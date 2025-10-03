ร้านอาหารเปิดมา 30 ปี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ตอนนี้กำไรไม่พอค่าเช่า เด็กมาตอบเกิดอะไรขึ้น

ไขปริศนา ร้านอาหารเปิดมา 30 ปี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ตอนนี้กำไรกลับไม่พอค่าเช่า เกิดอะไรขึ้น ก่อนเด็กจะมาตอบ เทรนด์เปลี่ยนแล้วจนเป็นไวรัล
ภาพจาก TikTok @tamsang.lungwannamore01
ยุคปัจจุบันมักมีไวรัลร้านอาหาร ร้านค้าหลายร้าน ประสบปัญหาลูกค้าลดน้อยลง เศรษฐกิจไม่ดี คนไม่มีกำลังซื้อ แม้ว่าอยู่ในทำเลทอง บางร้านก็ร้ายแรงถึงขั้นปิดกิจการก็มี
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 TikTok @tamsang.lungwannamore01 ซึ่งเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีการโพสต์สภาพบรรยากาศรอบ ๆ ร้านในวันอาทิตย์ว่า เงียบ แย่ กำไรไม่พอค่าเช่า อย่าคิดว่าอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแล้วจะขายดีเสมอไป ค้าขายมา 30 ปี นักศึกษาน้อยลงมากกว่าทุกปี ปัจจุบันเปิดเทอมเหมือนปิดเทอม และนักศึกษาก็มักไปอยู่ในตลาดจุดอื่นมากกว่า
ด้านนักศึกษาในพื้นที่ เข้ามาอธิบายถึงสาเหตุของเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงว่า คนสมัยนี้นิยมสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ให้ไปส่งที่หอมากกว่า เนื่องจากอยากนอนพักในห้องเฉย ๆ รวมถึงบริเวณถนนประชาอุทิศก็แคบ ไม่น่าเดิน พร้อมกันนั้น เด็กเบื่ออาหารคาว อยากให้ร้านมีของหวานมากกว่านี้
ทั้งนี้ ค่าเช่าของร้าน มีการเปิดเผยว่า ตกเดือนละ 8,000 บาท ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ แม้ตัวเลขจะน้อย แต่ก็นับว่าแพงอยู่ดี ถ้าเทียบกับสภาพยอดขาย