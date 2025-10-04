ครูขอขมาแม่เด็กที่บ้าน เจอไม่ให้อภัย ยื่นข้อเสนอเดียวเท่านั้น - แพรรี่แสดงความเห็นคม ๆ

ครูขอขมาแม่เด็กที่บ้าน หลังใช้ฟุตเหล็กตีจนน่วม หลังขโมยขนม ลืมพกเงินมาโรงเรียน ด้านแม่ไม่ให้อภัย อยากให้ออกจากราชการ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
จากกรณีที่เด็ก ป.1 อายุ 7 ขวบของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ลำปาง ถูกครูเอ (นามสมมติ) ใช้ฟุตเหล็กตีหลายครั้ง เพราะลืมพกเงินมาโรงเรียน แล้วก็หยิบขนมบนโต๊ะครูมากินเพราะหิว จนเด็กไม่กล้าไปโรงเรียน ในช่วงแรก ครอบครัวเก็บเงียบเพราะถูกครูเอาเรื่อง แต่เมื่อเรื่องแดงก็พาไปหาหมอ และเตรียมเอาเรื่องครู
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ช่อง 3 รายงานว่า ครูเดินทางไปที่บ้านของเด็กเพื่อพบกับคุณแม่ และขอขมา เจรจาขอให้ยอมความ แล้วจะชดใช้ค่าเสียหายให้บางส่วน พร้อมกับชวนไปเจรจาที่โรงพัก
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ภาพจาก ช่อง 3
อย่างไรก็ตาม เด็กเมื่อเห็นครูเข้าบ้านก็วิ่งหนีออกไปทันที ส่วนแม่เด็กก็ยืนยันว่า จะไม่มีการยอมความใด ๆ ขอเอาครูออกจากราชการเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
แพรรี่ ไพรวัลย์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "เด็กหยิบของกินโดยไม่ขอ เป็นสิ่งที่ไม่ถูก แต่ครูก็บอกสอนได้นี่คะ แค่ขนมชิ้นเดียวเอง …ครั้งหน้าอยากได้อะไร ขอก่อนนะลูก อย่าหยิบฉวยเอาเอง อย่าขโมยของคนอื่นนะลูก… สอนเสร็จแล้วก็เมตตาแบ่งปันให้ลูกศิษย์ไป หรือให้ช่วยเหลืองานเล็กๆ น้อยๆ เป็นค่าตอบแทนก็ได้ มันยากตรงไหน ทำไมต้องทำร้ายลงโทษเด็กรุนแรงขนาดนั้น เด็กอยู่แค่ประถม 1 เอง เกินกว่าเหตุไปมาก"
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3