HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวออฟฟิศอึ้ง ได้จดหมายเตือนจาก HR เหตุไม่ไปกินข้าวกับเพื่อน คนแนะวิธีตอบเฉียบ

          สาวออฟฟิศเจอประสบการณ์สุดงง ได้จดหมายเตือนจาก HR เหตุไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่มีเหตุผล คนแนะวิธีตอบสุดเฉียบ 



          ปัญหาในที่ทำงาน มีมากมายสารพัด หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีพนักงานสาวรายหนึ่งต้องเผชิญกับ "ปัญหา" ที่คาดไม่ถึง เมื่ออยู่ ๆ ก็ได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายบุคคล จากต้นเหตุเพราะเธอไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน

          วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า มีประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อหญิงพนักงานบริษัทรายหนึ่ง (ไม่เปิดเผยชื่อ) ในประเทศมาเลเซีย ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียล Xiaohongshu เล่าว่า เธอจะพกอาหารกลางวันจากบ้านมาที่ทำงานด้วยเพื่อประหยัดเงิน และทำให้เธอไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน 

          พนักงานหญิงเผยว่า ตอนที่ทำงานเก่าของเธอ เธอก็นำอาหารไปกินเองเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไร จนกระทั่งย้ายมาที่บริษัทใหม่แห่งนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขนาดที่เธอได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายบุคคล ซึ่งมันทำให้เธอประหลาดใจและตกตะลึงมาก 

          โดยข้อความส่วนหนึ่งในจดหมายเตือน ระบุว่า "เราได้แจ้งคุณหลายครั้งแล้ว แต่คุณไม่ไปทานข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน นี่เป็นการกระทำเชิงลบ เพราะมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของทีม"  

          พนักงานหญิงรายนี้รู้สึกไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น "ฉันอึ้งไปเลย พวกเขารู้ไหมว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ การไม่กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทีมเลยเหรอ ? คิดดี ๆ นะทุกคน ฉันมาทำงาน ไม่ได้มาทำกิจกรรมหรือเล่นเกมคลายเครียด" 

         
          หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมาก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรง ชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียง ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนได้เข้าไปเสนอวิธีการตอบให้กับฝ่ายบุคคล โดยรายหนึ่งให้เธอถามว่า "ทางฝ่ายบุคคลมีค่าอาหารกลางวัน หรืออาหารกลางวันฟรีให้หรือไม่ พนักงานทุกคนจะได้มีส่วนร่วมด้วยกันอย่างเท่าเทียม" 

          ทั้งนี้ อีกรายได้เข้าไปแนะนำให้พนักงานหญิงรายนี้นำคู่มือและสัญญาจ้างพนักงานไปสอบถามฝ่ายบุคคลว่า มีข้อบังคับไหนที่ระบุให้ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ทำผิดกฎหรือข้อบังคับใด ๆ ของบริษัท แล้วเหตุใดเธอถึงได้รับจดหมายเตือนเช่นนี้ 




ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวออฟฟิศอึ้ง ได้จดหมายเตือนจาก HR เหตุไม่ไปกินข้าวกับเพื่อน คนแนะวิธีตอบเฉียบ โพสต์เมื่อ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 21:07:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย