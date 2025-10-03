HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กฟน. ประกาศดับไฟ 4 ต.ค. นี้ 27 จุด ในพื้นที่ กทม. - สมุทรปราการ-นนทบุรี เช็กที่นี่

          การไฟฟ้านครหลวง แจงดับไฟ 4 ต.ค. 68 พื้นที่ กทม. - สมุทรปราการ - นนทบุรี 27 จุด เช็กช่วงเวลาและพิกัดไฟดับได้ที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง แจงดับไฟ 4 ต.ค. 68
ภาพจาก anutr tosirikul / Shutterstock.com

          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้อง ดับไฟ ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 27 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร 

          08.30-19.00 น. ริมถนนบางบอน 4 บริเวณฝั่งหมู่บ้านวรารมย์ ตรงข้ามบางบอน 4 ซอย 10 ถึงเชิงสะพานข้ามคลองบางโคลัด 

          08.30-15.30 น. ริมถนนบางบอน 4 บริเวณริมคลองรางไผ่ 2 (ฝั่งหมู่บ้านวรารมย์) ถึงตรงข้ามปากซอยบางบอน 4 ซอย 10

          10.00-13.00 น. ถนนเอกชัย ซอย 126

          08.30-15.30 น. ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยสังคมสงเคราะห์ 9, 11, 12/1

          08.30-16.30 น. ถนนพุทธบูชา (ซอยพุทธบูชา 36) บริเวณตั้งแต่โค้งบ่อตกปลาเจ๊หนึ่ง, หมู่บ้านสิริการย์ ถึงสะพานข้ามคลองราชพฤกษ์ (ดับตลอด)

          13.00-16.00 น. ถนนหนองแขม-ศรีนวล ซอย รร.วัดศรีนวล และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์

          08.00-13.00 น. ริมถนนอิสรภาพ บริเวณระหว่างอิสรภาพ 5 ถึงอิสรภาพ 3

          08.30-13.00 น. ริมถนนอิสรภาพ ซอย 5 บริเวณหน้า รร.นานาชาติไทยซิกส์ ถึงตามแผนที่   

          08.30-14.30 น. ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 31 หมู่บ้านพนาสนธิ์ วิลล่า 5 

          08.30-15.30 น. ถนนมิตรไมตรี ซอยมิตรไมตรี 6 บริเวณชุมชนริมคลองหนองปลาหมอ และบริเวณข้างเคียง

          08.30-15.30 น. ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่ซอยเเยกราชวัตร ถึงซอยวัดจอมสุดาราม

          08.00-12.00 น. ริมถนนวิสุทธิกษัตริย์ บริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์ ถึงซอยวรพงษ์ 

          09.00-14.00 น. ถนนคุ้มเกล้า ซอยชัยพฤกษ์ 1 / เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

          09.00-14.00 น. ถนนคุ้มเกล้า ซอยชัยพฤกษ์ 2 / เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

          08.30-15.30 น. ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 (มีไฟฟ้าดับเฉพาะผู้ได้รับประกาศดับไฟ)

          08.30-15.30 น. ริมถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณสะพานข้ามคลองบัว ถึงใกล้ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 (ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 6 ดับทั้งซอย)

          08.30-15.30 น. ริมถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณใกล้ รร.บ้านคลองบัว ถึงใต้ทางด่วนฉลองรัช


การไฟฟ้านครหลวง แจงดับไฟ 4 ต.ค. 68
ภาพจาก Billion Photos / Shutterstock.com

นนทบุรี 

          08.00-15.30 น. ริมถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 4067 บริเวณ รพ.สต.วัดมะเกลือ ต.หนองเพรางาย ถึงหมู่บ้านกมลวรรณ (ปรับปรุงอุปกรณ์)

          08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) (ปรับปรุงอุปกรณ์)

          08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) บริเวณถนนเลียบคลองใหม่เจริญ หมู่ที่ 5-8 (ปรับปรุงอุปกรณ์) 

          08.00-15.30 น. ริมถนนเลียบคลองกำนันชื้น (ปรับปรุงอุปกรณ์)

          08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) บริเวณเลียบคลองสิบ (ปรับปรุงอุปกรณ์)

          08.00-15.30 น. ริมถนนเลียบคลองทวีวัฒนา (ปรับปรุงอุปกรณ์) 

          08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) (ปรับปรุงอุปกรณ์) บริเวณ บจก.เอ็นเอ็นซี. โปรดักส์ (ปรับปรุงอุปกรณ์)

          08.00-15.30 น. ริมถนนบ้านคลองเจ้า-บ้านหนองเพรางาย (นบ.5010) บริเวณบริษัท พลาสติกไทยรัช จำกัด (ปรับปรุงอุปกรณ์) 

สมุทรปราการ 

          08.30-15.30 น. ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ฝั่งขาขึ้นสะพานภูมิพล 1-2) บริเวณตั้งแต่ร้านอาหารบ้านสุขสวัสดิ์ ปลาแม่น้ำ, บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, กวิน ออโต้ เซอร์วิส ถึงถนนพระราชวิริยาภรณ์ (ดับตลอด) 

          08.30-14.00 น. ริมถนนเทพารักษ์ ซอยบางปลา 28 กฟน. ดับไฟติดตั้ง Sectionalizer แทน DF. แท็ปแยกเข้าซอยบางปลา 28

ขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กฟน. ประกาศดับไฟ 4 ต.ค. นี้ 27 จุด ในพื้นที่ กทม. - สมุทรปราการ-นนทบุรี เช็กที่นี่ โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 16:58:23 2,398 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย