HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอต แต่คนถกเดือดเสียงแตกสนั่น

          ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอตบนโซเชียล คนถกเดือดเสียงแตกสนั่น ผู้ปกครองบางคนวิจารณ์ไม่พอใจ 

ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอต
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของคุณครูสาวสวยรายหนึ่งในประเทศจีน ได้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากคุณครูสาวรายนี้สวมชุดที่เผยให้เห็นสัดส่วนชวนทึ่งราวกับเป็นนางแบบสาว แต่ในขณะที่หลายคนตกตะลึง อีกส่วนกลับรู้สึกไม่สบายใจ 

          โดยคุณครูสาวรายนี้เป็นคุณครูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง จากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า เธอยืนอยู่หน้ากระดาน กำลังสอนและอธิบายคำศัพท์ แต่ที่สะดุดตาคือชุดสีเหลืองอันโดดเด่น ด้านบนเปิดไหล่และเว้าหน้าเผยเนินอก ที่เอวผูกเป็นโบว์ ส่วนท่อนล่างสวมกางเกงสีเหลืองที่เข้าชุดกัน แต่เป็นทรงรัดรูป ทำให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจน  

          รายงานเผยว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนดังกล่าวดำเนินไปด้วยดี บรรยากาศภายในห้องเรียนคึกคัก เด็กนักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะตอบคำถาม ทว่าภายหลังจากภาพถ่ายของคุณครูภาษาอังกฤษสาวรายนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง ก็จุดประกายให้เกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันขึ้นทันที 

          ผู้คนจำนวนไม่น้อย รวมไปถึงผู้ปกครองบางส่วนมองว่าการแต่งกายของครูรายนี้ฉูดฉาดเกินไป อาจทำให้นักเรียนเสียสมาธิได้ง่าย สนใจแต่ตัวคุณครูมากกว่าเนื้อหา โดยเฉพาะนักเรียนวัยมัธยมที่กำลังอยู่ในช่วงอยากรู้อยากเห็นและมีความอ่อนไหว สภาพแวดล้อมในโรงเรียนควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวน

          "ครูคือแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน หากครูปฏิบัติเหมือนกำลังไปงานอีเวนต์ ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนเสียสมาธิ"

          "นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อชื่นชมแฟชั่นของครู"

          "ชุดนี้เหมาะกับการไปเที่ยวเล่น มากกว่ายืนหน้าชั้นเรียน" 

          "แม้จะดึงดูดความสนใจ แต่นักเรียนควรจดจ่อกับบทเรียนมากกว่า"

ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอต
ภาพจาก Weibo

          "สวยงามมาก แต่จะมีนักเรียนสักกี่คนที่ตั้งใจเรียนได้ ในวัยนั้น จิตใจของพวกเขายังอ่อนไหวและฟุ้งซ่านได้ง่าย"

          "การเคารพวิชาชีพครู ครูจำเป็นต้องระมัดระวัง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี"  

          "ฉันคิดว่าการแต่งตัวแบบนั้นมันดูไม่ดีเลย ทั้งสีสดเกินไป อีกทั้งรัดรูปและเว้าลึก"


          อย่างไรก็ดี อีกส่วนกลับเข้าไปชื่นชมคุณครูรายนี้ว่ามีการดูแลรูปร่างที่ดี การแต่งตัวก็มีความทันสมัย ช่วยให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวาและใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น คุณครูไม่จำเป็นต้องแต่งชุดเชย ๆ หรือโบราณ ตามกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ครูที่มีสไตล์การสอนเป็นของตัวเองสามารถสร้างพลังบวก ลดความเครียดในชั้นเรียน และกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้ 

          "ชุดคุณครูไม่ได้น่าเกลียดเกินไป ทำให้บรรยากาศสดชื่น และช่วยให้บทเรียนไม่น่าเบื่ออีกด้วย" 

          "ฉันคิดว่าครูที่อายุน้อยและมั่นใจในตัวเองบางครั้งก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้ โดยเฉพาะในวัยที่พวกเขาชอบที่จะสำรวจสิ่งใหม่ ๆ" 

          "สิ่งสำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพในการสอน ถ้าสอนดี นักเรียนก็จะมีสมาธิจดจ่อ ไม่ใช่แค่มองเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียว" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Kan.china.com 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครูสอนภาษาอังกฤษหุ่นนางฟ้า กลายเป็นไวรัลฮอต แต่คนถกเดือดเสียงแตกสนั่น โพสต์เมื่อ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 15:31:55
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย