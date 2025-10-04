HILIGHT
ทอม อิศรา รถล้ม กรามหัก 2 ข้าง เจ็บอีกหลายจุดทั้งภายนอกและภายใน ต้องพักงานยาว

          ทอม อิศรา รถล้ม กรามหัก 2 ข้าง ตับฉีก ไตฉีก กระดูกซี่โครงร้าว ฯลฯ ต้องพักการร้องเพลงไปจนถึงเดือนธันวาคม

ทอม อิศรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tom Isara

          วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Tom Isara ของทอม อิศรา นักร้องดัง มีการโพสต์อัปเดตถึงอาการป่วยล่าสุดที่เกิดจากอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังนี้

          ขอโทษที่ออกมาอัพเดทช้านะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงรักษาตัว กรามหัก 2 ข้าง กระดูกคางหัก ตับฉีก ไตฉีก กระดูกซี่โครงร้าว นิ้วหัก จากอุบัติเหตุรถล้ม ยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนนะครับ ตอนนี้ค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

          ต้องขอโทษงานที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปด้วยครับ จะกลับมารับงานและปากแจ๋วได้เหมือนเดิม ช่วง ธ.ค. นี้คับ จ้างเยอะ ๆ ด้วยนะคับ เหงาไม่ได้ร้องเพลงเป็นเดือนเลย



ทอม อิศรา







