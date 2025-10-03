การไฟฟ้านครหลวง แจงดับไฟ 4 ต.ค. 68 พื้นที่ กทม. - สมุทรปราการ - นนทบุรี 27 จุด เช็กช่วงเวลาและพิกัดไฟดับได้ที่นี่
ภาพจาก anutr tosirikul / Shutterstock.com
กรุงเทพมหานคร
08.30-19.00 น. ริมถนนบางบอน 4 บริเวณฝั่งหมู่บ้านวรารมย์ ตรงข้ามบางบอน 4 ซอย 10 ถึงเชิงสะพานข้ามคลองบางโคลัด
ภาพจาก Billion Photos / Shutterstock.com
08.00-15.30 น. ริมถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 4067 บริเวณ รพ.สต.วัดมะเกลือ ต.หนองเพรางาย ถึงหมู่บ้านกมลวรรณ (ปรับปรุงอุปกรณ์)
สมุทรปราการ
08.30-15.30 น. ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ฝั่งขาขึ้นสะพานภูมิพล 1-2) บริเวณตั้งแต่ร้านอาหารบ้านสุขสวัสดิ์ ปลาแม่น้ำ, บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, กวิน ออโต้ เซอร์วิส ถึงถนนพระราชวิริยาภรณ์ (ดับตลอด)
ขอบคุณข้อมูลจาก
ภาพจาก anutr tosirikul / Shutterstock.com
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้อง ดับไฟ ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 27 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร
08.30-19.00 น. ริมถนนบางบอน 4 บริเวณฝั่งหมู่บ้านวรารมย์ ตรงข้ามบางบอน 4 ซอย 10 ถึงเชิงสะพานข้ามคลองบางโคลัด
08.30-15.30 น. ริมถนนบางบอน 4 บริเวณริมคลองรางไผ่ 2 (ฝั่งหมู่บ้านวรารมย์) ถึงตรงข้ามปากซอยบางบอน 4 ซอย 10
10.00-13.00 น. ถนนเอกชัย ซอย 126
08.30-15.30 น. ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยสังคมสงเคราะห์ 9, 11, 12/1
08.30-16.30 น. ถนนพุทธบูชา (ซอยพุทธบูชา 36) บริเวณตั้งแต่โค้งบ่อตกปลาเจ๊หนึ่ง, หมู่บ้านสิริการย์ ถึงสะพานข้ามคลองราชพฤกษ์ (ดับตลอด)
13.00-16.00 น. ถนนหนองแขม-ศรีนวล ซอย รร.วัดศรีนวล และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์
08.00-13.00 น. ริมถนนอิสรภาพ บริเวณระหว่างอิสรภาพ 5 ถึงอิสรภาพ 3
08.30-13.00 น. ริมถนนอิสรภาพ ซอย 5 บริเวณหน้า รร.นานาชาติไทยซิกส์ ถึงตามแผนที่
08.30-14.30 น. ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 31 หมู่บ้านพนาสนธิ์ วิลล่า 5
08.30-15.30 น. ถนนมิตรไมตรี ซอยมิตรไมตรี 6 บริเวณชุมชนริมคลองหนองปลาหมอ และบริเวณข้างเคียง
08.30-15.30 น. ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่ซอยเเยกราชวัตร ถึงซอยวัดจอมสุดาราม
08.00-12.00 น. ริมถนนวิสุทธิกษัตริย์ บริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์ ถึงซอยวรพงษ์
09.00-14.00 น. ถนนคุ้มเกล้า ซอยชัยพฤกษ์ 1 / เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
09.00-14.00 น. ถนนคุ้มเกล้า ซอยชัยพฤกษ์ 2 / เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
08.30-15.30 น. ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 (มีไฟฟ้าดับเฉพาะผู้ได้รับประกาศดับไฟ)
08.30-15.30 น. ริมถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณสะพานข้ามคลองบัว ถึงใกล้ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 6 ดับทั้งซอย)
08.30-15.30 น. ริมถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณใกล้ รร.บ้านคลองบัว ถึงใต้ทางด่วนฉลองรัช
ภาพจาก Billion Photos / Shutterstock.com
นนทบุรี
08.00-15.30 น. ริมถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 4067 บริเวณ รพ.สต.วัดมะเกลือ ต.หนองเพรางาย ถึงหมู่บ้านกมลวรรณ (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) บริเวณถนนเลียบคลองใหม่เจริญ หมู่ที่ 5-8 (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนเลียบคลองกำนันชื้น (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) บริเวณเลียบคลองสิบ (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนเลียบคลองทวีวัฒนา (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) (ปรับปรุงอุปกรณ์) บริเวณ บจก.เอ็นเอ็นซี. โปรดักส์ (ปรับปรุงอุปกรณ์)
08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) บริเวณบริษัท พลาสติกไทยรัช จำกัด (ปรับปรุงอุปกรณ์)
สมุทรปราการ
08.30-15.30 น. ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ฝั่งขาขึ้นสะพานภูมิพล 1-2) บริเวณตั้งแต่ร้านอาหารบ้านสุขสวัสดิ์ ปลาแม่น้ำ, บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, กวิน ออโต้ เซอร์วิส ถึงถนนพระราชวิริยาภรณ์ (ดับตลอด)
08.30-14.00 น. ริมถนนเทพารักษ์ ซอยบางปลา 28 กฟน. ดับไฟติดตั้ง Sectionalizer แทน DF. แท็ปแยกเข้าซอยบางปลา 28
ขอบคุณข้อมูลจาก