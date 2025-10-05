หนุ่มดวงเฮง ซื้อเสื้อมือสอง ได้ของแถมสุดตะลึง เงินสดของจริง นับได้เกิน 2 หมื่น !

หนุ่มแชร์ประสบการณ์ ไปซื้อเสื้อมือสอง แต่กลายเป็นคนดวงเฮง ได้ของแถมสุดตะลึง เงินสดของจริง นับได้มากกว่า 2 หมื่น
ภาพจาก Reddit
ภาพจาก Reddit
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์ เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงจากชายรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ไปซื้อเสื้อสูทมือสองที่ร้านค้าการกุศลแห่งหนึ่ง แต่เขากลับกลายเป็น "คนดวงเฮง" อย่างไม่น่าเชื่อ ราวกับได้บังเอิญเจอรางวัลแจ็กพอต
ภาพจาก Reddit
โดยชายรายนี้ได้นำเรื่องราวมาแชร์ผ่านทาง Reddit เผยว่า เขาเป็นนักล่าสินค้ามือสอง โดยหวังว่าจะเป็นคนที่มีโชคเช่นเดียวกัน ช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา เขามักจะชอบไปร้าน Goodwill สาขาใกล้บ้าน และคอยตรวจเช็กกระเป๋าของสินค้าแทบทุกชิ้นที่หาได้ แต่ไม่เคยเจออะไรน่าสนใจเลย
จนล่าสุด เขาไปเจอเสื้อสูทตัวหนึ่ง ซึ่งถูกมัดรวมไว้กับหลาย ๆ ตัว แล้วเขาก็เจอบางสิ่งในกระเป๋าเสื้อตัวนั้น เขาพบว่ามันคือธนบัตรจำนวนหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นของเลียนแบบ แต่เขาก็ตัดสินใจซื้อมันมา จนเมื่อขึ้นไปบนรถเขาก็รีบตรวจสอบโดยเร็ว และผลปรากฏว่า มันเป็นของจริงทั้งหมด
ภาพจาก Reddit
ชายหนุ่มเล่าว่า มีธนบัตรใบละ 100 ดอลลาร์จำนวนหลายใบอยู่ในซองเงิน ตอนแรกเขาเข้าใจว่ามี 200 ดอลลาร์ ซึ่งแค่นี้ก็น่าทึ่งมากแล้ว แต่มันกลับมีโผล่ออกมาอีก 500 ดอลลาร์ ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเงินสดจำนวนถึง 700 ดอลลาร์ (ราว 22,000 บาท)
"มันบ้าไปแล้ว ผมไม่อยากเชื่อเลยจริง ๆ มันมาในเวลาที่เหมาะสมมาก ช่วงนี้ฉันแทบไม่มีเงิน ฉันเลยภาวนาขอให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และมันก็เกิดขึ้นจริง" ชายหนุ่ม กล่าว
ภาพจาก Reddit
เรื่องราวนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียล หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ กล่าวว่า นักล่าของมือสองหลายคนต่างคาดหวังที่จะเจอของมีค่าติดมา แต่น้อยครั้งที่เจอเป็นเงินสดเช่นนี้ แถมเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถือว่าเขาโชคดีมาก ๆ
ชาวเน็ตรายหนึ่ง เล่าว่า "ฉันค้นหาทุกครั้งตอนซื้อของมือสอง แต่เจอแค่เหรียญเก่า ๆ และห่อขนมอีกหลายชิ้น"
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror