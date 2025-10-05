สิงโตของอินฟลูฯ ดัง หลุดออกจากบ้านทำร้ายเด็กชายจนเข้า รพ. ส่องโทษเบื้องต้นคุก 6 เดือน

สิงโตของอินฟลูฯ ดัง หลุดออกจากบ้านทำร้ายเด็กชายจนเจ็บ ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะยึดแล้ว เบื้องต้นมีความผิดคุกไม่เกิน 6 เดือน
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ที่บ้านพักของนายปริญญา ภาคภูมิ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีสิงโตหลุดออกจากบ้านแล้วทำร้ายเด็กชายรายหนึ่งจนบาดเจ็บ ในพื้นที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ โดยในเบื้องต้น มีความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 89
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพฤติการณ์ของสิงโตว่าเป็นอย่างไร เช่น หลุดจากกรงเลี้ยง หลุดจากการล่าม หรือเลี้ยงปล่อยโดยไม่ควบคุม เพื่อหาความผิดเพิ่มเติม ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แต่ในตอนนี้มีคำสั่งตรวจยึดสิงโตให้มาอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้ว
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ส่วนอาการของเด็กที่ถูกทำร้าย มีรายงานว่า ปลอดภัยแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย