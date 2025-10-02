หนุ่มขี่รถมา 3 ชั่วโมง เพิ่งเอะใจลองถอดหมวกกันน็อกดู สุดท้ายถึงกับผงะหนักมาก

หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มา 3 ชั่วโมง เพิ่งเอะใจมีบางอย่างอยู่ในหมวกกันน็อก ถอดดูถึงกับผงะ ถามจะเป็นอะไรไหม ก่อนโล่งใจเมื่อมีคนแห่เข้ามาเฉลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร โพสต์แชร์ประสบการณ์ไม่คาดคิด หลังจากขี่รถมาแล้วรู้สึกผิดปกติ พอถอดหมวกกันน็อกดูกับเจองูปริศนาอยู่ข้างใน งานนี้ถึงกับกลุ้มหนักเพราะไม่รู้ว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่
จากคลิปเผยให้เห็นว่าในหมวกกันน็อกมีงูชนิดหนึ่ง ขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม มีแถบสีขาวคาดรอบลำตัว โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า สอบถามครับ งูนี้มีพิษไหมครับ ใส่ขี่รถมา 3 ชั่วโมง ตกใจหมด
สำหรับ งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง มีแถบสีครีมอมเหลืองที่คอและขอบปาก ลำตัวสีน้ำตาลมีเกล็ดสีเหลืองอ่อนแทรกกระจายทั่วทั้งตัว ท้องมีสีครีม เป็นงูขนาดเล็ก ส่วนใหญ่หากินจำพวกสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเป็นอาหาร เป็นงูไม่มีพิษ ไม่อันตราย พบได้ทั่วทุกภาค