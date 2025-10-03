HILIGHT
เซเว่น อีเลฟเว่น ปรับโฉมใหม่ถูกใจคนแก่จนเป็นไวรัล คนสายตาไม่ดีก็ชอบ

          เซเว่น อีเลฟเว่น ปรับโฉมใหม่ถูกใจคนแก่จนเป็นไวรัล งานนี้คนสายตาไม่ดีก็ชอบ เพราะตัวเลขใหญ่ขึ้นมาก

เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก CacacacaWo / Shutterstock.com

          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ถึงร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีการปรับโฉมใหม่บางอย่าง นั่นคือ ปรับขนาดป้ายราคาให้ตัวเลขใหญ่ขึ้นแบบเห็นชัด เท่ากับว่ามองไกล ๆ สามารถรู้ราคาได้ทันที งานนี้คนแก่ที่สายตาไม่ดีชอบแน่นอน

          พร้อมกันนั้น เมื่อมีการเทียบระหว่างขนาดตัวเลขเก่าและใหม่ พบว่า มันต่างกันมากจริง ๆ ชาวเน็ตเห็นชัดแล้วชอบมาก แต่ถึงอย่างไร ก่อนจะดูราคาก็ต้องดูตัวหนังสือที่บอกสินค้าด้วยอีกที เพื่อเช็กความถูกต้องว่าใช่สินค้าที่ต้องการไหม

เซเว่น อีเลฟเว่น

เซเว่น อีเลฟเว่น







