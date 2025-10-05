HILIGHT
ลูกโคอาลาน้อยพลัดหลงแม่ เกาะหลังตูบโกลเด้นพี่เลี้ยงจำเป็น กลายเป็นภาพชวนยิ้ม

          ลูกโคอาลาน้อยเกาะหลังตูบโกลเด้น หลังพลัดหลงแม่ ได้พี่เลี้ยงจำเป็นทำหน้าที่อย่างดี กลายเป็นภาพโมเมนต์ชวนยิ้ม  

ลูกโคอาลาน้อยพลัดหลงแม่ เกาะหลังตูบโกลเด้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Steve Lamplough

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ The Dodo เผยภาพและเรื่องราวน่ารักจากสตีฟ แลมพลัค เจ้าของบ้านหลังหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในชานเมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เขาคุ้นเคยกับการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะเดนนี่ สนับพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ วัย 9 ปี ที่มักจะชอบออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านและพบเห็นสัตว์ป่าอยู่บ่อยครั้ง แต่พวกมันก็รักษาระยะห่างกันอยู่เสมอ 

          จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สตีฟได้เจอกับภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อเขาได้ยินเสียงเจ้าเดนนี่เห่าอยู่ที่ด้านนอกบ้าน จึงได้เดินออกไปดู ก่อนที่จะพบว่าเจ้าเดนนี่ได้แบก "แขกตัวจิ๋ว" สุดเซอร์ไพรส์เอาไว้บนหลังของมันอย่างภูมิใจ ซึ่งแขกตัวนั้นก็คือ ลูกโคอาลาตัวน้อยที่พลัดหลงมา และเกาะอยู่บนหลังเจ้าเดนนี่เอาไว้แน่น

ลูกโคอาลาน้อยพลัดหลงแม่ เกาะหลังตูบโกลเด้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Steve Lamplough

          "ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง แล้วก็คิดว่าฉันจะเอามันออกได้ยังไง มันตลกมากตอนที่เห็นเจ้าเดนนี่วิ่งมา ในขณะที่เจ้าโคอาลาน้อยดูเหมือนนักขี่ม้าแข่งที่เด้งขึ้นลงอยู่บนหลังเจ้าเดนนี่" สตีฟ กล่าว 

          ทั้งนี้ สตีฟเผยว่า เจ้าเดนนี่มีนิสัยเป็นมิตรมาก อีกทั้งยังมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าโคอาลาจะเดินผ่านไปมาในพื้นที่แถวบ้านบ่อยครั้ง แต่มันก็ไม่เคยเข้าไปใกล้ให้รู้สึกกลัวหรือตกใจ นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ราวกับว่าลูกโคอาลาอยากจะให้เจ้าเดนนี่พาไปส่งบ้าน 


          สตีฟคาดเดาว่า ลูกโคอาลาอาจจะตกลงมาจากต้นไม้จากหลังแม่ เมื่อเห็นเจ้าเดนนี่ จึงอาจเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นแม่ของมัน และต้องการความอบอุ่น ตอนที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันก็ดูไม่ได้ตกใจ แต่ยังดูสนุกด้วยกัน โดยเฉพาะเจ้าเดนนี่ที่มีท่าทางตื่นเต้นดีใจมาก 

ลูกโคอาลาน้อยพลัดหลงแม่ เกาะหลังตูบโกลเด้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Steve Lamplough

          อย่างไรก็ตาม สตีฟจำเป็นต้องเข้าไปช่วยแยกลูกโคอาลากับเจ้าเดนนี่ออกจากกันอย่างใจเย็นที่สุด เพื่อไม่ให้ทั้งสองตัวตกใจและได้รับบาดเจ็บ โดยเขาบอกให้เจ้าเดนนี่นั่งลง แล้วเดินไปด้านหลัง ค่อย ๆ เอามือสอดใต้แขนของโคอาลา แล้วดึงออกช้า ๆ เพื่อคลายกรงเล็บ จากนั้นก็พามันไปปล่อยที่ต้นไม้ ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น แม่โคอาลาน่าจะได้ยินเสียงลูก และพามันกลับขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยกัน 

          สำหรับลูกโคอาลาจะใช้ชีวิต 6 เดือนแรกอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ หลังจากนั้นพวกมันจะเริ่มสำรวจโลกภายนอกโดยการขี่หลังแม่ จนกระทั่งอายุประมาณ 1 ปี แต่เมื่อเจ้าลูกโคอาลาตัวนี้พลัดหลงกับแม่ เจ้าเดนนี่ก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี และนับเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าตัวน้อยเลยทีเดียว 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Dodo


