คู่รักสายประหยัด หาวิธีเก็บเงินได้เกือบ 10 ล้าน คิดไม่ถึงสุดท้ายต้องเสียใจ ได้แต่นั่งมอง

          คู่รักสายประหยัดแชร์ประสบการณ์ เก็บเงินได้เกือบ 10 ล้าน ไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ไม่กินข้าวนอกบ้าน แต่สุดท้ายต้องเสียใจย้อนไปแก้ไขไม่ได้ 

คู่รักประหยัด เก็บเงินได้เกือบ 10 ล้าน แต่สุดท้ายเสียใจ

          หลายคนเชื่อว่าควรออมเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุ ทว่าการอดออมที่มากเกินความพอดีอาจจะนำมาซึ่งความเสียใจอย่างที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ มีคู่สามีภรรยาเกษียณอายุคู่หนึ่ง ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เตือนใจ เพราะการออมเงินมากเกินไปทำให้พลาด "ชีวิตอันล้ำค่า"  

          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ฮิซาโกะ (นามสมมุติ) วัย 74 ปี และมาซาชิ (นามสมมุติ) วัย 76 ปี เป็นคู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่น ซึ่งอาศัยในกรุงโตเกียว ทั้งสองเกษียณอายุจากบริษัทใหญ่มาเมื่อ 10 ปีก่อน ในตอนนั้นพวกเขามีเงินเก็บมากถึง 42 ล้านเยน (ราว 9.2 ล้านบาท) อีกทั้งยังได้เงินบำนาญเดือนละ 250,000 เยน (ราว 55,000 บาท) 

          ดูเหมือนว่าชีวิตบั้นปลายของทั้งสองจะมีความสุข มีเงินเหลือใช้ได้อย่างสบาย แต่ปรากฏว่าความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อคู่สามีภรรยาคู่นี้ยึดถือแนวคิดว่า "ใช้จ่ายน้อยคือความมั่นคง" ดังนั้นทั้งสองจึงยังคงรักษาพฤติกรรมแบบเดิม โดยจำกัดการเดินทางไปเที่ยวเพียงปีละ 1 ครั้ง งดรับประทานอาหารนอกบ้าน และไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ใช้แต่ของเดิมที่มีอยู่ 

          ฮิซาโกะเชื่อว่า "ใช้ชีวิตเรียบง่าย แค่อยู่ด้วยกันในฐานะคู่รักก็เพียงพอแล้ว" 

          พวกเขาหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและไม่เข้าร่วมงานสังคมต่าง ๆ โดยมองว่า "การไม่ใช้เงิน เป็นเรื่องดี" เมื่อปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่ลดน้อยลง ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตแยกจากกัน ฝ่ายสามีใช้เวลาทั้งวันดูทีวี ส่วนฮิซาโกะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปที่ห้องสมุด บางครั้งก็อยู่โดยไม่พูดคุยกับใครหลายวัน ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลานชายก็เริ่มห่างเหินกัน 

          เมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตของทั้งคู่สามีภรรยาก็น่าเบื่อหน่ายและไร้ชีวิตชีวา เพราะการหักห้ามใจมากเกินไป ทำให้พวกเขาพลาดช่วงเวลาที่จะได้สนุกกับชีวิตอย่างแท้จริงในที่สุด

          "เราควรสร้างความทรงจำให้มากกว่านี้ ตอนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ถึงแม้ว่าเงินออมจะยังอยู่ แต่เรากลับไม่มีพลังที่จะสนุกกับชีวิตอีกต่อไป และเราก็ไม่สามารถใช้จ่ายได้ทัน" ฮิซาโกะ กล่าวด้วยความเสียใจ 

          ด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญ แต่การใช้ชีวิตก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงเวลาและเหตุผลในการใช้จ่ายด้วย หากคุณพลาดไป แม้จะมีเงินออมมากมายหรือมีความมั่นคงทางการเงิน สุดท้ายก็อาจทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าและเสียใจ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


