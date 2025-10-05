HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สิงโตของอินฟลูฯ ดัง หลุดออกจากบ้านทำร้ายเด็กชายจนเข้า รพ. ส่องโทษเบื้องต้นคุก 6 เดือน

          สิงโตของอินฟลูฯ ดัง หลุดออกจากบ้านทำร้ายเด็กชายจนเจ็บ ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะยึดแล้ว เบื้องต้นมีความผิดคุกไม่เกิน 6 เดือน

สิงโตของอินฟลูดัง หลุดออกจากบ้าน
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          วันที่ 5 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ที่บ้านพักของนายปริญญา ภาคภูมิ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีสิงโตหลุดออกจากบ้านแล้วทำร้ายเด็กชายรายหนึ่งจนบาดเจ็บ ในพื้นที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ โดยในเบื้องต้น มีความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 89

สิงโตของอินฟลูดัง หลุดออกจากบ้าน
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพฤติการณ์ของสิงโตว่าเป็นอย่างไร เช่น หลุดจากกรงเลี้ยง​ หลุดจากการล่าม​ หรือเลี้ยง​ปล่อยโดยไม่ควบคุม เพื่อหาความผิดเพิ่มเติม ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แต่ในตอนนี้มีคำสั่งตรวจยึดสิงโตให้มาอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้ว

สิงโตของอินฟลูดัง หลุดออกจากบ้าน
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          ส่วนอาการของเด็กที่ถูกทำร้าย มีรายงานว่า ปลอดภัยแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สิงโตของอินฟลูฯ ดัง หลุดออกจากบ้านทำร้ายเด็กชายจนเข้า รพ. ส่องโทษเบื้องต้นคุก 6 เดือน อัปเดตล่าสุด 5 ตุลาคม 2568 เวลา 13:19:06 3,572 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย