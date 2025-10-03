HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฟนบอลญี่ปุ่นปลื้ม บินมาดูทีมรักแข่งที่ไทย มีคนน้ำใจงามขับรถส่ง พีคเพิ่งรู้ว่าเขาคือใคร

  
           แฟนบอลญี่ปุ่นเล่าประสบการณ์บินมาเชียร์กัมบะ โอซากา ที่ไทย ก่อนเจอนักเตะราชบุรี เอฟซี ตัวจริงอาสาขับรถไปส่ง ทำเอาใจฟูทั้งโซเชียล

แฟนบอลญี่ปุ่นซึ้ง เก่ง อดิศร นักเตะราชบุรี อาสาช่วยขับรถไปส่งถึงที่
ภาพจาก X @miku20090309 

           ควันหลงหลังจบเกม ACLTwo รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม F นัดที่ 2 ราชบุรี เอฟซี อีกหนึ่งตัวแทนจากไทย เปิดบ้านพบกับ กัมบะ โอซาก้า แต่สุดท้ายต้านความแกร่งไม่ไหว พ่ายไป 0-2 ส่งผลให้ยังไม่มีแต้มหลังผ่านไป 2 นัด

           วันที่ 3 ตุลาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวน่าประทับใจเกี่ยวกับน้ำใจคนไทยต่อแฟนบอลชาวต่างชาติ หลังมีผู้ใช้ X @miku20090309  แฟนบอลทีมกัมบะ โอซากา จากญี่ปุ่น รีวิวการมาดูทีมรักดวลกับ ราชบุรี เอฟซี  ที่สนามราชบุรี สเตเดี้ยม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเล่าตั้งแต่การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนั่งรถสองแถวฟรี ไปที่สนามเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมเกม 

           แฟนบอลชาวญี่ปุ่นรายนี้ เล่าว่า หลังจากซื้อตั๋วและถ่ายรูปเสร็จแล้ว ก็มีสาวไทยคนหนึ่งสวมบัตร AFC เดินเข้ามาพูดคุยด้วย ก่อนจะอาสาซื้อไอศกรีมให้กินฟรี ๆ จนปลื้มในน้ำใจของคนไทย

           เท่านั้นยังไม่พอ ระหว่างจะเดินทางกลับ ก็มีรถของผู้เล่นทีมราชบุรี และภรรยา อาสาขับไปส่งที่ห้างใกล้ ๆ ที่พักของเขา พร้อมยังสอบถามด้วยว่า จะให้ช่วยหารถสำหรับเดินทางมาชมเกมในวันพรุ่งนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งในตอนนั้นทราบแต่เพียงว่านักเตะคนนี้ สวมเบอร์ 15 ให้กับทีม ราชบุรี เอฟซี เพียงเท่านั้น

แฟนบอลญี่ปุ่นซึ้ง เก่ง อดิศร นักเตะราชบุรี อาสาช่วยขับรถไปส่งถึงที่
ภาพจาก X @miku20090309 

           ต่อมาแฟนบอลชาวญี่ปุ่นรายนี้จึงไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ transfermarkt จนทราบว่านักเตะที่ขับรถมาส่งเขารายนี้คือ อดิศร พรหมรักษ์ กองหลังราชบุรี เอฟซี 

           ช่วงหนึ่งเจ้าตัวระบุข้อความว่า "ถ้าที่ราชบุรี สเตเดี้ยม พรุ่งนี้ สกรีนชื่อบนเสื้อได้ รบกวนเป็น เบอร์ 15 จะได้ไหม ได้ยินมาว่าคู่รักคู่นี้ชอบกัมบะมาก ๆ เลย เขาใจดีมาก อาสาขับรถมาส่งแฟนบอลธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แถมยังถามอีกว่าจะให้ช่วยจัดหารถสำหรับพรุ่งนี้ให้ไหมอีกด้วย"

           เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลชวนใจฟูถึงน้ำใจของคนไทย โดยเฉพาะ เก่ง อดิศร ที่แม้จะเป็นนักเตะชื่อดัง แต่ก็ยังไม่รอช้าที่จะช่วยเหลือแฟนบอลต่างชาติที่เดินทางมาที่ราชบุรีครั้งแรก จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมาก

แฟนบอลญี่ปุ่นซึ้ง เก่ง อดิศร นักเตะราชบุรี อาสาช่วยขับรถไปส่งถึงที่  ภาพจาก X @miku20090309 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฟนบอลญี่ปุ่นปลื้ม บินมาดูทีมรักแข่งที่ไทย มีคนน้ำใจงามขับรถส่ง พีคเพิ่งรู้ว่าเขาคือใคร อัปเดตล่าสุด 3 ตุลาคม 2568 เวลา 16:23:07 5,127 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย