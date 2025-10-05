HILIGHT
หนุ่มดวงเฮง ซื้อเสื้อมือสอง ได้ของแถมสุดตะลึง เงินสดของจริง นับได้เกิน 2 หมื่น !

          หนุ่มแชร์ประสบการณ์ ไปซื้อเสื้อมือสอง แต่กลายเป็นคนดวงเฮง ได้ของแถมสุดตะลึง เงินสดของจริง นับได้มากกว่า 2 หมื่น  

ซื้อเสื้อมือสอง กลายเป็นคนดวงเฮง ได้ของแถมอึ้ง
ภาพจาก Reddit

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์ เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงจากชายรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ไปซื้อเสื้อสูทมือสองที่ร้านค้าการกุศลแห่งหนึ่ง แต่เขากลับกลายเป็น "คนดวงเฮง" อย่างไม่น่าเชื่อ ราวกับได้บังเอิญเจอรางวัลแจ็กพอต 

ซื้อเสื้อมือสอง กลายเป็นคนดวงเฮง ได้ของแถมอึ้ง
ภาพจาก Reddit

          โดยชายรายนี้ได้นำเรื่องราวมาแชร์ผ่านทาง Reddit เผยว่า เขาเป็นนักล่าสินค้ามือสอง โดยหวังว่าจะเป็นคนที่มีโชคเช่นเดียวกัน ช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา เขามักจะชอบไปร้าน Goodwill สาขาใกล้บ้าน และคอยตรวจเช็กกระเป๋าของสินค้าแทบทุกชิ้นที่หาได้ แต่ไม่เคยเจออะไรน่าสนใจเลย 

          จนล่าสุด เขาไปเจอเสื้อสูทตัวหนึ่ง ซึ่งถูกมัดรวมไว้กับหลาย ๆ ตัว แล้วเขาก็เจอบางสิ่งในกระเป๋าเสื้อตัวนั้น เขาพบว่ามันคือธนบัตรจำนวนหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นของเลียนแบบ แต่เขาก็ตัดสินใจซื้อมันมา จนเมื่อขึ้นไปบนรถเขาก็รีบตรวจสอบโดยเร็ว และผลปรากฏว่า มันเป็นของจริงทั้งหมด 

ซื้อเสื้อมือสอง กลายเป็นคนดวงเฮง ได้ของแถมอึ้ง
ภาพจาก Reddit

          ชายหนุ่มเล่าว่า มีธนบัตรใบละ 100 ดอลลาร์จำนวนหลายใบอยู่ในซองเงิน ตอนแรกเขาเข้าใจว่ามี 200 ดอลลาร์ ซึ่งแค่นี้ก็น่าทึ่งมากแล้ว แต่มันกลับมีโผล่ออกมาอีก 500 ดอลลาร์ ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเงินสดจำนวนถึง 700 ดอลลาร์ (ราว 22,000 บาท)   


          "มันบ้าไปแล้ว ผมไม่อยากเชื่อเลยจริง ๆ มันมาในเวลาที่เหมาะสมมาก ช่วงนี้ฉันแทบไม่มีเงิน ฉันเลยภาวนาขอให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และมันก็เกิดขึ้นจริง" ชายหนุ่ม กล่าว 

ซื้อเสื้อมือสอง กลายเป็นคนดวงเฮง ได้ของแถมอึ้ง
ภาพจาก Reddit

          เรื่องราวนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียล หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ กล่าวว่า นักล่าของมือสองหลายคนต่างคาดหวังที่จะเจอของมีค่าติดมา แต่น้อยครั้งที่เจอเป็นเงินสดเช่นนี้ แถมเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถือว่าเขาโชคดีมาก ๆ  

          ชาวเน็ตรายหนึ่ง เล่าว่า "ฉันค้นหาทุกครั้งตอนซื้อของมือสอง แต่เจอแค่เหรียญเก่า ๆ และห่อขนมอีกหลายชิ้น"

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror


