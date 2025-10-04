เปิด 2 ยี่ห้อ ครีมกันแดดนำเข้า อย.สั่งระงับขายแล้ว หลังดราม่าเดือด SPF ไม่ตรงปก

เปิด 2 ยี่ห้อ ครีมกันแดดนำเข้าจากออสเตรเลีย ล่าสุด อย.สั่งระงับขายและเรียกคืนแล้ว หลังมีประเด็นดราม่าเดือดค่า SPF ไม่ตรงปก
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก FDA Thai ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงกรณีออสเตรเลียเรียกคืนผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด 21 รายการ หลังพบค่า SPF ไม่ตรงตามที่โฆษณา โดยพบว่ามี 2 รายการ ที่ได้รับการจดแจ้งในประเทศไทย ขณะนี้ได้มีคำสั่งระงับการจำหน่าย และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จนกว่าจะมีผลตรวจวิเคราะห์ยืนยันที่ถูกต้อง
โดยผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดทั้ง 2 ยี่ห้อ ได้แก่
1. เอ็นโดตา มิเนอรัล โพรเทค เอสพีเอฟ 50 ซันสกรีน (Endota Mineral Protect SPF50 Sunscreen)
- เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500020745
- ผู้นำเข้า : บริษัท พีเจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
- ผู้ผลิตต่างประเทศ: ENDOTA PRODUCT PTY LTD, AUSTRALIA
2. วี อาร์ ฟีล กู๊ด อิงค์ มิเนอรัล ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ (We are feel good Inc. Mineral Sunscreen SPF 50+)
- เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6600034439
- ผู้นำเข้า : บริษัท อิลลูเมีย จำกัด
- ผู้ผลิตต่างประเทศ : WILD CHILD LABORATORIES PTY LTD, AUSTRALIA
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ทางอย. ได้ประสานผู้นำเข้าให้ระงับการจำหน่ายและเรียกเก็บคืนสินค้าทันที จนกว่าจะทราบผลตรวจวิเคราะห์ยืนยันค่า SPF ที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ผู้นำเข้าได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
เภสัชกรหญิงสุภัทรา กล่าวย้ำว่า ทางอย. มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเข้มงวดมาตลอด พร้อมยืนยันว่า จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงค่า SPF ไม่ตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ได้แนะให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th)
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก FDA Thai
