ไวรัล แก๊งนักเรียนหนุ่ม ตะโกนสารภาพรักครู เจอคำตอบถึงกับร้องลั่น จบหักมุมซะงั้น

เมื่อแก๊งนักเรียนหนุ่ม ตะโกนสารภาพรักครูสอนภาษาอังกฤษ เจอคำตอบไปถึงกับร้องลั่น ตอนจบกลายเป็นหักมุมชวนขำ
ภาพจาก TikTok @orientalpearl_anming7
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีคลิปวิดีโอของคุณครูสาวรายหนึ่งกลายเป็นไวรัล หลังจากเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอแชร์โมเมนต์ชวนตะลึง เมื่อมีเด็กนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งได้รวบรวมความกล้า ตะโกนสารภาพรักผ่านทางหน้าต่าง ราวกับฉากในภาพยนตร์หรือการ์ตูน ก่อนที่พวกเขาจะได้รับคำตอบไปแบบไม่คาดคิด กลายเป็นตอนจบแบบหักมุม
คุณครูสอนภาษาอังกฤษในญี่ปุ่น ซึ่งใช้ชื่อว่า Oriental Pearl ได้อัปโหลดคลิปวิดีผ่านทาง TikTok ในขณะที่เธอได้ไปค่ายภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลาย แต่กลับได้เผชิญเหตุเซอร์ไพรส์ อยู่ ๆ กลุ่มเด็กนักเรียนชายได้โผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างอาคารที่พัก แล้วตะโกนสารภาพรักเธอ
ภาพจาก TikTok @orientalpearl_anming7
โดยเด็ก ๆ ส่งเสียงพูดด้วยความตื่นเต้นว่า "ผมรักคุณ คุณครูมีแฟนหรือยังครับ ?" ก่อนที่คุณครูจะตอบกลับไปแบบเสียงดังฟังชัดว่า "ฉันมีสามีแล้ว" ทำเอาเด็ก ๆ ถึงกับร้องโอดครวญเสียงดังลั่น พร้อมกับโวยวายกันใหญ่
ภาพจาก TikTok @orientalpearl_anming7
จากนั้นก็มีเด็กชายผู้กล้าพูดขึ้นว่า "สามีคนถัดไปคือผมเองครับ" ทำเอาทางคุณครูสาวถึงกับหัวเราะขำขันด้วยความเอ็นดู
ภาพจาก TikTok @orientalpearl_anming7
ภาพจาก TikTok @orientalpearl_anming7
"อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า เด็ก ๆ ก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี"
"จังหวะที่ส่งเสียงร้องพร้อมกันนั้น มันดูสิ้นหวังและตลกมาก"
"คำตอบเดียวจบเลย"
"พวกเขามีอารมณ์ขันที่น่าทึ่ง"
"ถือว่าได้เรียนรู้ความกล้าหาญไปด้วย"
"เหมือนฉากในการ์ตูน แต่ตอนจบหักมุม"