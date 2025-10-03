พูดไปใครจะเชื่อ แมวเพื่อนบ้านเกาะประตูดูหมาเล่นในสนาม ผงะจนถึงกับต้องขยี้ตาแรง

เจ้าของบ้านพาน้องหมาออกไปเล่นในสนามหญ้า หันไปสะดุ้ง เจอแมวเพื่อนบ้านเกาะประตูดู ถึงกับต้องขยี้ตาแรง พูดไปใครจะเชื่อ
ภาพจาก TikTok @ainsley.kopp
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีคลิปวิดีโอของ Ainsley Kopp หญิงสาวในสหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็นไวรัล ภายหลังจากเธอได้เผชิญกับเหตุการณ์สุดแปลกจนแทบไม่อยากเชื่อสายตา เมื่อมีแมวเพื่อนบ้านมา "เกาะประตู" ดูสุนัขของเธอที่กำลังเล่นอยู่ในสนาม จนทำให้หลายคนตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
ภาพจาก TikTok @ainsley.kopp
คลิปวิดีโอถูกนำมาโพสต์โดยผู้ใช้บัญชี TikTok @ainsley.kopp เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ในคลิปจะเห็นว่า หญิงสาวรายนี้ได้พาสุนัขของเธอออกมาเล่นที่สนามหญ้า ก่อนจะหันไปเห็นอะไรบางอย่างที่ชวนสะดุดตามาก ๆ กำลังเกาะอยู่ที่ประตูกระจกของบ้านข้าง ๆ
จนเมื่อสังเกตดูดี ๆ เธอก็ต้องตกใจไม่น้อย เพราะแท้จริงแล้วคือแมวส้มที่กำลังเกาะอยู่อย่างนิ่ง ตาจ้องเขม็งมองมาไม่กระพริบ เห็นแล้วรู้สึกอดขำไม่ได้ จนต้องรีบถ่ายคลิปวิดีโอมาแชร์บนโซเชียล
ภาพจาก TikTok @ainsley.kopp
โดยในคลิปวิดีโอ มีข้อความระบุว่า "แมวของเพื่อนบ้านกำลังมองดูสุนัขของฉันเล่นอยู่ในสนามหญ้า..." ทั้งนี้ หญิงสาวยังได้เขียนแคปชั่นว่า "ถ้าฉันไม่ถ่ายไว้ คงไม่มีใครเชื่อหรอก (แน่นอนว่ามันเป็นส้ม)"
ภาพจาก TikTok @ainsley.kopp
คลิปวิดีโอได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 9 แสนครั้ง และกดถูกใจมากกว่า 2 แสนครั้ง หลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้าไปคอมเมนต์แซวขำขันกันมากมาย เช่น
"เหมือนมันกำลังลอยได้"
"มันค้างอยู่แบบนั้นได้ไง ถ้าไม่เห็นกับตา ฉันคงไม่เชื่อ"
"มันน่าจะอยากออกมาผจญภัยข้างนอก"
"ไม่ต้องบอกก็รู้ ว่าเป็นแมวอะไร"
"เลี้ยงแมวแต่ได้จิ้งจก ฮ่า ๆ"
นอกจากนี้ยังมีบางคนเข้ามาแชร์ภาพวีรกรรมของ "แมวส้ม" ในแบบเดียวกัน ซึ่งดูเหมือนว่าความแสบซนจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมันไปแล้ว