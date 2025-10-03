HILIGHT
อุทาหรณ์คนชอบดูดพอตทางจมูก 2 ปีเปลี่ยนชีวิต ต้องตัดปอด 40% บทเรียนครั้งใหญ่

          อุทาหรณ์คนชอบดูดพอตทางจมูก ส่งผลเสียมากกว่าที่คิดจนต้องตัดปอด 40% ขณะที่กำลังท้อง ได้บทเรียนครั้งใหญ่

ดูดพอตทางจมูก 2 ปี เปลี่ยนชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patcharaporn Promraksa

          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Patcharaporn Promraksa มีการเล่าประสบการณ์ที่ทำให้เป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนชอบดูดพอตทางจมูก ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

ดูดพอตทางจมูก 2 ปี เปลี่ยนชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patcharaporn Promraksa

          อุทาหรณ์.. คนชอบดูดพอตทางจมูก บันทึก 27 ปี ตั้งครรภ์ 5 เดือนที่แย่ที่สุดในชีวิตและได้บทเรียนครั้งใหญ่

          ICU 5 วัน ผ่าตัด 3 วันติด หมอ 15 คน กับการผ่าตัดปอดออก 40%

          >> ดูดก่อนตั้งครรภ์ ระยะเวลารวม 6 ปี ดูดทางจมูก 2 ปี

          สาเหตุ : ชอบดูดพอตทางจมูกทำให้น้ำยาพอตค้างในปอด ปอดไหม้ต้องตัด ไม่ผ่าตัดก็ตายต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองและลูก ความโชคดีคือรอดชีวิตทั้งคู่

ดูดพอตทางจมูก 2 ปี เปลี่ยนชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patcharaporn Promraksa

          อาการ : ไอเรื้อรังมาเป็นปี ไอเป็นเลือดเล็กน้อย แต่มาประมาณ 14 วันก่อนผ่าตัด แบบไม่หยุดเหมือนเส้นเลือดแตกจากข้างใน 

ดูดพอตทางจมูก 2 ปี เปลี่ยนชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patcharaporn Promraksa

          มีลูกหลานบอกสอนอย่าดูดพอตเด็ดขาด อันตรายมาก ไม่คิดว่าจะเจอกันตัวเอง พอเจอตอนนี้รักชีวิตขึ้นมาทันที กลัวความตายมาก

          ผ่านชีวิตแบบตายคืนต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอย่างระวัง

          ต่อไปนี้ขอให้ตัวเองแข็งแรงปลอดภัย ตลอดไป..

          ทั้งนี้ คุณ Patcharaporn Promraksa เล่าให้กระปุกดอทคอมรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เธอดูดพอตก่อนตั้งท้อง แต่พอรู้ว่าท้องแล้ว เธอก็ไม่ได้ดูดพอตอีกเลย แต่อาการมาออกเพราะตอนท้องภูมิตก


