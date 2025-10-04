คดีช็อกเกาหลี ผู้ประกาศข่าวหญิงชื่อดังถูกจับ ข้อหาทุบตีลูกสาววัยรุ่นจนถึงชีวิต

คดีช็อก ผู้ประกาศข่าวหญิงท้องถิ่นชื่อดังในเกาหลีใต้ ถูกตำรวจจับ ในข้อหาทุบตีลูกสาววัยรุ่นจนถึงชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวน
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Allkpop รายงานว่า หญิงชาวเกาหลีใต้วัย 40 ปี ระบุชื่อว่า A (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ถูกตำรวจเข้าจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายลูกสาววัยรุ่นจนถึงแก่ชีวิต กลายเป็นคดีช็อกที่สร้างความตกใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง
คดีนี้ถูกเปิดเผยทางรายการ Case Chief ของสถานีโทรทัศน์ช่อง JTBC ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลาประมาณ 16.30 น. ผู้ประกาศข่าว A ได้ขับรถยนต์พาตัว B (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นลูกสาว นำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตนัมแฮ จังหวัดคยองซังใต้
ขณะนั้น A ได้อ้างกับทางแพทย์ว่า ตอนที่เธอไปที่รถหลังจากเลิกงาน ก็พบลูกสาวหมดสติอยู่ในรถแล้ว จึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เริ่มสงสัยว่ามีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้น หลังจากพบเห็นรอยฟกช้ำและบาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกายของ B ซึ่งดูเหมือนเกิดจากแรงกระแทกจากการถูกทำร้าย จึงได้แจ้งไปยังตำรวจ
ทางโรงพยาบาล เผยว่า ตอนที่ B ถูกพามาที่โรงพยาบาล เธอไม่หายใจและไม่มีชีพจร ในขณะที่ A ผู้เป็นแม่ดูเหมือนจะมีอาการไม่มั่นคงทางอารมณ์และถามว่า "ทำไมเราถึงบอกว่าลูกสาวของฉันเสียชีวิตแล้ว ทั้งที่จริง ๆ แล้วเธอยังมีชีวิตอยู่" อีกทั้งยังมีปากเสียงโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล รวมถึงไปถึงแพทย์ผู้รักษาด้วย
ภายหลังจากพิจารณาจากความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ทางตำรวจได้เริ่มการสอบสวน A อย่างเต็มรูปแบบ ในฐานะผู้ต้องสงสัยหลัก กระทั่งต่อมาได้มีการเปิดเผยว่า เธอเป็นนักร้องและผู้ประกาศข่าวท้องถิ่นในจินจู จังหวัดคยองซังใต้ สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง
ข้อมูลจากทางตำรวจระบุว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน วันก่อนเกิดเหตุ 1 วัน มีรายงานว่า A และ B ได้ไปเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงของหน่วยดับเพลิงนัมแฮ ทว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจากสถานที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า มีเพียง A ที่เดินไปเดินมาตลอดทั้งคืน แต่ไม่ปรากฏภาพของลูกสาวเธอ
หลังจากตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาต่อ A เธอได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ทันทีก่อนที่จะถูกจับกุม โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ขอบคุณข้อมูลจาก Allkpop, Maeil Business Newspaper