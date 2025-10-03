HILIGHT
กรุงเทพฯ เจอฝนถล่มแต่เช้า ต้นไม้ล้ม หลังคาปลิว ทำบ้าน-รถเสียหาย สัญจรลำบากเพียบ

 
           กรุงเทพฯ เจอฝนถล่มแต่เช้า ลมแรงทำต้นไม้ล้ม เสาไฟพัง หลังคาปลิว กีดขวางการจราจร โดนเมล์เจอต้นไม้ทับ ด้าน จนท.เร่งแก้ไขปัญหา

ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           วันที่ 3 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พื้นที่กรุงเทพฯ เผชิญฝนถล่มตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนจนถึงช่วงเช้า ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์เสียหายจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งผ่านรายการข่าววิทยุ อสมท.100.5 ว่า ฝนที่ตกหนักช่วงเช้ามืดวันนี้ในพื้นที่ กทม. เป็นลมหมุนมาเร็วไปเร็ว

           ความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรงในครั้งนี้กระจายตัวเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในหลายพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ เช่น

           - ซอยรามคำแหง 60 แยก 10 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ พบความเสียหายหนัก หลังคาบ้านเรือนประชาชนปลิวว่อน และมีต้นไม้หักโค่นล้มทับรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหาย

           - ซอยวิภาวดี 19 เขตจตุจักร เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงกลางถนน ทำให้กีดขวางเส้นทางจราจรและล้มทับรถยนต์ที่สัญจรอยู่

           - ซอยพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง แผ่นหลังคาเมทัลชีสขนาดใหญ่ปลิวมาตกอยู่กลางถนน บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลอง ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้และควรหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยด่วน

           - ถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณด้านหน้านครชัยแอร์ ฝั่งมาจากรัชโยธิน มีต้นไม้ใหญ่ล้มถึง 2 ต้นขวางช่องทางการจราจร ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมเป็นทางยาว

           - บริเวณรัชดาภิเษก ซอย 32 หน้าตึกปิยะภิรมย์ ต้นไม้ล้มขวางถนนอย่างสิ้นเชิง ทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นอัมพาต

           - กรุงเทพกรีฑา ซอย 8 มีรายงานเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงล้ม ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในบริเวณใกล้เคียง

           -  บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ต้นไม้ล้มทับรถโดยสารประจำทางสาย 49 

           - ถนนศรีนครินทร์ ขาออก ก่อนถึงซอยศรีนครินทร์ 9 มีโครงเหล็ก และแผ่นสังกะสี ปลิวหลุดออกมาที่ถนน กีดขวางในช่องทางซ้าย รถติดมาก ท้ายแถวสะสมแยกลำสาลี

ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมกำลังพร้อมเครื่องมือเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับถนนและบ้านเรือนประชาชน รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงที่ล้ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับสู่ภาวะปกติ

           เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว เนื่องจากพบว่าหลายเส้นทางการจราจรเริ่มมีรถติดขัดอย่างหนักแล้ว เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

           สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุต้นไม้ล้ม เสาไฟโค่น หรือความเสียหายอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หรือแจ้งผ่านช่องทางร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 


ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro
ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro
ภาพจาก FM91 Trafficpro


ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro
ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro
ภาพจาก FM91 Trafficpro

ภาพจาก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย

