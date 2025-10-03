HILIGHT
จัดฟันแฟชั่นแค่ 6 เดือน เจอลิ้นหัวใจติดเชื้อถึงขั้นเปลี่ยน ชีวิตไม่เหมือนเดิมตลอดกาล

 
          หมอเผยเคส สาววัย 20 ปี จัดฟันแฟชั่นในกรุงเทพฯ เพียง 6 เดือน อาการทรุดจนเชื้อลุกลามเข้ากระแสเลือด สุดท้ายต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แม้อายุยังน้อย

จัดฟันแฟชั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sureerat Soongswang 

          วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ทพญ. สุรีรัตน์ สูงสว่าง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน ด้านกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ โพสต์อุทาหรณ์เตือนวัยรุ่นที่จัดฟันแฟชั่น หลังเจอเคส  สาววัย 20 ปี จัดฟันแฟชั่นในกรุงเทพฯ ไม่นานกลับพบอาการฟันผุ มีหนอง จนเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือด สุดท้ายกลายเป็นเยื่อบุหัวใจติดเชื้อรุนแรง ต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า Line เด้งจาก Somporn Keawnim หัวหน้าตึกหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ เคสจริงที่หมอเจอ… น้องอายุเพียง 20 ปี เริ่มจากจัดฟันแฟชั่นในกรุงเทพฯ  ฟันผุ มีหนอง เชื้อเข้ากระแสเลือด ตรวจพบเชื้อ Streptococcus gordonii กลายเป็นเยื่อบุหัวใจติดเชื้อ (Infective Endocarditis) สุดท้ายลิ้นหัวใจรั่ว ต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทั้งที่ยังอายุน้อยมาก 



          ทั้งหมดนี้ เริ่มต้นแค่เพราะ อยากจัดฟันแฟชั่น อ่านไปก็น่ากลัวจริง ไปเอา Forward Line ที่ไหนมานิ ? ได้คำตอบว่า เขียนเอง ฝากด้วย คนไข้กำลังไปห้องฟันนะ ตกใจ เคสของเราเหรอ ขอไปสัมภาษณ์หน่อย ทำที่ไหนเนี่ย

          จัดฟันแฟชั่นทำมาจาก กทม. เมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้ว เริ่มมีอาการไอ หายใจไม่ค่อยสะดวก จึงโทร. หาแม่ แม่เลยพามารักษาที่น่าน น้องอายุเพียง 20 ปี แม่ให้ลาออกจากงานเพื่อมารักษาตัวให้หายก่อน

          จัดฟันแฟชั่นทำพร้อมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนอีกหลายคน โอย เพื่อนรู้หรือยัง ก็บอกแล้วนะ แต่ก็แล้วแต่พวกมันละกันหมอ เหมือนจะไม่มีอะไร เหมือนไม่รุนแรง แต่ชีวิตอีกช่วงหนึ่งกลับต้องใช้ลิ้นหัวใจเทียมไปตลอด คิดให้ดี ๆ กับการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ ตระหนัก และตระหนกกันด้วยนะคะ




