ดราม่า ! หนุ่มงงเจอ รปภ. บริษัท พาลูกเมียไปกินบุฟเฟต์หรู ก่อนชาวเน็ตเปิดโลกเรื่องรายได้

 
            หนุ่มโพสต์ เจอ รปภ. บริษัทเดียวกัน พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรูบนเรือเจ้าพระยา งงหนักเงินเดือนเยอะเหรอ คนแห่เปิดโลกที่จริงรายได้ไม่น้อยอย่างที่คิด

เงินเดือนรปภ.

            อาชีพรักษาความปลอดภัย ถือเป็นหนึ่งในงานที่หลายคนอาจจะมองข้าม เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก ได้พักผ่อนน้อย รวมทั้งยังต้อง มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยและความอดทน แต่อีกมุมหนึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่ารายได้ของ รปภ. นั้น ก็อาจจะไม่ได้น้อยอย่างที่คิดเช่นกัน 

            วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่มกระทู้ปักหมุด โพสต์ในทำนองรู้สึกตกใจ ภายหลังจากที่ตนเองบังเอิญไปเจอกับ รปภ. ที่บริษัทเดียวกัน พาครอบครัวมากินบุฟเฟต์หรูบนเรือเจ้าพระยา จนเกิดข้อสงสัยว่าอาชีพนี้ได้เงินเดือนเยอะมากถึงขนาดนั้นเลยหรือไม่

            โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ไปกินบุฟเฟต์บนเรือล่องเจ้าพระยา ดันเจอ รปภ. บริษัทที่ผมทำงานอยู่ พาภรรยากับลูกสาวมาเดินหัวเราะคิกคักในร้านเดียวกันคือผมแอบตกใจนะครับ เพราะจำได้ว่าเงินเดือนพวกนี้ก็ไม่กี่บาทเอง อยากถามจริง ๆ ว่าเดี๋ยวนี้ รปภ. ได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้แล้วเหรอครับ ถึงกล้าพาครอบครัวมากินในที่แบบนี้ ? หรือว่าใคร ๆ ก็เข้าถึงหมดแล้ว ไม่เหลือความพรีเมียมของร้านอีกต่อไป

เงินเดือนรปภ.

            ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาตำหนิแนวคิดของเจ้าของโพสต์ โดยมองว่าเป็นความคิดที่แย่ที่ตัดสินคนจากอาชีพ ซึ่งนอกเวลางานนั้น ใครจะใช้จ่ายเงินอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขา นอกจากนี้ยังมองว่า บุฟเฟต์บนเรือ ก็คือหลัก 699 - 1,200 บาท ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปที่อาชีพไหนจะไปกินไม่ได้

            นอกจากนี้ หลายคนยังแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของ รปภ. ที่ความจริงแล้วอาจจะไม่ได้น้อยอย่างที่คิด เช่นการได้เงินเดือน 22,000 บาท อาจเป็นเรื่องปกติ ยังไม่รวมเงินที่พ่วงกะ และยิ่งถ้าเป็นหัวหน้า รปภ. อาจจะได้ระดับ 25,000-30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป เลยทีเดียว
 
เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.

เงินเดือนรปภ.


