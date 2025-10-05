ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอต แต่คนถกเดือดเสียงแตกสนั่น

ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอตบนโซเชียล คนถกเดือดเสียงแตกสนั่น ผู้ปกครองบางคนวิจารณ์ไม่พอใจ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของคุณครูสาวสวยรายหนึ่งในประเทศจีน ได้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากคุณครูสาวรายนี้สวมชุดที่เผยให้เห็นสัดส่วนชวนทึ่งราวกับเป็นนางแบบสาว แต่ในขณะที่หลายคนตกตะลึง อีกส่วนกลับรู้สึกไม่สบายใจ
โดยคุณครูสาวรายนี้เป็นคุณครูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง จากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า เธอยืนอยู่หน้ากระดาน กำลังสอนและอธิบายคำศัพท์ แต่ที่สะดุดตาคือชุดสีเหลืองอันโดดเด่น ด้านบนเปิดไหล่และเว้าหน้าเผยเนินอก ที่เอวผูกเป็นโบว์ ส่วนท่อนล่างสวมกางเกงสีเหลืองที่เข้าชุดกัน แต่เป็นทรงรัดรูป ทำให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจน
รายงานเผยว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนดังกล่าวดำเนินไปด้วยดี บรรยากาศภายในห้องเรียนคึกคัก เด็กนักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะตอบคำถาม ทว่าภายหลังจากภาพถ่ายของคุณครูภาษาอังกฤษสาวรายนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง ก็จุดประกายให้เกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันขึ้นทันที
ผู้คนจำนวนไม่น้อย รวมไปถึงผู้ปกครองบางส่วนมองว่าการแต่งกายของครูรายนี้ฉูดฉาดเกินไป อาจทำให้นักเรียนเสียสมาธิได้ง่าย สนใจแต่ตัวคุณครูมากกว่าเนื้อหา โดยเฉพาะนักเรียนวัยมัธยมที่กำลังอยู่ในช่วงอยากรู้อยากเห็นและมีความอ่อนไหว สภาพแวดล้อมในโรงเรียนควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวน
"ครูคือแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน หากครูปฏิบัติเหมือนกำลังไปงานอีเวนต์ ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนเสียสมาธิ"
"นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อชื่นชมแฟชั่นของครู"
"ชุดนี้เหมาะกับการไปเที่ยวเล่น มากกว่ายืนหน้าชั้นเรียน"
"แม้จะดึงดูดความสนใจ แต่นักเรียนควรจดจ่อกับบทเรียนมากกว่า"
ภาพจาก Weibo
"สวยงามมาก แต่จะมีนักเรียนสักกี่คนที่ตั้งใจเรียนได้ ในวัยนั้น จิตใจของพวกเขายังอ่อนไหวและฟุ้งซ่านได้ง่าย"
"การเคารพวิชาชีพครู ครูจำเป็นต้องระมัดระวัง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี"
"ฉันคิดว่าการแต่งตัวแบบนั้นมันดูไม่ดีเลย ทั้งสีสดเกินไป อีกทั้งรัดรูปและเว้าลึก"
อย่างไรก็ดี อีกส่วนกลับเข้าไปชื่นชมคุณครูรายนี้ว่ามีการดูแลรูปร่างที่ดี การแต่งตัวก็มีความทันสมัย ช่วยให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวาและใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น คุณครูไม่จำเป็นต้องแต่งชุดเชย ๆ หรือโบราณ ตามกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ครูที่มีสไตล์การสอนเป็นของตัวเองสามารถสร้างพลังบวก ลดความเครียดในชั้นเรียน และกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้
"ชุดคุณครูไม่ได้น่าเกลียดเกินไป ทำให้บรรยากาศสดชื่น และช่วยให้บทเรียนไม่น่าเบื่ออีกด้วย"
"ฉันคิดว่าครูที่อายุน้อยและมั่นใจในตัวเองบางครั้งก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้ โดยเฉพาะในวัยที่พวกเขาชอบที่จะสำรวจสิ่งใหม่ ๆ"
"สิ่งสำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพในการสอน ถ้าสอนดี นักเรียนก็จะมีสมาธิจดจ่อ ไม่ใช่แค่มองเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียว"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Kan.china.com