกติตอนถูกยึดไป กลับถูกชำแหละเสียหาย หลังถูกนำมาเก็บไว้ในพื้นที่ที่จัดเก็บของสถานี 

           นอกจากนี้ สังเกตว่ากล้องวงจรปิดบริเวณจุดจอดรถในวันที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือถูกถอดออกไป เป็นไปได้หรือไม่ว่าชิ้นส่วนที่ถูกถอดออกไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจเอง ซึ่งตนจะติดตามเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผลการตรวจสอบไม่เป็นที่พึงพอใจ จะดำเนินการร้องเรียน เพื่อความเป็นธรรมและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

รถมอเตอร์ไซค์ถูกยึด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

           ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายเผยตรงกันว่า รถจักรยานยนต์ที่ถูกตรวจยึดถูกถอดชิ้นส่วน เช่น ล้อ ถังน้ำมัน เรือนหัวฉีด ปั๊มเบรก และไฟท้ายออกไปเช่นกัน 

           ด้าน พ.ต.อ. ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.สภ.ประจันตคาม ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขึ้นไปปีนบริเวณรั้วในช่วงกลางคืน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนยืนยันข้อเท็จจริง เบื้องต้นยอมรับว่ารถที่อยู่ในการครอบครองของสถานีตำรวจได้รับความเสียหาย ตำรวจต้องรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงและกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

รถมอเตอร์ไซค์ถูกยึด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

รถมอเตอร์ไซค์ถูกยึด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส





