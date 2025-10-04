HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ระทึก ! ไฟไหม้โรงพยาบาล ถ.ราชวิถี เพลิงลุกจากด้านใน ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว

          เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงพยาบาล ถนนราชวิถี เพลิงลุกจากด้านใน ควันดำทะมึนพวยพุ่ง ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว



ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

          วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงพยาบาล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เมื่อเวลา 18.44 น. หลังรับแจ้งจากสายด่วน 199 ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ได้รุดไปที่เกิดเหตุ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 



ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

          ล่าสุด อัปเดตความคืบหน้า เมื่อเวลา 19.02 น.  ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว โดยพบว่าเพลิงไหม้ที่อาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาล โดยชุดปฏิบัติการภายในอาคารจำนวน 2 ชุด พร้อมชุดจับความร้อน ได้เข้าไปภายในอาคาร เพื่อเร่งดำเนินการระบายควัน



          





ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

           เวลา 19.06 น. ชุดปฏิบัติการภายในอาคารพบจุดต้นเพลิงแล้ว และดำเนินการใช้น้ำทำการดับ และในเวลา 19.07 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

          

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระทึก ! ไฟไหม้โรงพยาบาล ถ.ราชวิถี เพลิงลุกจากด้านใน ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว อัปเดตล่าสุด 4 ตุลาคม 2568 เวลา 21:00:03 2,296 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย