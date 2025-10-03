HILIGHT
ไวรัล แก๊งนักเรียนหนุ่ม ตะโกนสารภาพรักครู เจอคำตอบถึงกับร้องลั่น จบหักมุมซะงั้น

 
            เมื่อแก๊งนักเรียนหนุ่ม ตะโกนสารภาพรักครูสอนภาษาอังกฤษ เจอคำตอบไปถึงกับร้องลั่น ตอนจบกลายเป็นหักมุมชวนขำ

ภาพจาก TikTok @orientalpearl_anming7 

             วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีคลิปวิดีโอของคุณครูสาวรายหนึ่งกลายเป็นไวรัล หลังจากเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอแชร์โมเมนต์ชวนตะลึง เมื่อมีเด็กนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งได้รวบรวมความกล้า ตะโกนสารภาพรักผ่านทางหน้าต่าง ราวกับฉากในภาพยนตร์หรือการ์ตูน ก่อนที่พวกเขาจะได้รับคำตอบไปแบบไม่คาดคิด กลายเป็นตอนจบแบบหักมุม

             คุณครูสอนภาษาอังกฤษในญี่ปุ่น ซึ่งใช้ชื่อว่า Oriental Pearl ได้อัปโหลดคลิปวิดีผ่านทาง TikTok ในขณะที่เธอได้ไปค่ายภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลาย แต่กลับได้เผชิญเหตุเซอร์ไพรส์ อยู่ ๆ กลุ่มเด็กนักเรียนชายได้โผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างอาคารที่พัก แล้วตะโกนสารภาพรักเธอ 

             โดยเด็ก ๆ ส่งเสียงพูดด้วยความตื่นเต้นว่า "ผมรักคุณ คุณครูมีแฟนหรือยังครับ ?" ก่อนที่คุณครูจะตอบกลับไปแบบเสียงดังฟังชัดว่า "ฉันมีสามีแล้ว" ทำเอาเด็ก ๆ ถึงกับร้องโอดครวญเสียงดังลั่น พร้อมกับโวยวายกันใหญ่ 

             จากนั้นก็มีเด็กชายผู้กล้าพูดขึ้นว่า "สามีคนถัดไปคือผมเองครับ" ทำเอาทางคุณครูสาวถึงกับหัวเราะขำขันด้วยความเอ็นดู 

            คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 7.5 ล้านครั้ง ชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก 

            "อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า เด็ก ๆ ก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี" 
            "จังหวะที่ส่งเสียงร้องพร้อมกันนั้น มันดูสิ้นหวังและตลกมาก"    
            "คำตอบเดียวจบเลย" 
            "พวกเขามีอารมณ์ขันที่น่าทึ่ง"
            "ถือว่าได้เรียนรู้ความกล้าหาญไปด้วย"  
            "เหมือนฉากในการ์ตูน แต่ตอนจบหักมุม"


โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14:51:37
