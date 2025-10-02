ไขความลับ เสาปูนในบ่อฮิปโป เว้นช่องถี่ ๆ มีไว้ทำอะไร แต่ทำไมใช้แบบนั้นไม่ได้แล้ว

ไขความลับ เสาปูนในบ่อฮิปโป แบบเว้นช่องถี่ ๆ มีไว้ทำอะไร แต่ล่าสุดใช้ตามวัดถุประสงค์ไม่ได้แล้ว เพราะ…
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
เชื่อว่าหลายคนที่เคยติดตามดู หมูเด้ง ลูกฮิปโปในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คงเคยสงสัยกันอยู่บ้าง ว่าเสาปูนแท่ง ๆ ที่เว้นช่องไว้ถี่ ๆ ตรงข้างบ่อฮิปโปนั้นมีไว้ทำอะไร เหตุใดจึงไม่ทำเป็นกำแพงคอนกรีตหรือใช้รั้วแบบจุดอื่น ๆ
ล่าสุด (1 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ก็ได้ไขปริศนาดังกล่าวให้แฟน ๆ ที่ติดตามได้รู้กันแล้ว แม้ว่าหลังจากเวลาผ่านไป ตัวผู้ดูแลอาจไม่สามารถใช้เสาดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
โดยระบุว่า "เสาตะลุงที่ทำเป็นช่อง ๆ แบบนี้ เอาไว้เวลาฉุกเฉิน ผู้ดูแลจะได้หนีฮิปโปได้ทัน แต่ตอนออกแบบเมื่อ 40 ปีที่เเล้ว ยังไม่มีของหวานแบบปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ดูแลก็เข้าช่องนี้ไม่ได้เเล้ว รอบหน้าขอช่องใหญ่กว่านี้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
พร้อมกันนั้นยังโพสต์เพิ่ม พร้อมเปิดภาพตัวการความบวมว่า "ตอนผมมาใหม่ ๆ ช่องนี้เข้าได้สบาย โต้สก็เหมือนกัน ตอนนี้เข้าไม่ได้เเล้ว 555"
ขณะที่ นายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียน ยังเข้ามาคอมเมนต์ว่า "อุดมสมบูรณ์มากครับ"