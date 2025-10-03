แฟนบอลญี่ปุ่นปลื้ม บินมาดูทีมรักแข่งที่ไทย มีคนน้ำใจงามขับรถส่ง พีคเพิ่งรู้ว่าเขาคือใคร

แฟนบอลญี่ปุ่นเล่าประสบการณ์บินมาเชียร์กัมบะ โอซากา ที่ไทย ก่อนเจอนักเตะราชบุรี เอฟซี ตัวจริงอาสาขับรถไปส่ง ทำเอาใจฟูทั้งโซเชียล
ภาพจาก X @miku20090309
ควันหลงหลังจบเกม ACLTwo รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม F นัดที่ 2 ราชบุรี เอฟซี อีกหนึ่งตัวแทนจากไทย เปิดบ้านพบกับ กัมบะ โอซาก้า แต่สุดท้ายต้านความแกร่งไม่ไหว พ่ายไป 0-2 ส่งผลให้ยังไม่มีแต้มหลังผ่านไป 2 นัด
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวน่าประทับใจเกี่ยวกับน้ำใจคนไทยต่อแฟนบอลชาวต่างชาติ หลังมีผู้ใช้ X @miku20090309 แฟนบอลทีมกัมบะ โอซากา จากญี่ปุ่น รีวิวการมาดูทีมรักดวลกับ ราชบุรี เอฟซี ที่สนามราชบุรี สเตเดี้ยม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเล่าตั้งแต่การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนั่งรถสองแถวฟรี ไปที่สนามเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมเกม
แฟนบอลชาวญี่ปุ่นรายนี้ เล่าว่า หลังจากซื้อตั๋วและถ่ายรูปเสร็จแล้ว ก็มีสาวไทยคนหนึ่งสวมบัตร AFC เดินเข้ามาพูดคุยด้วย ก่อนจะอาสาซื้อไอศกรีมให้กินฟรี ๆ จนปลื้มในน้ำใจของคนไทย
เท่านั้นยังไม่พอ ระหว่างจะเดินทางกลับ ก็มีรถของผู้เล่นทีมราชบุรี และภรรยา อาสาขับไปส่งที่ห้างใกล้ ๆ ที่พักของเขา พร้อมยังสอบถามด้วยว่า จะให้ช่วยหารถสำหรับเดินทางมาชมเกมในวันพรุ่งนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งในตอนนั้นทราบแต่เพียงว่านักเตะคนนี้ สวมเบอร์ 15 ให้กับทีม ราชบุรี เอฟซี เพียงเท่านั้น
ภาพจาก X @miku20090309
ช่วงหนึ่งเจ้าตัวระบุข้อความว่า "ถ้าที่ราชบุรี สเตเดี้ยม พรุ่งนี้ สกรีนชื่อบนเสื้อได้ รบกวนเป็น เบอร์ 15 จะได้ไหม ได้ยินมาว่าคู่รักคู่นี้ชอบกัมบะมาก ๆ เลย เขาใจดีมาก อาสาขับรถมาส่งแฟนบอลธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แถมยังถามอีกว่าจะให้ช่วยจัดหารถสำหรับพรุ่งนี้ให้ไหมอีกด้วย"
เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลชวนใจฟูถึงน้ำใจของคนไทย โดยเฉพาะ เก่ง อดิศร ที่แม้จะเป็นนักเตะชื่อดัง แต่ก็ยังไม่รอช้าที่จะช่วยเหลือแฟนบอลต่างชาติที่เดินทางมาที่ราชบุรีครั้งแรก จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมาก
ภาพจาก X @miku20090309