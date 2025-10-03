กรุงเทพฯ เจอฝนถล่มแต่เช้า ต้นไม้ล้ม หลังคาปลิว ทำบ้าน-รถเสียหาย สัญจรลำบากเพียบ

กรุงเทพฯ เจอฝนถล่มแต่เช้า ลมแรงทำต้นไม้ล้ม เสาไฟพัง หลังคาปลิว กีดขวางการจราจร โดนเมล์เจอต้นไม้ทับ ด้าน จนท.เร่งแก้ไขปัญหา
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พื้นที่กรุงเทพฯ เผชิญฝนถล่มตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนจนถึงช่วงเช้า ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์เสียหายจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งผ่านรายการข่าววิทยุ อสมท.100.5 ว่า ฝนที่ตกหนักช่วงเช้ามืดวันนี้ในพื้นที่ กทม. เป็นลมหมุนมาเร็วไปเร็ว
ความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรงในครั้งนี้กระจายตัวเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในหลายพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ เช่น
- ซอยรามคำแหง 60 แยก 10 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ พบความเสียหายหนัก หลังคาบ้านเรือนประชาชนปลิวว่อน และมีต้นไม้หักโค่นล้มทับรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหาย
- ซอยวิภาวดี 19 เขตจตุจักร เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงกลางถนน ทำให้กีดขวางเส้นทางจราจรและล้มทับรถยนต์ที่สัญจรอยู่
- ซอยพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง แผ่นหลังคาเมทัลชีสขนาดใหญ่ปลิวมาตกอยู่กลางถนน บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลอง ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้และควรหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยด่วน
- ถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณด้านหน้านครชัยแอร์ ฝั่งมาจากรัชโยธิน มีต้นไม้ใหญ่ล้มถึง 2 ต้นขวางช่องทางการจราจร ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมเป็นทางยาว
- บริเวณรัชดาภิเษก ซอย 32 หน้าตึกปิยะภิรมย์ ต้นไม้ล้มขวางถนนอย่างสิ้นเชิง ทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นอัมพาต
- กรุงเทพกรีฑา ซอย 8 มีรายงานเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงล้ม ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในบริเวณใกล้เคียง
- บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ต้นไม้ล้มทับรถโดยสารประจำทางสาย 49
- ถนนศรีนครินทร์ ขาออก ก่อนถึงซอยศรีนครินทร์ 9 มีโครงเหล็ก และแผ่นสังกะสี ปลิวหลุดออกมาที่ถนน กีดขวางในช่องทางซ้าย รถติดมาก ท้ายแถวสะสมแยกลำสาลี
เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว เนื่องจากพบว่าหลายเส้นทางการจราจรเริ่มมีรถติดขัดอย่างหนักแล้ว เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุต้นไม้ล้ม เสาไฟโค่น หรือความเสียหายอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หรือแจ้งผ่านช่องทางร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย
