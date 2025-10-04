สาวออฟฟิศอึ้ง ได้จดหมายเตือนจาก HR เหตุไม่ไปกินข้าวกับเพื่อน คนแนะวิธีตอบเฉียบ

สาวออฟฟิศเจอประสบการณ์สุดงง ได้จดหมายเตือนจาก HR เหตุไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่มีเหตุผล คนแนะวิธีตอบสุดเฉียบ
ปัญหาในที่ทำงาน มีมากมายสารพัด หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีพนักงานสาวรายหนึ่งต้องเผชิญกับ "ปัญหา" ที่คาดไม่ถึง เมื่ออยู่ ๆ ก็ได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายบุคคล จากต้นเหตุเพราะเธอไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า มีประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อหญิงพนักงานบริษัทรายหนึ่ง (ไม่เปิดเผยชื่อ) ในประเทศมาเลเซีย ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียล Xiaohongshu เล่าว่า เธอจะพกอาหารกลางวันจากบ้านมาที่ทำงานด้วยเพื่อประหยัดเงิน และทำให้เธอไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน
พนักงานหญิงเผยว่า ตอนที่ทำงานเก่าของเธอ เธอก็นำอาหารไปกินเองเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไร จนกระทั่งย้ายมาที่บริษัทใหม่แห่งนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขนาดที่เธอได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายบุคคล ซึ่งมันทำให้เธอประหลาดใจและตกตะลึงมาก
โดยข้อความส่วนหนึ่งในจดหมายเตือน ระบุว่า "เราได้แจ้งคุณหลายครั้งแล้ว แต่คุณไม่ไปทานข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน นี่เป็นการกระทำเชิงลบ เพราะมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของทีม"
พนักงานหญิงรายนี้รู้สึกไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น "ฉันอึ้งไปเลย พวกเขารู้ไหมว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ การไม่กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทีมเลยเหรอ ? คิดดี ๆ นะทุกคน ฉันมาทำงาน ไม่ได้มาทำกิจกรรมหรือเล่นเกมคลายเครียด"
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมาก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรง ชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียง ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนได้เข้าไปเสนอวิธีการตอบให้กับฝ่ายบุคคล โดยรายหนึ่งให้เธอถามว่า "ทางฝ่ายบุคคลมีค่าอาหารกลางวัน หรืออาหารกลางวันฟรีให้หรือไม่ พนักงานทุกคนจะได้มีส่วนร่วมด้วยกันอย่างเท่าเทียม"
ทั้งนี้ อีกรายได้เข้าไปแนะนำให้พนักงานหญิงรายนี้นำคู่มือและสัญญาจ้างพนักงานไปสอบถามฝ่ายบุคคลว่า มีข้อบังคับไหนที่ระบุให้ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ทำผิดกฎหรือข้อบังคับใด ๆ ของบริษัท แล้วเหตุใดเธอถึงได้รับจดหมายเตือนเช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz