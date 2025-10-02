ที่แท้หลานนักการเมือง ! มือแทงคนกลางร้านเหล้า คาดหึงแฟนเก่า จ้วงแฟนใหม่

หลานนักการเมืองดัง แทงคนกลางร้านเหล้า คาดหึงโหดแฟนเก่า เลิกไป 3 เดือน ตามมาแทงแฟนใหม่ อาการสาหัส รอดูจะมอบตัวไหม
วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ไบรท์ทีวี รายงานกรณีหลานนักการเมืองแทงคน กลางร้านเหล้า จ.ภูเก็ต โดยระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. วานนี้ (1 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุมีคนแทงกันในร้านเหล้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นสถานบันเทิงชื่อดัง เบื้องต้นพบว่าปิดให้บริการแล้ว มีเพียงร่องรอยการทะเลาะวิวาท ขณะที่ นายวี อายุ 25 ปี ซึ่งได้รับบาเจ็บสาหัส มีแผลถูกแทงบริเวณคอ หน้าอก และข้อศอก ถูกเพื่อนนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าขณะผู้บาดเจ็บนั่งดื่มกับแฟนสาว มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจากด้านหลัง และใช้มีดพกแทง 3 - 4 ครั้ง ก่อนหลบหนีโดยขับรถ BMW สีขาว ป้ายแดง ออกไปจากร้าน และต่อมานำไปจอดทิ้งไว้บริเวณพูนผลไนท์พลาซ่า เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้น ทางตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากปมหึงหวง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเตรียมเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
