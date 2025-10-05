ถุงร้อนเซเว่น อีเลฟเว่น อุ่นไมโครเวฟได้ไหม ทั้งที่เขียนห้าม แต่พนักงานทำ มีคำตอบแล้ว

ถุงร้อนเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถนำอุ่นไมโครเวฟได้ไหม ทั้งที่เขียนห้าม แต่พนักงานทำ งานนี้มีคนมาตอบเฉลยให้เคลียร์ ๆ แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natcha Sinlakun
หนึ่งในสาเหตุที่ร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่น มีคนเข้าจำนวนมากจนเปิดสาขาได้ทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหลากหลายของสินค้า มีทั้งสำเร็จรูป และของที่เอามาอุ่นร้อน ๆ ที่เคาน์เตอร์ก็ยังมี
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Natcha Sinlakun มีการเล่าเรื่องการสั่งไส้กรอกของทางร้าน แล้วพนักงานเอาไปอุ่นไมโครเวฟทั้งถุง แต่ที่ถุงกลับเขียนไว้ว่า "ห้ามนำถุงเข้าไมโครเวฟ" แบบนี้ถูกต้องหรือไม่?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natcha Sinlakun
ดังนั้น ลูกค้าจึงทักพนักงานว่า ทำไม่ได้ แต่พนักงานกลับบอกว่าทำได้ ถ้าลูกค้าไม่สบายใจ สามารถเปลี่ยนถุงใหม่ได้ ด้วยความคาใจ ก็เลยมาโพสต์ถามอีกครั้งว่า ได้หรือไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natcha Sinlakun
คำตอบของชาวเน็ตรวมถึงอดีตพนักงาน ตอบชัดเจนว่า นำไปอุ่นไม่ได้ แต่พนักงานน่าจะเข้าใจผิดเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natcha Sinlakun