ระทึก ! ไฟไหม้โรงพยาบาล ถ.ราชวิถี เพลิงลุกจากด้านใน ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว

เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงพยาบาล ถนนราชวิถี เพลิงลุกจากด้านใน ควันดำทะมึนพวยพุ่ง ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงพยาบาล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เมื่อเวลา 18.44 น. หลังรับแจ้งจากสายด่วน 199 ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ได้รุดไปที่เกิดเหตุ
ล่าสุด อัปเดตความคืบหน้า เมื่อเวลา 19.02 น. ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว โดยพบว่าเพลิงไหม้ที่อาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาล โดยชุดปฏิบัติการภายในอาคารจำนวน 2 ชุด พร้อมชุดจับความร้อน ได้เข้าไปภายในอาคาร เพื่อเร่งดำเนินการระบายควัน
เวลา 19.06 น. ชุดปฏิบัติการภายในอาคารพบจุดต้นเพลิงแล้ว และดำเนินการใช้น้ำทำการดับ และในเวลา 19.07 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้