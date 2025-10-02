HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มขี่รถมา 3 ชั่วโมง เพิ่งเอะใจลองถอดหมวกกันน็อกดู สุดท้ายถึงกับผงะหนักมาก

 
          หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มา 3 ชั่วโมง เพิ่งเอะใจมีบางอย่างอยู่ในหมวกกันน็อก ถอดดูถึงกับผงะ ถามจะเป็นอะไรไหม ก่อนโล่งใจเมื่อมีคนแห่เข้ามาเฉลย 




งูในหมวกกันน็อก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ  

          วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร โพสต์แชร์ประสบการณ์ไม่คาดคิด หลังจากขี่รถมาแล้วรู้สึกผิดปกติ พอถอดหมวกกันน็อกดูกับเจองูปริศนาอยู่ข้างใน งานนี้ถึงกับกลุ้มหนักเพราะไม่รู้ว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่

          จากคลิปเผยให้เห็นว่าในหมวกกันน็อกมีงูชนิดหนึ่ง ขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม มีแถบสีขาวคาดรอบลำตัว โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า สอบถามครับ งูนี้มีพิษไหมครับ ใส่ขี่รถมา 3 ชั่วโมง ตกใจหมด

งูในหมวกกันน็อก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ  

งูในหมวกกันน็อก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ  

งูในหมวกกันน็อก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตั้ม บารมีหลวงพ่อทบ จีรศักดิ์ ธารานาถ  

          ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตในกลุ่มเข้ามาให้ข้อมูลว่างูในภาพคือ งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง เป็นงูที่ไม่มีพิษ ไม่อันตราย ชอบกินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเป็นอาหาร 

          สำหรับ งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง มีแถบสีครีมอมเหลืองที่คอและขอบปาก ลำตัวสีน้ำตาลมีเกล็ดสีเหลืองอ่อนแทรกกระจายทั่วทั้งตัว ท้องมีสีครีม เป็นงูขนาดเล็ก ส่วนใหญ่หากินจำพวกสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเป็นอาหาร เป็นงูไม่มีพิษ ไม่อันตราย พบได้ทั่วทุกภาค 

งูในหมวกกันน็อก

งูในหมวกกันน็อก

งูในหมวกกันน็อก

งูในหมวกกันน็อก

งูในหมวกกันน็อก



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มขี่รถมา 3 ชั่วโมง เพิ่งเอะใจลองถอดหมวกกันน็อกดู สุดท้ายถึงกับผงะหนักมาก โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00:26 2,274 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย